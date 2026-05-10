ଏନ୍ ରଙ୍ଗାସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ପୁଡୁଚେରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ମେ’ 13ରେ ଶପଥ

ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଏନ୍ ରଙ୍ଗାସ୍ବାମୀ । ମେ’ ୧୩ରେ ହେବ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ । ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲେ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ କେ କୈଳାସନାଥନ

ଏନ୍ ରଙ୍ଗାସ୍ବାମୀ (FILE PTI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 10, 2026 at 10:34 AM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପୁଡୁଚେରୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଏନ.ରଙ୍ଗାସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଏନ. ରଙ୍ଗାସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଉପରାଜ୍ୟପାଳ କେ.କୈଳାସନାଥନ । ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ମେ’ 13ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏନ.ରଙ୍ଗାସ୍ବାମୀ ।

ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ:

ପୁଡୁଚେରୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ବାଧୀନ ANRCକୁ 16 ଆସନରେ ବାଜିମାତ କରିଛି । ଉପରାଜ୍ୟପାଳ କେ.କୈଳାସନାଥନ ଏନ.ରଙ୍ଗାସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଆସନ୍ତା 13ରେ ପଞ୍ଚମଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ଏନ.ରଙ୍ଗାସ୍ବାମୀ ।

ANRCର ବାଜିମାତ୍‌:

30 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ପୁଡୁଚେରୀ ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ବାଧୀନ ଅଲ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ ଏନଆର କଂଗ୍ରେସ (ANRC) ବହୁମତ ମିଳିଛି ।

କେଉଁ ଦଳକୁ କେତେ ଆସନ ?

  • AIADMK -1
  • ଅଲ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ ଏନଆର କଂଗ୍ରେସ -12
  • ବିଜେପି -4
  • DMK-5
  • କଂଗ୍ରେସ-1
  • ସ୍ବାଧୀନ-3
  • LKJ-1
  • ନେୟମ ମକ୍କାଲ କାଝଗମ୍‌-1
  • ଟିଭିକେ-2

ରଙ୍ଗାସ୍ବାମୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ...

ଏନ.ରଙ୍ଗାସ୍ବାମୀ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ନେତା । ସେ ଲଗାତର 4 ଚତୁର୍ଥ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଇ ସାରିଛନ୍ତି । ଏଥର ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ । ତେବେ ଅଲ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ ଏନଆର କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଏନ.ରଙ୍ଗାସ୍ବାମୀ । ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଆସୁଛନ୍ତି ସେ ।

ଏନ.ରଙ୍ଗାସ୍ବାମୀ 1950 ମସିହା 4 ଅଗଷ୍ଟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପୂରା ନାଁ ନଟେସନ୍‌ କୃଷ୍ଣାସ୍ବାମୀ ଗୌଡର ରଙ୍ଗାସ୍ବାମୀ ଅଟେ । ମା’ଙ୍କ ନାଁ ପାଞ୍ଚାଳି ବାପାଙ୍କ ନାଁ ନଟେସନ୍‌ କୃଷ୍ଣାସ୍ବାମୀ ଅଟେ । ତାଙ୍କ ପରିବାର ପୂରା ସାଧାରଣ ଅଟେ । ଜନତାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ପୁଡୁଚେରୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ସେ ତାଙ୍କ ସରଳ ଜୀବନଶୈଳୀ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା । ସେ ଅବିବାହିତ ଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ ଶୈଳୀ ପାଇଁ ବେଶ ପରିଚିତ ।

ତେବେ ଏନ.ରଙ୍ଗାସ୍ବାମୀ 1990 ମସିହାରେ ରାଜନୀତି ଦୁନିଆରେ ପାଦ ରଖିଥିଲେ । ଥଟ୍ଟନଚାବଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ । ପ୍ରଥମରୁ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିନଥିଲା । ପୁଣି ବର୍ଷେ ପରେ ସେହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ ।

