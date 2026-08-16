ETV Bharat / bharat

ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ପୂଣ୍ୟତିଥି; ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଆଜି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ । ସଦୈବ ଅଟଳରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ।

ATAL BIHARI VAJPAYEE DEATH ANNIVERSARY
ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ପୂଣ୍ୟତିଥି; ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ (PTI)
author img

By ANI

Published : August 16, 2026 at 1:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଭାରତ ରତ୍ନ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ । ଏହି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି.ପି. ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ମାରକୀ 'ସଦୈବ ଅଟଳ'ରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆଜି (ରବିବାର) ସକାଳେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିସଭା 'ସଦୈବ ଅଟଳ'ରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୋଷ୍ଟ୍ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି," ଅଟଳଜୀଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି । ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ରାଜନେତା ଯିଏ ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବାଣୀ ଏବଂ ପ୍ରୟାସ ପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଆମ ଦେଶକୁ ମଜବୁତ କରିଥିଲା । ସୁଶାସନ ଏବଂ ଜନ କଲ୍ୟାଣ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ସର୍ବଦା ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବ ।"

ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି," ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଜେପିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ଭାରତ ରତ୍ନ, ପୂଜ୍ୟ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଜୀଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି । ସେ ଜଣେ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରନାୟକ ଥିଲେ, ଯିଏ ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ । ଅଟଳ ଜୀ ଜଣେ ଦେଶପ୍ରେମୀ ରାଜନେତା ଥିଲେ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ । ଗୋଟିଏ ପଟେ, ସେ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ କାରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ଭାରତର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ, ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ରାଜନୀତି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଏବଂ ସୁଶାସନର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ତୃଣମୂଳସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା । ଅଟଳ ଜୀଙ୍କ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ।"

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୋଷ୍ଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି," ପୂଜ୍ୟ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଜୀଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀରେ ମୁଁ ମୋର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଏବଂ ମୋର ବିନମ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି । ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଦେଶ ସେବା ପ୍ରତି ଅଟଳ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସର୍ବଦା ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିବ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବିକାଶରେ ନୂତନ ଶିଖର ହାସଲ କରିଥିଲା । ଭାରତର ପ୍ରଗତିରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ସର୍ବଦା ମନେ ରହିବ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ୧୦୨ ବର୍ଷୀୟ ପଦ୍ମଚରଣଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମ, ୬୩ ଦିନର ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବେ ଗାଁ ମୁହାଁ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ରେଳ ସୁରକ୍ଷାରେ ନୂଆ ଅସ୍ତ୍ର ଡଗ୍ କ୍ୟାମେରା: କୁକୁର ରଖିବ ନଜର, କ୍ୟାମେରା ରେକର୍ଡ କରିବ ପ୍ରମାଣ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

ATAL BIHARI VAJPAYEE
PRESIDENT DROUPADI MURMU
PM NARENDRA MODI
ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ
VAJPAYEE DEATH ANNIVERSARY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.