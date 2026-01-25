ETV Bharat / bharat

'ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ହେବା ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି'- ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ

77ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ । ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ ।

'ପାରମ୍ପରିକ ରୀତି ନୀତି ଭାଙ୍ଗି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଶର ମହିଳା'- ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 25, 2026 at 7:46 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରବିବାର ଦିନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ବିଶ୍ୱ ଅନିଶ୍ଚିତତା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭାରତ ସ୍ଥିର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଚାଲିଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ହେବା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ।

ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ପବିତ୍ର ପର୍ବ ହେଉଛି ଦେଶର ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ । ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବଳରେ 15 ଅଗଷ୍ଟ, 1947ରେ ଆମ ଦେଶର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା । ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଜାତୀୟ ନୀତିର ସ୍ଥପତି ହୋଇଥିଲୁ । ଜାନୁଆରୀ 26, 1950ଠାରୁ ଆମେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଦର୍ଶ ଦିଗରେ ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛୁ । ସେହିଦିନ ଆମେ ଆମର ସମ୍ବିଧାନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲୁ ।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସର ସର୍ବବୃହତ ଗଣରାଜ୍ୟର ମୂଳଦୁଆ ଦଲିଲ୍ । ଭାରତ ମାତାର ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପର ସ୍ତୋତ୍ର, "ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍" ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶପ୍ରେମର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରେ ।

ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା 'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର'ର ଐତିହାସିକ ସଫଳତାକୁ ସମ୍ଭବ କରିଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକତାର ଭାବନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମତଦାନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଆମ ଗଣରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆୟତନ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯେଉଁମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ଏଥିରେ ନ ପଡ଼ିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି ।

ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ମହିଳାମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତି ନୀତି ଭାଙ୍ଗି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଦେଶର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି । ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଦଶ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୁନଃ ପରିଭାଷିତ କରୁଛନ୍ତି । ମହିଳାମାନେ କୃଷିଠାରୁ ମହାକାଶ, ସ୍ୱନିଯୁକ୍ତିଠାରୁ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଛାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି । କ୍ରୀଡା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆମର ଝିଅମାନେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ନୂତନ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ଗତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରେ, ଭାରତର ଝିଅମାନେ ICC ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ମହିଳା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତି କ୍ରୀଡା ଇତିହାସରେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିଥିଲେ । ଗତ ବର୍ଷ, ଦୁଇ ଭାରତୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚେସ୍ ବିଶ୍ୱକପର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକ କ୍ରୀଡା ଜଗତରେ ଭାରତର ଝିଅମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପ୍ରତି ପ୍ରମାଣ। ଦେଶର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗର୍ବିତ । ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ମହିଳା ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 46 ପ୍ରତିଶତ । ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା 'ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ', ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିକାଶର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ।..."

ସେ କହିଛନ୍ତି, "... 'ଜାତୀୟ ସିକଲ୍ ସେଲ୍ ଆନିମିଆ ନିରାକରଣ ମିଶନ' ଅଧୀନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାୟ ଏକ ଲକ୍ଷ ଚାଳିଶ ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏକଲବ୍ୟ ମଡେଲ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଅଭିଯାନ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଆଣିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛି । 'ଧରତୀ ଆବା ଜନଜାତୀୟ ଗ୍ରାମ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଭିଯାନ' ଏବଂ 'ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ-ଜନମାନ ଯୋଜନା' ପିଭିଟିଜି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମେତ ସମସ୍ତ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସଶକ୍ତ କରିଛି । ଆମର ଅନ୍ନଦାତା ଚାଷୀମାନେ ଆମ ସମାଜ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ । ପରିଶ୍ରମୀ ଚାଷୀଙ୍କ ପିଢ଼ି ଆମ ଦେଶକୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିଛି । ଆମର କୃଷକମାନଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଆମେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ରପ୍ତାନି କରିପାରୁଛୁ । ଅନେକ ଚାଷୀ ସଫଳତାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉଦାହରଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ଆମର ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ, କମ ସୁଧ ହାରରେ ଋଣ ପାଇବା, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୀମା କଭରେଜ୍, ଭଲ ଗୁଣବତ୍ତା ବିହନ, ଜଳସେଚନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉପରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଛି । ସୁବିଧା, ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସାର, ଆଧୁନିକ କୃଷି ପଦ୍ଧତିର ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ଜୈବିକ କୃଷି ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। 'ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି' ଆମର କୃଷକମାନଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ମଜବୁତ କରୁଛି..."

