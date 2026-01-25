'ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ହେବା ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି'- ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ
77ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ । ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ ।
Published : January 25, 2026 at 7:46 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରବିବାର ଦିନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ବିଶ୍ୱ ଅନିଶ୍ଚିତତା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭାରତ ସ୍ଥିର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଚାଲିଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ହେବା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ।
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ପବିତ୍ର ପର୍ବ ହେଉଛି ଦେଶର ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ । ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବଳରେ 15 ଅଗଷ୍ଟ, 1947ରେ ଆମ ଦେଶର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା । ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଜାତୀୟ ନୀତିର ସ୍ଥପତି ହୋଇଥିଲୁ । ଜାନୁଆରୀ 26, 1950ଠାରୁ ଆମେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଦର୍ଶ ଦିଗରେ ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛୁ । ସେହିଦିନ ଆମେ ଆମର ସମ୍ବିଧାନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲୁ ।
#WATCH | President Droupadi Murmu addresses on the eve of Republic Day 2026.— ANI (@ANI) January 25, 2026
She says, " ... india is the world's fastest-growing major economy. despite global uncertainties, india is recording continuous economic growth. we are moving towards achieving our goal of becoming… pic.twitter.com/8TngCSj8eL
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସର ସର୍ବବୃହତ ଗଣରାଜ୍ୟର ମୂଳଦୁଆ ଦଲିଲ୍ । ଭାରତ ମାତାର ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପର ସ୍ତୋତ୍ର, "ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍" ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶପ୍ରେମର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରେ ।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା 'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର'ର ଐତିହାସିକ ସଫଳତାକୁ ସମ୍ଭବ କରିଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକତାର ଭାବନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମତଦାନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଆମ ଗଣରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆୟତନ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯେଉଁମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ଏଥିରେ ନ ପଡ଼ିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି ।
#WATCH | President Droupadi Murmu addresses on the eve of Republic Day 2026.— ANI (@ANI) January 25, 2026
She says, " ... under the 'national sickle cell anaemia elimination mission', more than 6 crore screenings have been conducted so far. nearly one lakh forty thousand students are receiving education… pic.twitter.com/TCXl5NKVkj
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ମହିଳାମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତି ନୀତି ଭାଙ୍ଗି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଦେଶର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି । ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଦଶ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୁନଃ ପରିଭାଷିତ କରୁଛନ୍ତି । ମହିଳାମାନେ କୃଷିଠାରୁ ମହାକାଶ, ସ୍ୱନିଯୁକ୍ତିଠାରୁ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଛାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି । କ୍ରୀଡା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆମର ଝିଅମାନେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ନୂତନ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ଗତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରେ, ଭାରତର ଝିଅମାନେ ICC ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ମହିଳା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତି କ୍ରୀଡା ଇତିହାସରେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିଥିଲେ । ଗତ ବର୍ଷ, ଦୁଇ ଭାରତୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚେସ୍ ବିଶ୍ୱକପର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକ କ୍ରୀଡା ଜଗତରେ ଭାରତର ଝିଅମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପ୍ରତି ପ୍ରମାଣ। ଦେଶର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗର୍ବିତ । ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ମହିଳା ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 46 ପ୍ରତିଶତ । ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା 'ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ', ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିକାଶର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ।..."
#WATCH | President Droupadi Murmu addresses on the eve of Republic Day 2026.— ANI (@ANI) January 25, 2026
She says, " ... our women are breaking traditional stereotypes and forging ahead. they are actively contributing to the overall development of the country. more than ten crore women associated with… pic.twitter.com/OYDwEUZAZD
ସେ କହିଛନ୍ତି, "... 'ଜାତୀୟ ସିକଲ୍ ସେଲ୍ ଆନିମିଆ ନିରାକରଣ ମିଶନ' ଅଧୀନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାୟ ଏକ ଲକ୍ଷ ଚାଳିଶ ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏକଲବ୍ୟ ମଡେଲ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଅଭିଯାନ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଆଣିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛି । 'ଧରତୀ ଆବା ଜନଜାତୀୟ ଗ୍ରାମ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଭିଯାନ' ଏବଂ 'ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ-ଜନମାନ ଯୋଜନା' ପିଭିଟିଜି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମେତ ସମସ୍ତ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସଶକ୍ତ କରିଛି । ଆମର ଅନ୍ନଦାତା ଚାଷୀମାନେ ଆମ ସମାଜ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ । ପରିଶ୍ରମୀ ଚାଷୀଙ୍କ ପିଢ଼ି ଆମ ଦେଶକୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିଛି । ଆମର କୃଷକମାନଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଆମେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ରପ୍ତାନି କରିପାରୁଛୁ । ଅନେକ ଚାଷୀ ସଫଳତାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉଦାହରଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ଆମର ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ, କମ ସୁଧ ହାରରେ ଋଣ ପାଇବା, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୀମା କଭରେଜ୍, ଭଲ ଗୁଣବତ୍ତା ବିହନ, ଜଳସେଚନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉପରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଛି । ସୁବିଧା, ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସାର, ଆଧୁନିକ କୃଷି ପଦ୍ଧତିର ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ଜୈବିକ କୃଷି ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। 'ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି' ଆମର କୃଷକମାନଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ମଜବୁତ କରୁଛି..."
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ‘ଏକକ ନିର୍ବାଚନ ସୁଶାସନର ପରିଭାଷା ହେବ’: ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପୂର୍ବ ସଂଧ୍ୟାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପୁରୀ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ; ବଦଳିବ ଶ୍ବେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀ ରୂପ