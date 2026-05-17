ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବଢିବ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପୁଣିଥରେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 38 ଜଣ ବିଚାରପତି ରହିବେ ।
Published : May 17, 2026 at 10:19 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପୁଣିଥରେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 33ରୁ 37କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଧ୍ୟାଦେଶକୁ ବଦଳାଇ ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ଏକ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବେ । ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 38 ଜଣ ବିଚାରପତି ରହିବେ ।
କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲ 'X'ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି, "ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ (ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା) ସଂଶୋଧନ ଅଧ୍ୟାଦେଶ, 2026 ପ୍ରଣୟନ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ସଂଖ୍ୟା 33ରୁ 37 ଜଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା "ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ (ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା) ଆଇନ, 1956"କୁ ଆହୁରି ସଂଶୋଧନ କରିଛି ।"
The President is pleased to increase the Judge strength of the Supreme Court from 33 to 37 Judges (Excluding the Chief Justice of India) by promulgating The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Ordinance, 2026, which has further amended the “Supreme Court (Number of Judges)…— Arjun Ram Meghwal (@arjunrammeghwal) May 16, 2026
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମେ' 5 ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 33ରୁ 37କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ (ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା) ଆଇନ, 1956କୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ସଂସଦରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ (ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା) ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍, 2026 ଆଗତ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିଲା ।
ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବର୍ଦ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଏବଂ ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ନ୍ୟାୟିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ମାମଲାର ସମାଧାନରେ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଏବଂ ଶୁଣାଣିରେ ବିଳମ୍ବ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେବେ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା ଆଇନ:
ଭାରତର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଥମେ 1956 ମସିହାରେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ସେବେ ଠାରୁ, ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅନେକ ଥର ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି ।
ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କେବେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା:
ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2019 ମସିହାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସଂସଦ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ (ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା) ସଂଶୋଧନ ଆଇନ, 2019 ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 30ରୁ 33କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆଇନ ସଂଶୋଧନ କରିଥିଲା ।
ସଦ୍ୟତମ ସଂଶୋଧନ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ସହିତ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୋଟ ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ 38କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ନ୍ୟାୟିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ସାରା ଦେଶରେ ସମୟାନୁସାରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ।