ପ୍ରଥମ ଡିଜିଟାଲ୍ ଜନଗଣନା ୨୦୨୭ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି; ୧୧,୭୧୮ କୋଟିର ବଜେଟକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ

ଭାରତରେ ୨୦୨୭ ଜନଗଣନା ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏପ୍ରିଲରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୭ରେ ହେବ।

Representational Picture (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 12, 2025 at 8:29 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୭ ଜନଗଣନା ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ୧୧,୭୧୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୨୭ ଜନଗଣନା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ୧୧,୭୧୮.୨୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୨୭ ଜନଗଣନା, ପ୍ରଥମ ଡିଜିଟାଲ୍ ଜନଗଣନା ହେବ।

କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଜନଗଣନା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜନଗଣନା ପାଇଁ ୧୧,୭୧୮.୨୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି।

2027 ଜନଗଣନା ହେବ ପ୍ରଥମ ଡିଜିଟାଲ ଜନଗଣନା

ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜନଗଣନା 2027 ଏହି କ୍ରମରେ ଷୋଡ଼ଶ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଅଷ୍ଟମ ହେବ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜନଗଣନା 2027 ପ୍ରଥମ ଡିଜିଟାଲ ଜନଗଣନା ହେବ। ଜନଗଣନାର ଡିଜିଟାଲ ଡିଜାଇନ୍ ତଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। "ଦେଶରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଜନଗଣନା। ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଯାହା Android ଏବଂ iOS ସଂସ୍କରଣ ଉଭୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରକୃତ ସମୟରେ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ Census Management & Monitoring System (CMMS) ନାମକ ଏକ ସମର୍ପିତ ପୋର୍ଟାଲ୍ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ହାଉସ୍ ଲିଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲକ୍ (HLB) ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ୱେବ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, 2027 ଜନଗଣନା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ନୂତନତ୍ୱ, ଯାହା ଚାର୍ଜ ଅଧିକାରୀମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ", ବୋଲି ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି।

Cabinet meet file photo (ANI)

ଭାରତର ଜନଗଣନା ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରାଯିବ

ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତୀୟ ଜନଗଣନା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ପରିସଂଖ୍ୟାନଗତ ଅଭ୍ୟାସ। ଭାରତର ଜନଗଣନା ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରାଯିବ।

ପ୍ରଥମ- ଗୃହ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଏବଂ ଗୃହ ଜନଗଣନା - ଏପ୍ରିଲରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026

ଦ୍ୱିତୀୟ- ଜନସଂଖ୍ୟା ଗଣନା (population enumeration-PE) - ଫେବୃଆରୀ 2027 କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶ ଲଦାଖ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ବରଫ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, ଜନସଂଖ୍ୟା ଗଣନା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026ରେ କରାଯିବ।

30 ଲକ୍ଷ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀ କାମ କରିବେ

ପ୍ରାୟ 30 ଲକ୍ଷ ନିୟୁତ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମୀ ଦେଶ ପାଇଁ ଏହି ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବେ। ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଏବଂ ତଦାରଖ ପାଇଁ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପୋର୍ଟାଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତ ଗୁଣବତ୍ତାର ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ। ତଥ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ୟୁଜର-ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହେବ। ଯାହା ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାରାମିଟର ଉପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସିଙ୍ଗଲ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍‌ରେ ଦେଇପାରିବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଜନଗଣନା-ଆଜ୍-ଏ-ସର୍ଭିସ(CaaS) ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ମେସିନ୍-ରିଡେବୁଲ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଫର୍ମାଟରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ।

ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ତଦାରଖ ଏବଂ ତଦାରଖ ପାଇଁ ଗଣନାକାରୀ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ, ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନର, ଚାର୍ଜ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ/ଜିଲ୍ଲା ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ସମେତ ପ୍ରାୟ 30 ଲକ୍ଷ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ଜନଗଣନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦିଆଯିବ, କାରଣ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିୟମିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ।

୨୦୨୭ ଜନଗଣନାକୁ ସଫଳ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାୟ ୧୮,୬୦୦ ବୈଷୟିକ ମାନବଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରାୟ ୫୫୦ ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏହାଦ୍ବାରା ପ୍ରାୟ ୧.୦୨ କୋଟି ମାନବ ଦିବସ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଚାର୍ଜ/ଜିଲ୍ଲା/ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ବୈଷୟିକ ମାନବଶକ୍ତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତା ନିର୍ମାଣକୁ ସହଜ କରିବ, କାରଣ ଚାକିରିର ପ୍ରକୃତି ଡିଜିଟାଲ ଡାଟା ପରିଚାଳନା, ତଦାରଖ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ଦେବ।

ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଅନୁସାରେ ୨୦୨୭ ଜନଗଣନା ଦେଶର ୧୬ତମ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ୮ମ ଜନଗଣନା ହେବ। ଜନଗଣନା ଗ୍ରାମ, ସହର ଏବଂ ୱାର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପ୍ରାଥମିକ ତଥ୍ୟର ସର୍ବବୃହତ ଉତ୍ସ, ଯାହା ବାସସ୍ଥାନ ଅବସ୍ଥା, ସୁବିଧା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି, ଜନସଂଖ୍ୟା, ଧର୍ମ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ଭାଷା, ସାକ୍ଷରତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା, ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ପ୍ରବାସ ଏବଂ ପ୍ରଜନନ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପାରାମିଟର ଉପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ-ସ୍ତରୀୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଜନଗଣନା ଆଇନ, ୧୯୪୮ ଏବଂ ଜନଗଣନା ନିୟମ, ୧୯୯୦, ଜନଗଣନା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆଇନଗତ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।

