ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଣ୍ଡକାରେ ଏକ CNG ଷ୍ଟେସନରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରଣ: 3 ମୃତ, ଅନେକ ଆହତ
ମୁଣ୍ଡକାର ଟିକ୍ରି କଲାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ CNG ପମ୍ପରେ ତେଲ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଥିବା ଏକ ଟ୍ରକରେ ହଠାତ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି । ମନୋଜ ସିଂହଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।
Published : August 19, 2026 at 9:18 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରୁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଏବଂ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଖବର ଆସିଛି । ମୁଣ୍ଡକାର ଟିକ୍ରି କଲାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ CNG ପମ୍ପରେ ତେଲ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ସମୟରେ ଏକ ଟ୍ରକ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା ।
ସମ୍ବାଦ ଏଜେନ୍ସି ANI ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଆହତମାନଙ୍କୁ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅଣାଯାଇଛି । ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ରିଲିଫ୍ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।
ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା
ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଟିକ୍ରି କଲାନ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଏକ CNG ଷ୍ଟେସନରେ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୩ଟା ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ପମ୍ପରେ ସାଧାରଣ ଯାନ ଇନ୍ଧନ ଭର୍ତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ, ଏକ ଟ୍ରକରେ CNG ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୋଜଲ୍ ଲଗାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରିଫିଲିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ଟ୍ରକର ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ହଠାତ୍ ଏକ ଜୋରଦାର ଶବ୍ଦ ସହିତ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା ।
ଆହତମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଯାଇଥିଲା
ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ଦଳ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥିଲେ । ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାର କରାଯାଇ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ପୋଲିସ ମୃତକଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇଛି । ସିଲିଣ୍ଡରରେ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି କି ନାହିଁ ତାହା ପୋଲିସ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଦଳ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ।
ଜଣେ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିସ୍ଫୋରଣ ସମୟରେ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା କହିଛି ଯେ ଅପରାହ୍ନ 3:37 ରେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଛଅଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ବିସ୍ଫୋରଣର ସଠିକ୍ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ବୋଲି ବିଭାଗ କହିଛି ।
ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆବଶ୍ୟକ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ଆବଶ୍ୟକ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ପିଲା ମାଗିଲେ ଲୁଣ ତ ବଦଳରେ ମିଳିଲା ଡିଟରଜେଣ୍ଟ ପାଉଡର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କୋଲକାତା ହୋଟେଲରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ: 9 ମୃତ, ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଂଲାଦେଶୀ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ