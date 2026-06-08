TMCରେ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ: ଏନଡିଏକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ତୃଣମୂଳର 20 ସାଂସଦ
କାକୋଲି ଘୋଷ ଦସ୍ତିଦାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, 20 ଜଣ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଏନଡିଏକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ।
Published : June 8, 2026 at 5:55 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି (ସୋମବାର) ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସଙ୍କଟ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ସାଂସଦ କାକୋଲି ଘୋଷ ଦସ୍ତିଦାର ଦାବି କଲେ ଯେ, ଏହାର ପ୍ରାୟ 20 ଜଣ ସାଂସଦ କେନ୍ଦ୍ରରେ କ୍ଷମତାସୀନ ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ (NDA)କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ।
ଲୋକସଭାରେ ତୃଣମୂଳର 28 ଜଣ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ 12 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । PTI ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କାକୋଲି ଘୋଷ ଦସ୍ତିଦାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (BJP) ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମେଣ୍ଟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଗୋଷ୍ଠୀର ଇଚ୍ଛା ବିଷୟରେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ପଠାଯାଇଛି ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ସମେତ ପ୍ରାୟ 20 ଜଣ ତୃଣମୂଳ ସାଂସଦ NDAକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ।"
କାକୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଲୋକସଭାରେ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଅଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାଥୀ ସାଂସଦମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପରେ ନିଆଯାଇଛି । ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଦଳ ଭିତରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସମ୍ପ୍ରତି ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଲା ଅସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଇସ୍ତଫାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି ।
କାକୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଏନଡିଏ ସହିତ ରାଜନୈତିକ ଭାବେ ମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ସେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜନାଦେଶକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ । "ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯେ, ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ରାଜନୈତିକ ପଥ ଏନଡିଏ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ ହେବା ଉଚିତ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି ।
ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଅନେକ ଟିଏମସି ନେତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି
ସୋମବାର ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଟିଏମସି) ଭିତରେ ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଅନେକ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଏହା ସେତେବେଳେ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କ୍ଲବରେ ବିରୋଧୀ ନେତାମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ସୁଖେନ୍ଦୁ ଶେଖର ରାୟ, ଯିଏକି ଟିଏମସିରୁ ଆଜି ହିଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ । ଆଜିର ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସନ୍ନ ବାନାର୍ଜୀ, ଜଗଦୀଶ ବାସୁନିୟା, କାଲିପଦ ସୋରେନ୍, ଅରୁପ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଆବୁ ତାହର, ଅସିତ ମଲ, ଡକ୍ଟର ଶର୍ମିଲା ସାର୍କ ଏବଂ ଖଲିଲୁର ରହମାନ ରହିଥିଲେ ।
ସୁଖେଦୁ ଶେଖର ରାୟଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ
ଭୁପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିଏମସି କିମ୍ବା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ । ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ସୋମବାର ସଂସଦର ଉଚ୍ଚ ସଦନରୁ ବରିଷ୍ଠ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁଖେନ୍ଦୁ ଶେଖର ରାୟଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସନ ଖାଲି ଥିବା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ରାୟ ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟସଭା ସଚିବାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, "ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ସୁଖେନ୍ଦୁ ଶେଖର ରାୟ ତାଙ୍କ ଆସନରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 8 ଜୁନ୍ 2026ରୁ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।"
ପୂର୍ବରୁ ରାୟ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି ।"
ସେ କହିଥିଲେ, "ରାଜ୍ୟସଭାରେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 2029 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନୀତିଗତ ଭାବେ ମୁଁ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛି, କାରଣ ଏହି ପଦବୀରେ ରହିବା ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେବ ।"
ସଂସଦରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଚେହେରା ମଧ୍ୟରୁ ସୁଖେନ୍ଦୁ ଶେଖର ରାୟ ଜଣେ ଥିଲେ । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ 'ଇଣ୍ଡିଆ'ର ବୈଠକର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳରେ ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବିଦ୍ରୋହର କିଛି ଦିନ ପରେ ରାୟଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୫୮ ଜଣ ବିଧାୟକ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପଦ ପାଇଁ ରୀତବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳର ଆଧିକାରିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶୋଭନ୍ଦେବ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ।
ସୁଖେନ୍ଦୁ ଶେଖର ରାୟ ଶାସନ ଏବଂ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବ ତୃଣମୂଳ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଟିଏମସିରେ ବଡ଼ ବିଭାଜନ: ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ରୀତବ୍ରତଙ୍କୁ ବାଛିଲେ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଦିଦି ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ INDIA ମେଣ୍ଟ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ , AAP ଏବଂ DMKର ବର୍ଜନ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ