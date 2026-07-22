ଅନନ୍ତନାଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ, ଗୁଳି ମାଡ଼ରେ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ସହୀଦ
ବୁଧବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12.30ରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଅନନ୍ତନାଗର ଲାଲ ଚୌକରେ ପ୍ରଥମେ ଗୁଳିବର୍ଷା କରିଥିଲେ । ଲସ୍କର, ଦ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେନ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ।
Published : July 22, 2026 at 4:08 PM IST
ଶ୍ରାନଗର: ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀର ଅନନ୍ତନାଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ । ବୁଧବାର ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ସହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି । ଶ୍ରାଗନର ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜଣାଯାଇଛି, ବୁଧବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 12.30ରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଅନନ୍ତନାଗର ଲାଲ ଚୌକରେ ପ୍ରଥମେ ଗୁଳିବର୍ଷା କରିଥିଲେ ।
ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଜଣେ ହେଡ କନଷ୍ଟେବଳ ଅଶୋକ ହୁସୈନ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଅନନ୍ତାନାଗ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସୁରକ୍ଷାବଳ ପୁରା ଇଲାକାକୁ ଘେରି ରଖିଛନ୍ତି । ଆତଙ୍କୀକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଅପରେଶନ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଛି ।
ନ୍ୟୁଜ ଏଜେନ୍ସି ପିଟିଆଇ ସୂତ୍ରରୁ ମିିିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଲସ୍କର-ଇ-ତୋଇବା ଅତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ, ଦ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେନ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟ (TRF) ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ।
ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଇତି ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ତଥାପି ଏହି ଆକ୍ରମଣ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଏକ ଚାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଜମ୍ମୁ ଡିଭିଜନର ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ଧରି ଅଭିଯାନ ଚଲାଇ ଆସୁଛନ୍ତି।
ଏଠି କହିରଖିବୁ, ଖରାପ ପାଗ କାରଣରୁ ଜୁଲାଇ 19ରୁ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି । ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରରେ ଗତ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଭୂସ୍ଖଳନ ଏବଂ ଅଚାନକ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁ ଜନଜୀବନ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡିଥିଲା । ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପତ୍ତିରେ ଅନେକ ଧନଜୀବନ ହାନି ଘଟିଥିଲା । ବିଶେଷ କରି ଜମ୍ମୁର ପୁଞ୍ଛ ଏବଂ ରଜୌରି ଇଲାକାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ଏକକ ସେନାବାହିନୀ, ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ: ଏୟାର ଚିଫ୍ ମାର୍ଶାଲ ଏ. ପି. ସିଂହ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ପୁଞ୍ଚରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ; ୭ ମୃତ