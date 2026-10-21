ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତକୁ ନିଶା ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ପୋଲିସ ବାହିନୀକୁ ଆହ୍ବାନ
ଡିସେମ୍ବର 31, 2029 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଅମିତ ଶାହ ତିନି ବର୍ଷର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।
Published : October 21, 2026 at 4:23 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଡିସେମ୍ବର 31, 2029 ସୁଦ୍ଧା ଏକ ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ବୁଧବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 2026ର ବାକି ସମୟ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନିଶା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକତ୍ରିତ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ।
ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀର ଜାତୀୟ ପୋଲିସ ସ୍ମାରକୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପୋଲିସ ସ୍ମୃତି ଦିବସରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଶାହ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଶା ସମସ୍ୟା ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଶାହ କହିଥିଲେ, "ଆମେ ଡିସେମ୍ବର 31, 2029 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରୁ ନିଶା ବିପଦକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ।"
VIDEO | Delhi: “India will be drug-free by December 31, 2029; I urge police forces nationwide to fully commit to PM's roadmap for a drug-free nation”, says Union Home Minister Amit Shah (@AmitShah) on Police Commemoration Day. (Source: Third Party) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 21, 2026
ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ଶାହ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଡିସେମ୍ବର 31, 2029 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରୁ ନିଶା ବିପଦକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ।" ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ 2026ର ବାକି ସମୟ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନିଶା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକତ୍ରିତ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତର ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିକୁ ନିଶାର କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସେ ସାରା ଦେଶର ପୋଲିସ ବାହିନୀକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।
ଶାହ କହିଥିଲେ ଯେ ନିଶା ବିପଦ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । କାରଣ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ । ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ବୋଝ ପକାଏ ଏବଂ ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଜଡ଼ିତ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପୋଲିସ ବାହିନୀକୁ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟର ସହିତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏବଂ 2029 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
चुनाव हो, त्योहार हो या सीमा की सुरक्षा, CAPF के जवान हर मोर्चे पर पूरी मुस्तैदी से डटे रहकर देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाते हैं। https://t.co/6vkMFKJQC2— Amit Shah (@AmitShah) October 21, 2026
ସେ ଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ସହିଦମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଏକତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ, ମୋଟ 36,852 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ସମୟରେ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 154 ଜଣ ଏହି ବର୍ଷ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା କ୍ଷତିକୁ ପୂରଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶର ନାଗରିକ ସହିଦ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ବଳିଦାନ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ ।
1959 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 21 ତାରିଖରେ, ଲଦାଖର ହଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ଠାରେ ଭାରୀ ସଶସ୍ତ୍ର ଚୀନ୍ ସୈନିକଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଦଶ ଜଣ ସାହସୀ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ । ସେବେଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 21 ତାରିଖକୁ ପୋଲିସ ସ୍ମୃତି ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ । ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ବଳିଦାନ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 2018 ପୋଲିସ ସ୍ମୃତି ଦିବସରେ ଜାତୀୟ ପୋଲିସ ସ୍ମାରକୀ (NPM)କୁ ଦେଶକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ ।
ଏହି ସ୍ମାରକୀ ପୋଲିସ ବାହିନୀକୁ ଜାତୀୟ ପରିଚୟ, ଗର୍ବ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଏକତା, ସହଭାଗୀ ଇତିହାସ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର ଭାବନା ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରେ । ସ୍ମାରକୀରେ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି, ଏକ "ଶୌର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାଚୀର" ଏବଂ ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି, ଏକ 30 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଏକକ କଳା ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ମୋନୋଲିଥ୍, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଶକ୍ତି, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବାର ପ୍ରତୀକ ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ପୂର୍ବରୁ, ଶାହା ନଅଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ (ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ)ରୁ ପ୍ରାୟ 90 ଜଣ ପୋଲିସ ଆରୋହୀଙ୍କ ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲ ରାଲିକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଏବଂ କିଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପୋଲିସ ସଂଗଠନର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ଏହି ବାଇକ୍ ରାଲି "ଡ୍ରଗ୍ସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ" ଶୀର୍ଷକ ଏକ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ରାଲିର ଏକ ଅଂଶ, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାହିନୀର ପୋଲିସ ଆରୋହୀ 31 ଅକ୍ଟୋବର, 2026ରେ ଏକତା ପରେଡରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଜରାଟର ଏକତା ନଗରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜଧାନୀରେ ପୂଜା ଭିଡ଼ ଅସମ୍ଭାଳ; ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ଚୋରି ବେଳେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ