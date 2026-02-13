ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବଦଳିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଠିକଣା; ଆଜିଠୁ 'ସେବା ତୀର୍ଥ'ରେ ଚାଲିବ ସରକାର
ସେବା ତୀର୍ଥରେ PMO, ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ସଚିବାଳୟ ଏବଂ କ୍ୟାବିନେଟ ସଚିବାଳୟ ଏକାଠି ରହିବ । ଅର୍ଥ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭବନ 1-2ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ।
Published : February 13, 2026 at 11:05 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବଦଳିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଠିକଣା । ଆଜି ଅର୍ଥାତ ଶୁକ୍ରାବାରଠାରୁ ମୋଦି ସରାକରଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଫିସ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚାଲିବ । ପୂର୍ବରୁ ସାଉଥ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଅଫିସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚାଲୁଥିଲା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଉଥ ବ୍ଲକରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ କରିବେ । ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 6ଟାରେ ଏହି ମିଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ପିଏମଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନୂଆ ଭବନ ‘ସେବା ତୀର୍ଥ’ର ଅନାବରଣ କରିବେ ।
ମଧ୍ୟାହ୍ନ 1.30ରେ ଉଦଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ‘ସେବା ତୀର୍ଥ’ ସହ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭବନ-1 ଓ 2କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦଘାଟନ କରିବେ । ଏହି ଉଦଘାଟନ ଭାରତର ପ୍ରଶାସନିକ ଶାସନ ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହେବ । କାରଣ ସେବା ତୀର୍ଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ(PMO), ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ସଚିବାଳୟ ଏବଂ କ୍ୟାବିନେଟ ସଚିବାଳୟ ଏକାଠି ରହିବ । ଅର୍ଥ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ସମେତ ଅନେକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରୋଫାଇଲ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭବନ-1 ଓ 2ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସାଢେ ଗୋଟାଏରେ ପ୍ରଥମେ ସେବା ତୀର୍ଥ ଭବନ ପରିସରର ନାମ ଅନାବରଣ କରିବେ । ପରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସେବାତୀର୍ଥ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭବନ 1 ଓ 2 ଉଦଘାଟନ କରିବେ । ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ସେବା ତୀର୍ଥରେ ଏକ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦବୋଧନ ଦେବେ ।
Tomorrow, 13 Feb 2026, the history of independent India takes a new turn.— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) February 12, 2026
The iconic PMO “Prime Minister’s Office” moves from the British era South Block to its new address, #SevaTeerth”.
Incidentally, on this very day in 1931, that is 13 February 1931, the British had declared… pic.twitter.com/vPU75mxY7V
ନୂତନ କୋଠା କମ୍ଲେକ୍ସରେ ରହିଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥ
ଏକ ସରକାରୀ ବବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, ଏହି ନୂତନ କୋଠା କମ୍ଲେକ୍ସରେ ବ୍ୟାପକ ସ୍ମାର୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିଛି । ଯେପରି କି ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ପ୍ରବେଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏକ ନୀରିକ୍ଷଳ ନେଟୱର୍କ, ଉନ୍ନତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ରେସପନ୍ସ ଇନଫାଷ୍ଚ୍ରକ୍ଚ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି ଯାହା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିରାପଦ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ପରିବେଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ।
