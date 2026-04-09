ସଶକ୍ତ ହେବେ ନାରିଶକ୍ତି ! ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍‌ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ବାନ

ଆଗକୁ ଦେଶରେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ । ଏହି ଅବସରରେ ନାରୀଶକ୍ତିକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ।

ଡିବ୍ରୁଗଡ଼ର ଏକ ଚା ବଗିଚାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମହିଳା ଶ୍ରମିକ (ANI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 9, 2026 at 2:34 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆହୁରି ସଶକ୍ତ ହେବେ ନାରୀ । ନାରୀଶକ୍ତିକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 16ରେ ସଂସଦରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସିବ । ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଲାଗୁ କରିବା ଜଡିତ ବିଧେୟକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହା ପାରିତ କରିବା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡକାଯାଇଛି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ‘‘ଭାରତବର୍ଷର କୋଟି କୋଟି ମହିଳାଙ୍କ ଏହା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଅଟେ । ଆମ ନାରୀଶକ୍ତି ପାଖାପାଖି ଅଧା ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଦେଶ ନିର୍ମାଣରେ ଅତୁଳନୀୟ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ଦେଶର ପ୍ରତି ସେକ୍ଟରରେ ନାରୀଶକ୍ତି ମିସାଇଲ ହୋଇ ଛିଡା ହୋଇଛି । ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ହେଉକି, ଖେଳ ପଡିଆରୁ ସଶସ୍ତ୍ର ବଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କଳା ଓ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି । ଆମ ମା, ଭଉଣୀ ଓ ଝିଅ ଦେଶର ପ୍ରଗତିରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି’’ ।

ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍‌ ପାରିତ ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଛି

ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାର ଏହି ଅବସର ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ମୂଳ ଭାବନା ସହ ଗଭୀର ଭାବେ ଜଡିତ । ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ନିର୍ମାତା ଏକ ଏଭଳି ସମାଜର କଳ୍ପନା କରଥିଲେ ଯେଉଁଠି କେବଳ ସମ୍ବିଧାନରେ ସମାନତା ନୁହେଁ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି । ଏହା ଏକ ଏଭଳି ସମାଜ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରତି ଆମ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ପ୍ରତୀକ ଯେଉଁଥିରେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ସମାନ ଭୂମିକା ରହିବା ଉଚିତ । ଏବେ ଏହି ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ଆଉ ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଦଶକ ଧରି ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସ୍ବୀକାର କରାଯାଇଛି । ଏହା ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଯଦି ଏବେବି ଆମେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଡାଇ ଦେଉଛେ ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେ ଆମେ ଏହି ଅସନ୍ତୁଳନକୁ ଆହୁରି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଟାଣୁଛେ । ଆଜି ଭାରତ ଦୃଢ ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ ଓ ସଂକଳ୍ପ ସହ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ।

ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କୁ ଆହ୍ବାନ

ଏହି ସମୟ ସାମୂହିକ ସଂକଳ୍ପର । ଏହା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସରକାର, ଗୋଟିଏ ଦଳ ବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟ ନୁହେଁ । ଏହା ସମଗ୍ର ଦେଶର ବିଷୟ ଅଟେ । ଆମକୁ ମିଳିମିଶି ଏହାର ମହତ୍ତ୍ବ ବୁଝି ହି ସ୍ବପ୍ନ ସାକାର କରିବାକୁ ହେବ । ନାରୀଶକ୍ତି ପ୍ରତି ଏହା ଆମର ଦାୟିତ୍ବ ଅଟେ । ଏଥିପାଇଁ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲକୁ ପାରିତ କରିବା ପାଇଁ ସହମତିର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।

ଏପରି ଘଟଣା ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଗତିପଥକୁ ଦିଗ ଦେଖାଇଥାଏ । ସେମାନେ ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ସମୟ ସହିତ ଅଧିକ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦଳର ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ମହିଳା ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ପୂରଣ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ’’ ।

ଆଗୁଆ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଏବେ ଦେଶରେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ରହିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଭାରତର ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବ ପାଳନ ହେବ । ଆସାମର ଲୋକେ ରଙ୍ଗୋଲୀ ବିହୁ ପାଳିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଓଡିଶାରେ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ କରାଯିବ । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପୋଇଲି ବୈଶାଖ ସହ ବଙ୍ଗାଳୀ ନବବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବ । କେରଳମରେ ବିଷୁ ଉତ୍ସାହ ସହ ପାଲନ କରାଯିବ । ତାମିଲନାଡୁ ଲୋକେ ଉତ୍ସୁକତା ସହ ପୁଥାଣ୍ଡୁର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ପଞ୍ଜାବ ଓ ଉତ୍ତର ଭାରତ ବୈଶାଖୀକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି । ଭାରତ ସହ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆରେ ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 11ରୁ ମହାତ୍ମା ଫୁଲେଙ୍କ 200ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏପ୍ରିଲ 14ରେ ଦେଶବାସୀ ଡ. ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିବେ । ଏହି ଦୁଇଟି ତିଥି ଆମକୁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ମାନବୀୟ ଗରିମାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମନେ ପକାଇଥାଏ’’ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 'କୋଲକାତା ଆକ୍ରମଣ ଧମକ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନୀରବ କାହିଁକି ? ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମୂଳପୋଛ ହେବ ବିଜେପି': ମମତା ବାନାର୍ଜୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ: ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଶଂସା, ଗୌରବ ଗାଥାକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ମୋଦି

