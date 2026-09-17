76 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଛୁଟୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛା ସୁଅ, 'ବିକଶିତ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନଦ୍ରଷ୍ଟା' କହିଲେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ
ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିନରେ ବିଜେପି ପାଳୁଛି 'ସେବା ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନ'। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦେଶ ସାରା 25 ପ୍ରକାରର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ।
Published : September 17, 2026 at 10:33 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ/ଭୁବନେଶ୍ବର : ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି 76 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ବାଧିନ NDA, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ, ଜନସେବା ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏବଂ ଦେଶର ବିକାଶରେ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସା ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ଅବସରରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକାଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଏକ ବାଲୁକାକୃତି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ 'ସେବା ମେରା ଯୋଗଦାନ' ଅଭିଯାନ ଅଧିନରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ 25 ପ୍ରକାରର ସେବାକାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଓ ରକ୍ତଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଦି ରହିଛି ।
କାଶୀରେ ଜଳାଭିଷେକ ଓ ବାଇକ ରାଲି:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 1950 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ଗୁଜରାଟର ଭଡନା ନଗରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି କାଶୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ଜଳାଭିଷେକ କରାଯିବ । ଏହା ପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ବଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସାମିଲ ହେବେ । ସେଠାରୁ ବାରଣାସୀ-ବଡନଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଇକ ଯାତ୍ରା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ । ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଭଡନଗରରୁ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ସବୁଜ ପତକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ।
प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। विगत 25 वर्षों में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आपने सुशासन के अनेक नए प्रतिमान स्थापित किए हैं तथा समावेशी विकास को अभूतपूर्व गति एवं नई दिशा प्रदान की है। सांस्कृतिक गौरव की भावना के साथ…— President of India (@rashtrapatibhvn) September 17, 2026
୨୫ ବର୍ଷର ସେବା:
ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିବସ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେ ନିଜ X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା । ଗତ ୨୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ସୁଶାସନର ଅନେକ ନୂତନ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାବେଶୀ ବିକାଶକୁ ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଗତି ଓ ନୂତନ ଦିଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ସାଂସ୍କୃତିକ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ଭାବନା ସହ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଗତିର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ସମୟରେ, ଆମ ଦେଶବାସୀ ଐତିହ୍ୟ ଓ ବିକାଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମନ୍ୱୟକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି । ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଜନସେବା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣର ଅଭିଯାନକୁ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ ।"
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା:
ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍. ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେ X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ @narendramodi-ଙ୍କୁ ସଫଳତା, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସେବାରେ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶ ଓ ବିଶ୍ୱ ସହିତ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ । ଆପଣ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ସଫଳତା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ।"
Join the nation and the world in wishing Prime Minister @narendramodi all success, good health and many more years in the service of our people.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) September 17, 2026
You continue to inspire globally through your ideas and achievements.
'ବିକଶିତ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନଦ୍ରଷ୍ଟା'
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେ ନିଜ X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, "ବିକଶିତ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନଦ୍ରଷ୍ଟା, ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ନେତୃତ୍ୱ ଓ କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ, ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା । ତାଙ୍କର ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଦିଗଦର୍ଶନ ଓ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଅତୁଟ ସ୍ନେହ ଆମକୁ ଏକ ସଶକ୍ତ, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ତଥା ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଉଛି। ତାଙ୍କର ଏହି କର୍ମଯୋଗୀ ଜୀବନ ଆମକୁ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଓ ସେବା ସଂକଳ୍ପରେ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ସଦା ପ୍ରେରଣା ଦେଉ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ, ନିରାମୟ ଜୀବନ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରସେବା ପାଇଁ ଅପାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ।"
ବିକଶିତ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନଦ୍ରଷ୍ଟା, ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ନେତୃତ୍ୱ ଓ କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ, ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଜୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା।— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) September 17, 2026
ତାଙ୍କର ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଦିଗଦର୍ଶନ ଓ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଅତୁଟ ସ୍ନେହ ଆମକୁ ଏକ ସଶକ୍ତ, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ତଥା ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ନୂତନ… pic.twitter.com/dmAhvWOXxp
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼଼ା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେ ନିଜ X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ରାଷ୍ଟ୍ରସେବା, ସମର୍ପଣ ଓ ସଂକଳ୍ପର ୨୫ ବର୍ଷର ଯାତ୍ରାରେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ @narendramodiଜୀଙ୍କ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ, ସୁଶାସନ ଓ ବିକାଶର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ। "
ରାଷ୍ଟ୍ରସେବା, ସମର୍ପଣ ଓ ସଂକଳ୍ପର ୨୫ ବର୍ଷର ଯାତ୍ରାରେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ @narendramodi ଜୀଙ୍କ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ, ସୁଶାସନ ଓ ବିକାଶର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ। #HappyBdayPMModi pic.twitter.com/ZnqgiEXUZY— Pravati Parida (@PravatiPOdisha) September 17, 2026
'ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା'
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ "ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା" ଏବଂ "ନୂତନ ଭାରତ"ର ନିର୍ମାତା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା, 'ଏକ ଭାରତ - ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭାରତ'ର ଦୂରଦୃଷ୍ଟିଦାତା, 'ନୂତନ ଭାରତ'ର ସ୍ଥପତି ଏବଂ ଆମର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ, ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ @narendramodi ଜୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା । ଯିଏ ୧.୪୫ କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗର୍ବର ନୂତନ ପ୍ରଭାତ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଜାତୀୟ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ," ବୋଲି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
145 करोड़ भारतीयों के जीवन में सुख, समृद्धि, सुरक्षा एवं स्वाभिमान का नवप्रभात लाने हेतु अविराम राष्ट्रयज्ञ में समर्पित, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता, 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' के स्वप्नद्रष्टा, 'नए भारत के शिल्पी' और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी… pic.twitter.com/huvWa45a53— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 16, 2026