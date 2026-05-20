ଆସନ୍ତା ମାସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ହୋଇପାରେ ସାକ୍ଷାତ; G-7 ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ ହେବେ ଦୁଇ ଶୀର୍ଷ ନେତା
ଭାରତ ଜି7 ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟ ନୁହେଁ । ତଥାପି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାକ୍ରନଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ ।
Published : May 20, 2026 at 1:51 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସନ୍ତା ଜୁନ 15ରୁ 17 ତାରିଖ ଯାଏ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଜି-7 (G7) ସମିଟରେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଫ୍ରାନ୍ସର ୟୁରୋପ ତଥା ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିନ-ନୋୟଲ ବୈରୋଟ ଜି-7 ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକରେ ଭାରତ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ.ଏସ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମ୍ୟାକ୍ରନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଜି-7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭିଆନ ସମିଟରେ ସାମିଲ ହେବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି । ମାକ୍ରୋ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ଅସନ୍ତୁଳନର ସମାଧାନ କରିବା, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଭାଗୀତା ଏବଂ ଏକତା ରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଭାରତର ଅବଦାନକୁ ଜି-7 ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟର ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକାଠି କାମ କରିବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।
Prime Minister Narendra Modi to attend the G7 summit to be hosted by France from June 15 to 17.— ANI (@ANI) March 26, 2026
French Minister for Europe and Foreign Affairs, Jean-Noël Barrot, held talks with his Indian counterpart, Dr S. Jaishankar, Minister of External Affairs, on the sidelines of the G7…
ପ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଯୋଗ ଦେବେ ମୋଦି
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଜି-7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ । କାରଣ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଫ୍ରାନ୍ସର ଏଭିଆନ-ଲେସ-ବେନ୍ସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ପ୍ରାୟ 16 ମାସ ପରେ ଦୁଇ ଶୀର୍ଷ ନେତା ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ ହେବ ।
ଏଠି କହିରଖିବୁ, ଭାରତ ଜି-7 ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟ ନୁହେଁ । ତଥାପି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାକ୍ରନଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ । ଜି-7 ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି କାନାଡା, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ, ଇଟାଲି, ଜାପାନ, ଅମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ।
ହ୍ୱାଇଟ ହାଉସ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ନେଇ ନିଶ଼୍ଚିତ କରାଯାଇଛି
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମ୍ମିିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସମ୍ପର୍କରେ ହ୍ୱାଇଟ ହାଉସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜି-7 ନେତାଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ । ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏଆଇ ବା କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ବାଣିଜ୍ୟ, ଅପରାଧିକ ଲଢେଇ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରଯାଉଛି । ଇରାନ ସହ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଉପରେ ୟୁକେ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଇଟାଲି ସମେତ ଅନେକ ଜି-7 ରାଜ୍ୟ ସହ ବଢୁଥିବା ମତଭେଦ ଯୋଗୁ ଏହି ବାର୍ଷକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଅନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା ।
