ଆସନ୍ତା ମାସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ହୋଇପାରେ ସାକ୍ଷାତ; G-7 ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ ହେବେ ଦୁଇ ଶୀର୍ଷ ନେତା

ଭାରତ ଜି7 ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟ ନୁହେଁ । ତଥାପି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାକ୍ରନଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। (ଫାଇଲ୍ ଫଟୋ ) (AFP)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 20, 2026 at 1:51 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସନ୍ତା ଜୁନ 15ରୁ 17 ତାରିଖ ଯାଏ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଜି-7 (G7) ସମିଟରେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଫ୍ରାନ୍ସର ୟୁରୋପ ତଥା ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିନ-ନୋୟଲ ବୈରୋଟ ଜି-7 ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକରେ ଭାରତ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ.ଏସ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମ୍ୟାକ୍ରନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଜି-7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭିଆନ ସମିଟରେ ସାମିଲ ହେବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି । ମାକ୍ରୋ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ଅସନ୍ତୁଳନର ସମାଧାନ କରିବା, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଭାଗୀତା ଏବଂ ଏକତା ରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଭାରତର ଅବଦାନକୁ ଜି-7 ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟର ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକାଠି କାମ କରିବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।

ପ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଯୋଗ ଦେବେ ମୋଦି

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଜି-7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ । କାରଣ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଫ୍ରାନ୍ସର ଏଭିଆନ-ଲେସ-ବେନ୍ସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ପ୍ରାୟ 16 ମାସ ପରେ ଦୁଇ ଶୀର୍ଷ ନେତା ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ ହେବ ।

ଏଠି କହିରଖିବୁ, ଭାରତ ଜି-7 ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟ ନୁହେଁ । ତଥାପି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାକ୍ରନଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ । ଜି-7 ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି କାନାଡା, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ, ଇଟାଲି, ଜାପାନ, ଅମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ।

ହ୍ୱାଇଟ ହାଉସ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ନେଇ ନିଶ଼୍ଚିତ କରାଯାଇଛି

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମ୍ମିିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସମ୍ପର୍କରେ ହ୍ୱାଇଟ ହାଉସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜି-7 ନେତାଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ । ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏଆଇ ବା କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ବାଣିଜ୍ୟ, ଅପରାଧିକ ଲଢେଇ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରଯାଉଛି । ଇରାନ ସହ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଉପରେ ୟୁକେ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଇଟାଲି ସମେତ ଅନେକ ଜି-7 ରାଜ୍ୟ ସହ ବଢୁଥିବା ମତଭେଦ ଯୋଗୁ ଏହି ବାର୍ଷକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଅନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା ।

