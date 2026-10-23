ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦିଗରେ ବିଶ୍ବ ଅଗ୍ରସର, କିଛି ଲୋକ ଭାରତରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶରେ ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଯେତିକି ରକେଟ୍ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ, କଂଗ୍ରେସ ଏହା ଠାରୁ ଅଧିକ ଥର ନିଜ ନେତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରି ବିଫଳ ହୋଇଛି
Published : October 23, 2026 at 9:39 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: "ସାରା ବିଶ୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଦେଶରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ନେଇ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି," ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗତକାଲି ଏନ୍ଡି ଟିଭି ବିଶ୍ବ ସମ୍ମିଟ୍ (ND TV World Summit) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ ତେରଚ୍ଛା ବାଣ:
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ଏକ କଡ଼ା ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶରେ ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଯେତିକି ରକେଟ୍ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ, କଂଗ୍ରେସ ଏହା ଠାରୁ ଅଧିକ ଥର ନିଜ ନେତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରି ବିଫଳ ହୋଇଛି ।
"ନିଜର ପରିବାରକୁ ବିଫଳତାର ଦାଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, କଂଗ୍ରେସ ଭାରତର ସଫଳତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି । ଅଙ୍ଗୁର ଖଟା ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ଲତାକୁ ହିଁ କୁଠାରଘାତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ଏହି ପରିବାର ଏବେ ବୋଢ ପାଲଟିଛି ।" -ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି
କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ:
କାହାର ନାମ ନ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଉଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କଂଗ୍ରେସ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି । ଏହା ଏକ ରାଜନୈତିକ ପରଜୀବୀର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି । ଯାହା ଦିମାଗୀ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାକୁ ଅଚଳ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ।
ସିଇସି ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ତାଲିକାର ସ୍ୱଘନ ସଂଶୋଧନ ବିରୋଧରେ କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ ପୃଥକ ଭାବରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କ ଗିରଫ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ,କଂଗ୍ରେସର ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ, ସରକାରଙ୍କ ସଚ୍ଚୋଟ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କ ସ୍ୱର, ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ରର କଲ୍ୟାଣ ଚାହାଁନ୍ତି, ତାହା ଦବି ଯାଉଛି ।
ବିଶ୍ବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ବୈଶିକ ଦକ୍ଷିଣର ସ୍ବର:
ବିଶ୍ବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି । ଏପରି ସମୟରେ ବୈଶିକ ଦକ୍ଷିଣ (Global South)ରେ ବହୁପାକ୍ଷିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ । "ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି ବଦଳୁଛି । ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି ଉଦୀୟମାନ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିପାରି ନାହିଁ," ସେ କହିଥିଲେ ।
"ବହୁପାକ୍ଷିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ସଂସ୍କାର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ । ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସାଉଥ୍ର ସ୍ୱରକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ," ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ପ୍ରଧାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେବେ ବିଶ୍ବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ମାତ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ପ୍ରଣାଳୀରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ନାହିଁ ତେବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ବାସ୍ତବତା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗେ ।
ବିଶ୍ବରେ ଦେଖା ଯାଉଥିବା ସମସ୍ୟା:
ଦଶକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଛି, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ହ୍ରାସ କରିଛି, ସାମୁଦ୍ରିକ ରାସ୍ତା ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥନୀତି ଗୁଡିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଛି, ସାଂସ୍କୃତିକ ବିବିଧତା ବିଭିନ୍ନ ସମାଜକୁ ଏକତ୍ର କରିପାରିଛି । ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହି ସଂଯୋଗର ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡିକ ନୂତନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ସଂଘର୍ଷର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି । ସେହିପରି ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ ଗୁଡିକ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନାର କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
"ଆମେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ କରିବୁ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପକୁ ବାସ୍ତବତା ଆଡକୁ ନେଇଯିବୁ । ଆମର ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଆମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଏବଂ ଆମର ପ୍ରେରଣା ହେଉଛି 140 କୋଟି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ।" ଆମେ ନବସୃଜନ କରିବୁ, ନୂତନ ପଥ ଗଢ଼ିବୁ, ନୂତନ ଉଚ୍ଚତା ଛୁଇଁବୁ ଏବଂ ଭାରତର ସଫଳତାକୁ ବିଶ୍ୱର ସଫଳତା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବୁ," ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।