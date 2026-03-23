ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଚିନ୍ତାଜନକ, ଆମକୁ ଏକଜୁଟ ରହିବାକୁ ପଡିବ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କଳାବଜାରୀ ରୋକିବାକୁ ଜୋରଦାର ମନିଟରିଂ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏକଜୁଟ ହୋଇ ମୁକାବିଲା କରିବା । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ
Published : March 23, 2026 at 4:52 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟର ପ୍ରଭାବ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ । ଏଥିପାଇଁ ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଚିନ୍ତାଜନକ ଅଟେ । ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟକୁ ଏ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି । ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ସାରା ବିଶ୍ବର ଅର୍ଥନୀତି ଓ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଗଭୀର ଭାବେ ପଡିଛି । ସାରା ବିଶ୍ବର ସବୁ ପକ୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଆଜି(ସୋମବାର) ଲୋକସଭାରେ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଏହା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ।
ଭାରତ ସାମ୍ନାରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ:
ଇସ୍ରାଏଲ-ଇରାନ-ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଗତ 24 ଦିନ ହେଲାଣି ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ହୋର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟରେ ନାନା ହଇରାଣର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶବାସୀ । ଏଥିସହ ତୈଳ ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଲୋକସଭାରେ ସମ୍ବୋଧନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ପଶ୍ଚିମ-ଏସିଆରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ଭାରତ ସାମ୍ନାରେ ଅନେକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଆର୍ଥିକ-ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ମାନବୀୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ଦେଶ ଓ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଦେଶ ଗୁଡିକ ସହିତ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି । ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି, ତାହା ବିଶ୍ବର ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡିକ ସହିତ ଆମର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗ ଅଟେ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଶରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ଆବଶ୍ୟକତାର ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ପୂରଣ କରିଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଭାରତ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ । ପାଖାପାଖି ଏକ କୋଟି ଭାରତ ସେଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ ସମୁଦ୍ରରେ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ ହେଉଥିବା ଜାହାଜରେ ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟ କ୍ରୁ ମେମ୍ବର କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଏପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ଭାରତ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚିନ୍ତାଜନକ ଅଟେ । ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ସାରା ବିଶ୍ବକୁ ସଂସଦରୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ସବୁ ଏକଜୁଟ୍ ।’
‘ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେବେଠୁ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବିତ ଦେଶରେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଅଧିକାଶଂର ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ ଦୁଇ ରାଉଣ୍ଡ ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛି । ସବୁ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷାର ଆଶ୍ବସନା ଦେଉଛି । ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, କିଛି ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ମୃତକଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ବଜନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି’ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
କେତେ ଭାରତୀୟ ସ୍ବଦେଶ ଫେରିଲେଣି ?
ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବିତ ଦେଶରେ ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଭାରତ ସମେତ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବିତ ଦେଶ ଗୁଡିକରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲା ଯିବା ସହ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ସଙ୍କଟ ସ୍ଥିତିରେ ଦେଶବିଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଥମିକତା ରହିଛି । ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 3 ଲକ୍ଷ 75 ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସ୍ବଦେଶ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି । ଇରାନରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1000 ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରୁ 700ରୁ ଅଧିକ ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ର ଅଟନ୍ତି ।
ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ କଣ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ?
ସାରା ଦେଶରେ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସରକାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସହ ସତର୍କ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହୟତା କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ଅଟନ୍ତି । ଭାରତ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ, ଗ୍ୟାସ ଓ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଭଳି ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ହୋର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଆସିଥାଏ । ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ପରେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀର ପରିବହନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହୋଇଛି । ଆମ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି କି ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ସପ୍ଲାଏ ଯେପରି ପ୍ରଭାବିତ ନହେଉ ।
ଚାଷରେ ଯୁଦ୍ଧର କି ପ୍ରଭାବ ?
ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଏପରି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଂସଦରେ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶର କୃଷକମାନେ ଆମ ଅନ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଦେଶରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି । ପୂର୍ବରୁ ବି ସରକାର ଏପରି ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ମହଜୁଦ ରଖିଥିଲେ ।
ଅଶୋଧିତ ତୈଳକୁ ନେଇ କଣ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ?
ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସରକାର ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି । ଆଜି ଭାରତ ପାଖରେ 53 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ରିଜର୍ଭ ରହିଛି । ସେହିପରି 65 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ଠୁ ଅଧିକ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଦେଶ କାମ କରୁଛି । ଗତ 11 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ରିଫାଇନାରି କ୍ଷମତାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ସରକାର ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଶର ସପ୍ଲାୟର୍ସ ସହ ଲଗାତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ।