ଭାରତର ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପାଳନ ହେଉଛି ଯୋଗ ଦିବସ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି
ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି; କେରଳର ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍ରେ S-VYASA ଅଫ୍-କ୍ୟାମ୍ପସ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ସହ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବିଲି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ବ୍ଲକ୍ର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି
Published : November 13, 2026 at 1:27 PM IST
ବେଙ୍ଗଳୁରୁ: ଭାରତର ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଯୋଗ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି। ଏପରିକି ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗକୁ ନେଇ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି।
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁସ୍ଥିତ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯୋଗ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଂସ୍ଥାନ (S-VYASA)ର ଆବାସିକ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପରିସର ପ୍ରଶାନ୍ତି କୁଟୀରମ୍ର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଏହି ସହରରେ ଯୋଗର ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ଓ ଊର୍ଜାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ମୋଦୀ କହିଥିଲେ। ଭାରତର ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।
Delighted to join the Golden Jubilee celebrations of Prashanti Kutiram in Bengaluru. Its efforts to integrate modern science with India's spiritual wisdom are commendable. https://t.co/CRe0lrSZZl— Narendra Modi (@narendramodi) November 13, 2026
ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ଗସ୍ତ କରୁଛି, ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଓ ରାତ୍ରିଭୋଜନ ସମୟରେ ମୋ ସହ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି।"
କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏପରି ଏକ ଭୂମି, ଯେଉଁଠାରେ ଯୋଗ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ଗୁରୁ ଓ ବିଦ୍ୱାନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ କନ୍ନଡ଼ ସିନେମା ଜଗତର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଭିନେତା ଡକ୍ଟର ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଭିନେତା ଜଣକ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ।
ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଡିଜିଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କେରଳର ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍ଠାରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବିଲି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ବ୍ଲକ୍ର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ S-VYASA ଅଫ୍-କ୍ୟାମ୍ପସ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ; ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୋଗ ଦିବସର ମୂଳ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି 'ସୁସ୍ଥ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗ" (Yoga for Healthy Ageing)" । ଗତ ଜୁନ ମାସରେ କୋଲକାତାରେ ଆୟୋଜିତ ୧୨ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କୋଲକାତାର ଆଇକନିକ୍ ରେଡ୍ ରୋଡରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲେ ।
ଏହି ଅବସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଥିଲେ; ଯୋଗ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ସାମୁଦାୟିକ ଉତ୍ସବରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରୁଛି । ଜୁନ୍ 21 ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଦିନ, ଯାହାକୁ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯୋଗ ଦିବସ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି । ଯୋଗ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଥାଏ ।
ଚଳିତ ବର୍ଷର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସର ବିଷୟବସ୍ତୁ 'ସ୍ୱସ୍ଥ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗ' ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରାଚୀନ ଅଭ୍ୟାସ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନର ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ ହୁଏ । ଯୋଗ କେବଳ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ନୁହେଁ । ଏହା କୌଣସି ବୟସ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ । ଏହା ମାନବ ଆତ୍ମାର ଏକ ପ୍ରକାଶନ । "
"ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗ ବିଷୟରେ କହୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବା ଯେ ବୟସ ମଣିଷର ସମ୍ଭାବନାକୁ ହ୍ରାସ କରେ ନାହିଁ । ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି 20 ବର୍ଷ ବୟସ ତୁଳନାରେ 40 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅଧିକ ନମନୀୟ ହେବା । ଆମେ 30 ବର୍ଷ ବୟସ ତୁଳନାରେ 50 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ । ଲୋକମାନେ ଯୋଗକୁ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସରରେ ସୀମିତ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହାକୁ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ୍" ବୋଲି ପ୍ରଧାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ।
ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୟସ ଏବଂ ଅଣ-ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ, କେବଳ ଜୀବନରେ ବର୍ଷ ଯୋଡିବା ବଦଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବଧି, ଜୀବନର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ କଲ୍ୟାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହାର ସାର୍ବଜନୀନ ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ଲାଭକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି, ଜାତିସଂଘ 2014 ମସିହାରେ 21 ଜୁନକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାତିସଂଘର 69ତମ ଅଧିବେଶନରେ ଆଗତ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ 175 ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ।