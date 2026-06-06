ETV Bharat / bharat

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ପରିଷଦ ବୈଠକ, ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଆଲୋଚନା

ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ପରିଷଦ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ।

Economic Advisory Council Meeting
ଅର୍ଥନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ପରିଷଦ ବୈଠକ (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 6, 2026 at 5:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚତୁର୍ଥ ତ୍ରୈମାସିକରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି (ଶନିବାର) ଅର୍ଥନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ପରିଷଦ (EAC-PM) ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ । ଏହି ବୈଠକରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ବିବାଦରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ଭୂରାଜନୈତିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।

ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୀତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭୂରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା, ବାଣିଜ୍ୟ-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଏବଂ ଅସମାନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଧାରା ସହିତ ମୁକାବିଲା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଗତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଦେଶରେ ସହଜ ଜୀବନଧାରଣ ଏବଂ ସହଜ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦେକ୍ଷପଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହସହ ଆର୍ଥିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟମାନେ ଭାରତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଚାଲିଥିବା ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ବିବାଦର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।

2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଚତୁର୍ଥ ତ୍ରୈମାସିକରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, ଏହାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଜୁନ୍ 5 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜାନୁଆରୀ-ମାର୍ଚ୍ଚ ତ୍ରୈମାସିକରେ ଭାରତର ପ୍ରକୃତ ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ (GDP) ବାର୍ଷିକ 7.8 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି 7.7 ପ୍ରତିଶତ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଚତୁର୍ଥ ତ୍ରୈମାସିକରେ ସ୍ଥିର ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତ GDP ଆନୁମାନିକ 87.77 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ସମାନ ଅବଧିରେ 81.40 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା ।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଏହି ତ୍ରୈମାସିକ ପାଇଁ ନାମମାତ୍ର GDP 94.65 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା 9.1 ପ୍ରତିଶତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2025-26 ପାଇଁ, ପ୍ରକୃତ GDP 323.12 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା FY25 ରେ ପ୍ରଥମ ସଂଶୋଧିତ 299.89 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ତୁଳନାରେ 7.7 ପ୍ରତିଶତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାରକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ନାମମାତ୍ର GDP 346.36 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 8.9 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାପକ, ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ସଂଯୋଜିତ (GVA) FY26 ରେ 7.9 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ନାମମାତ୍ର GVA 9.1 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଚତୁର୍ଥ ତ୍ରୈମାସିକରେ, ପ୍ରକୃତ GVA ଅଭିବୃଦ୍ଧି 7.9 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ନାମମାତ୍ର GVA 9.9 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା।

ଗତ ମାସରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମଦାନୀ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ଭାବରେ ସ୍ଥାୟୀ ବିକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିରତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ି ସେ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ପରିବହନ, କାରପୁଲିଂ, ଟ୍ରେନରେ ପରିବହନ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନର ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ରନ୍ଧନ ତେଲ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବା, ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଣ-ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଏଡାଇବା ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ସୁନା ନ କିଣିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଲା ସୁନା ରୂପା ଦର; ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାହକ, ଦିନକରେ ବଢିଲା 13 ହଜାର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ୬.୪% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ: ଜାତିସଂଘ ରିପୋର୍ଟ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

PM NARENDRA MODI
INDIA GDP
ECONOMIC ADVISORY COUNCIL
ଅର୍ଥନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ପରିଷଦ
PM MODI MEETS ADVISORY COUNCIL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.