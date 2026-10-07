ETV Bharat / bharat

‘We Will Do It’: ଜନସେବାରେ ମୋଦିଙ୍କ 25 ବର୍ଷ, ବିକଶିତ ଭାରତର ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଠି ବି ଅଛି, ଯେଉଁ ପଦବୀରେ ଅଛି । ଏହାର ଶ୍ରେୟ ଜନସାଧାରଣକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ।

PM Modi
ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି (Screengrab X@NarendraModi)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 7, 2026 at 2:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ‘25 ବର୍ଷ ତଳେ ସେବାକୁ ବାଛିଥିଲି, ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବି’...ସରକାରରେ 25 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବା ଅବସରରେ ଆଜି(ବୁଧବାର) ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜନତାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଏହା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନରେ ଯୁବବର୍ଗକୁ ଫୋକସ୍‌ କରିଛନ୍ତି । 2047 ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନର ଆହ୍ବାନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ‘We Will Do It’ ...ଆମେ କରିପାରିବା ।

25 ବର୍ଷ ଧରି ଜନତାଙ୍କ ବିଶ୍ବାସ...

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ‘25 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି । ଜନସାଧାରଣ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବି ଅଛି, ଯାହା ବି ହୋଇଛି ତାହା ଜନତାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ । ଏହି 25 ବର୍ଷ ଜନତାଙ୍କ ବିଶ୍ବାସ ଓ 25 ବର୍ଷ ଅନୁଭବର ପୁଞ୍ଜି ଅଟେ । ଏହା ପୁଞ୍ଜି ଦେଶର ଅଟେ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ମାନବତାର ସେବକ, ଆଜିର ଦିନ କେବଳ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ପାଇଁ ନୁହେଁ । ଏହା ସେହି ଦିନ ସେହି ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ଦୋହରାଇବା ପାଇଁ ...ଯାହା କୁହେ ଆମେ କରିକି ଦେଖାଇବୁ We Will Do It.. ଲାଲକିଲ୍ଲା ଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥ୍‌ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରୟାସ କଥା କହିଥିଲି । ଭାରତ ନୂଆ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦୃଢ ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ ଆବଶ୍ୟକ । ଯାହା କୁହେ ଆମେ କରିକି ଦେଖାଇବୁ ।

ଦେଶକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 3 ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆଣିବା:

ଆମେ ଭାରତକୁ ଦୁନିଆର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 3 ଅର୍ଥନୀତିରେ ଆଣିବା । ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ସହ ତାହାକୁ ବିଶ୍ବ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକଚରିଂ ହବ୍‌ କରିବା । ଅଲମ୍ପିକ ଆୟୋଜନଠୁ ନେଇ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିବା । ସରକାରରେ 25 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା, ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଭାବରେ ମହିମା ମଣ୍ଡନ କରିବା ନୁହେଁ ଏହା ଗର୍ବ ଅଟେ । 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ 50 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବାରେ ସମୟ କଟିଥିଲା । ପାହାଡରେ ଜୀବନ ବିତାଇଥିଲି । ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସଙ୍ଗଠନ ରାସ୍ତାରେ ରାଜନୈତିକ ରେକର୍ଡ କେବଳ ସଙ୍ଗଠନ ସହ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବି ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢୁ ନଥିଲି । ନିର୍ବାଚନ ରାଜନୀତିରେ ଚମକିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ତାହାଲେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ରାଜନୀତି ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥାନ୍ତି । ମୁଁ ଜୀବନରେ କଣ କରିବି, ମୋର କଣ ହେବ ଏହା ମଧ୍ୟ କେବେ ଭାବି ନଥିଲି । ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥିଲା । ସେହି ଶିକ୍ଷା ଏହା ନଥିଲା ଯେ ଆଗକୁ ଚିନ୍ତା ପାଇଁ, ମିଶନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଥିବା ମଣିଷ ଅଟେ ।

PM Modi
ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି (ANI)

ସ୍କୁଲ କଥା କହିଲେ...

ସ୍କୁଲ ଜୀବନ କଥା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ସେ କହିଛନ୍ତି, ବଡନଗର ସ୍କୁଲରେ ପଢିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ପଢାନ୍ତି । ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବାରେ କାହାର ଯଦି ପ୍ରଥମ ନାଁ ଥିଲା..ତାହା ହେଲା ମୋର । ଶିଖିବାର ଇଚ୍ଛା ମୋ ଜୀବନର ଅଙ୍ଗ ପାଲଟିଗଲା । ଆଜିବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । 2001, ଅକ୍ଟୋବର 1ରେ ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଥିଲି । କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ଆସିବ । ଆଜି ଶାସନରେ ନିରନ୍ତର ସେବା ପାଇଁ 25 ବର୍ଷ ପୂରା ହୋଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 'ବ୍ୟାପକ ବିଶ୍ୱ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତା' ନେଇ ଆଲୋଚନା

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ କି ବାତ; ସର୍ଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକକୁ ୧୦ ବର୍ଷ, ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି

ନମାମି ଭାରତମ୍‌ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଧନୁପାଲି ସରସ୍ବତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ଗାୟନ

TAGGED:

MODI MARKS 25 YEARS AS HEAD OF GOVT
MODI SEVA JYOTI PROGRAM
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି
ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 25 ବର୍ଷ
PRIME MINISTER NARENDRA MODI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.