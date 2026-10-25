ETV Bharat / bharat

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ କି ବାତ୍‌କୁ ୧୨ ବର୍ଷ: ଦୀପାବଳୀରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ 'ଭୋକାଲ ଫର୍ ଲୋକାଲ୍' ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆହ୍ବାନ

ଗ୍ରୀସ୍‌ରେ ବଢୁଛି ବିହାର ମଖାନାର ଚାହିଦା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଲାବୁରାଗୀ ଅଞ୍ଚଳର ହରଡ଼ ଡ଼ାଲି ମାଳଦ୍ବୀପରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରୁଛି । ଖଦିର ବଢୁଥିବା ଲୋକପ୍ରିୟତା ପାରମ୍ପାରିକ କଳା ବଞ୍ଚାଇରଖିଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

PM Narendra Modi Mann ki Baat Vocal for Local initiative Festive Diwali preparation
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ କି ବାତ୍: ଦୀପାବଳୀରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ "ଭୋକାଲ ଫର୍ ଲୋକାଲ୍" ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆହ୍ବାନ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 25, 2026 at 1:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳୀ । ଏହି ପର୍ବରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର କାରିଗର, ବ୍ୟବସାୟୀ ତଥା ଗରିବଙ୍କ ଠାରୁ ପର୍ବ ପାଳନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି 'ମନ୍‌ କି ବାତ୍'ର 139ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି । ସାରା ଦେଶର ଜନତାଙ୍କୁ "ଭୋକାଲ ଫର୍ ଲୋକାଲ୍" ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ବାନ କରିଛନ୍ତି ।

୧୨ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଲା 'ମନ୍ କି ବାତ୍'
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 'ମନ୍ କି ବାତ୍' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିଜ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି । ରବିବାରରେ ପ୍ରସାରିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ୧୩୯ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ପୂରଣ କରିବା ସହିତ ଚଳିତ ମାସରେ ଏହା ୧୨ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛି ।

ବିହାର ପୂର୍ଣ୍ଣିଆର ମଖାନା ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ହରଡ଼ ଡ଼ାଲି ସାଉଁଟୁଛି ଲୋକପ୍ରିୟତା:
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦକୁ ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ସେ ବିହାର ପୂର୍ଣ୍ଣିଆରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ମଖାନାର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୀସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି । କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଲାବୁରାଗୀ ଅଞ୍ଚଳର ହରଡ଼ ଡ଼ାଲି ମାଳଦ୍ବୀପରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରୁଛି । ଏପରି ଆବଶ୍ୟକତା ଭାରତୀୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାରର ନୂତନ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟୁଛି ।

ପାରମ୍ପାରିକ କଳା ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପ୍ରେରଣା:
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଦିବାସୀ ତଥା ଜନଜାତି କାରିଗରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦ ଓ ଖଦି ବସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଖଦିର ବଢୁଥିବା ଲୋକପ୍ରିୟତା ବର୍ତ୍ତମାନ କାରିଗରଙ୍କୁ ନିଜ ପାରମ୍ପାରିକ କଳା ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି । ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ଆଞ୍ଚଳିକ କାରିଗର ତଥା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

'ଖେତି ବିରାସତ୍ ମିଶନ୍':
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଜାବରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଚାଷୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ଏକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଦ୍ବାରା ଜୈବିକ କପା ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ଖେତି ବିରାସତ୍ ମିଶନ୍' (Kheti Virasat Mission) ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥା ପାରମ୍ପରିକ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି ପଦ୍ଧତିକୁ ପୁନର୍ବାର ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।

ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ଯୁକ୍ତ କପା:
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଦଳରସଦସ୍ୟମାନେ ପଞ୍ଜାବର ମାଲୱା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାକୃତିକ କପା ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ନାମ 'ନବ-ତ୍ରିଞ୍ଜନ' (Nav-Trinjan) ଭାବେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗର କପା ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ । ତେଣୁ ଏଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସୂତା ଓ କପଡ଼ାରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ଛାଡ଼େନାହିଁ ।

ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହିପଦକ୍ଷେପ ସହିତ ଏକ ବୁଣାକାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଫଳରେ ଏହି କୌଶଳକୁ ନୂତନ ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଯାଉଛି । ଏହା ଦ୍ବାରା ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ।

ନଦୀର ପୁନର୍ଜୀବନ ଲାଭ:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଟେହରି ଗଡ଼ୱାଲ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା 'ହେଭାଲ' ନଦୀ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି । କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ନଦୀ ଶୁଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ​​। ଫଳରେ ଏହାର ଆଖପାଖରେ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳାଶୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଶୁଖିବାକୁ ଲାଗିଲା ।

ଏହା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ନଦୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ବର୍ଷା ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରି, ଜଳକୁ ମାଟି ଭିତରକୁ ଯିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀଟି ପୁନର୍ଜୀବନ ପାଇବା ସହିତ ଏହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅନେକ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳ ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଜଳରେ ଭରିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ କି ବାତ; ସର୍ଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକକୁ ୧୦ ବର୍ଷ, ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି

ନିଶାମୁକ୍ତ ଯୁବ-ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ଏକାଠି ହେବାକୁ ମନ କି ବାତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ବାନ

TAGGED:

MANN KI BAAT
VOCAL FOR LOCAL INITIATIVE
ମନ କି ବାତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି
ଭୋକାଲ ଫର ଲୋକାଲ
ଦୀପାବଳୀ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.