ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ କି ବାତ୍କୁ ୧୨ ବର୍ଷ: ଦୀପାବଳୀରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ 'ଭୋକାଲ ଫର୍ ଲୋକାଲ୍' ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆହ୍ବାନ
ଗ୍ରୀସ୍ରେ ବଢୁଛି ବିହାର ମଖାନାର ଚାହିଦା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଲାବୁରାଗୀ ଅଞ୍ଚଳର ହରଡ଼ ଡ଼ାଲି ମାଳଦ୍ବୀପରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରୁଛି । ଖଦିର ବଢୁଥିବା ଲୋକପ୍ରିୟତା ପାରମ୍ପାରିକ କଳା ବଞ୍ଚାଇରଖିଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
Published : October 25, 2026 at 1:23 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳୀ । ଏହି ପର୍ବରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର କାରିଗର, ବ୍ୟବସାୟୀ ତଥା ଗରିବଙ୍କ ଠାରୁ ପର୍ବ ପାଳନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି 'ମନ୍ କି ବାତ୍'ର 139ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି । ସାରା ଦେଶର ଜନତାଙ୍କୁ "ଭୋକାଲ ଫର୍ ଲୋକାଲ୍" ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ବାନ କରିଛନ୍ତି ।
୧୨ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଲା 'ମନ୍ କି ବାତ୍'
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 'ମନ୍ କି ବାତ୍' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିଜ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି । ରବିବାରରେ ପ୍ରସାରିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ୧୩୯ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ପୂରଣ କରିବା ସହିତ ଚଳିତ ମାସରେ ଏହା ୧୨ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛି ।
Watch: In the 139th Episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, "My dear countrymen, welcome once again to 'Mann Ki Baat'. Twelve years ago, on the auspicious occasion of Vijayadashami, we began 'Mann Ki Baat'. Since then, our journey has continued uninterrupted. All of you have been both fellow travellers and guides on this journey. For me, 'Mann Ki Baat' has been a wonderful opportunity to celebrate the hard work, courage, commitment, dedication, and spirit of service of the common man of our country. Our country has had a tradition of pilgrimages for centuries..." (Source: DD)— IANS (@ians_india) October 25, 2026
ବିହାର ପୂର୍ଣ୍ଣିଆର ମଖାନା ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ହରଡ଼ ଡ଼ାଲି ସାଉଁଟୁଛି ଲୋକପ୍ରିୟତା:
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦକୁ ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ସେ ବିହାର ପୂର୍ଣ୍ଣିଆରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ମଖାନାର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୀସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି । କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଲାବୁରାଗୀ ଅଞ୍ଚଳର ହରଡ଼ ଡ଼ାଲି ମାଳଦ୍ବୀପରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରୁଛି । ଏପରି ଆବଶ୍ୟକତା ଭାରତୀୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାରର ନୂତନ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟୁଛି ।
ପାରମ୍ପାରିକ କଳା ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପ୍ରେରଣା:
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଦିବାସୀ ତଥା ଜନଜାତି କାରିଗରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦ ଓ ଖଦି ବସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଖଦିର ବଢୁଥିବା ଲୋକପ୍ରିୟତା ବର୍ତ୍ତମାନ କାରିଗରଙ୍କୁ ନିଜ ପାରମ୍ପାରିକ କଳା ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି । ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ଆଞ୍ଚଳିକ କାରିଗର ତଥା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
Watch: In the 139th Episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, "An organisation called 'Kheti Virasat Mission' began reviving organic farming and traditional agricultural practices. Members of its team wanted to promote natural cotton cultivation in Punjab's Malwa region. The initiative was named 'Nav-Trinjan'. Under this initiative, organic cotton is grown without using chemicals. Naturally coloured cotton is also cultivated here. To dye the yarn and fabric prepared from this, there is no need to use chemicals separately. You can imagine how much this is helping the environment. A few years ago, 'Nav-Trinjan' also started a weaving school. Its aim is to pass the skill of weaving on to the next generation..." (Source: DD)— IANS (@ians_india) October 25, 2026
'ଖେତି ବିରାସତ୍ ମିଶନ୍':
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଜାବରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଚାଷୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ଏକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଦ୍ବାରା ଜୈବିକ କପା ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ଖେତି ବିରାସତ୍ ମିଶନ୍' (Kheti Virasat Mission) ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥା ପାରମ୍ପରିକ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି ପଦ୍ଧତିକୁ ପୁନର୍ବାର ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।
ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ଯୁକ୍ତ କପା:
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଦଳରସଦସ୍ୟମାନେ ପଞ୍ଜାବର ମାଲୱା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାକୃତିକ କପା ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ନାମ 'ନବ-ତ୍ରିଞ୍ଜନ' (Nav-Trinjan) ଭାବେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗର କପା ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ । ତେଣୁ ଏଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସୂତା ଓ କପଡ଼ାରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ଛାଡ଼େନାହିଁ ।
ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହିପଦକ୍ଷେପ ସହିତ ଏକ ବୁଣାକାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଫଳରେ ଏହି କୌଶଳକୁ ନୂତନ ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଯାଉଛି । ଏହା ଦ୍ବାରା ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ।
ନଦୀର ପୁନର୍ଜୀବନ ଲାଭ:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଟେହରି ଗଡ଼ୱାଲ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା 'ହେଭାଲ' ନଦୀ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି । କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ନଦୀ ଶୁଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଫଳରେ ଏହାର ଆଖପାଖରେ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳାଶୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଶୁଖିବାକୁ ଲାଗିଲା ।
ଏହା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ନଦୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ବର୍ଷା ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରି, ଜଳକୁ ମାଟି ଭିତରକୁ ଯିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀଟି ପୁନର୍ଜୀବନ ପାଇବା ସହିତ ଏହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅନେକ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳ ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଜଳରେ ଭରିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।