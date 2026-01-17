ETV Bharat / bharat

ଗଡ଼ିଲା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ଲିପର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ; ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଗୌହାଟୀରୁ ହାୱଡା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନର ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଟ୍ରନରେ ରହିବ ଏସବୁ ସୁବିଧା ।

PM Modi flags off the Howrah-Guwahti Vande Bharat Sleeper train from the Malda Town Railway station on Saturday.
ପ୍ରଥମ ସ୍ଲିପର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ (You Tube)
Published : January 17, 2026 at 3:17 PM IST

Vande Bharat Sleeper କଲିକତା: ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନର ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଗୌହାଟୀରୁ ହାୱଡା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟ୍ରନକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମାଲଦା ଟାଉନ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର୍ ଟ୍ରେନ୍‌:

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମାଲଦା ଟାଉନ୍ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ହାୱଡ଼ା-ଗୌହାଟୀ (କାମାକ୍ଷା) ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର୍ ଟ୍ରେନ୍‌କୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ AC ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର୍ ଟ୍ରେନ୍‌, ଯାହା ହାୱଡ଼ା-ଗୌହାଟୀ ରୁଟ୍‌ରେ ଯାତ୍ରା ସମୟକୁ ପ୍ରାୟ 2.5 ଘଣ୍ଟା ହ୍ରାସ କରିବା ସହ ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ କରିବ । ଏହି ଟ୍ରେନ ଚାଲିବା ଫଳରେ ଦୂର ଯାତ୍ରା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।

ଟ୍ରେନରେ କ'ଣ ରହିଛି ସୁବିଧା:

ହାୱଡା-କାମାକ୍ଷା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ପ୍ରାୟ 1,000 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବ । ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ଏସି, ଏସି 2-ଟାୟାର ଏବଂ ଏସି 3-ଟାୟାର ସମେତ 16ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ (Air-Conditioned) ସ୍ଲିପର କୋଚ୍ ରହିଛି । ଏହି ଟ୍ରେନରେ ମୋଟ 823 ଯାତ୍ରୀ ଯାତାୟତ କରିବା କ୍ଷମତା ରହିଛି । ଟ୍ରେନ୍‌ଟି ଏରଗୋନୋମିକ୍ ବର୍ଥ, ଅଟୋମେଟିକୋ ଡୋର, ଉନ୍ନତ ସସପେନସନ୍‌, ନଏଜ ରିଡକ୍ସନ ଫିଚର ଏବଂ କଭଚ୍ ଆଣ୍ଟି-କୋଲିଜନ ସିଷ୍ଟମ୍‌ ଭଳି ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ରହିଛି । ଏହାର ଗତି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 130 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ।

PM Modi interacts with school children ahead of the Vande Bharat sleeper train launch.
ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ ଶୁଭାରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ କରିଛନ୍ତି। (PTI)

ଏସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ:

ସେହିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାଲଦାରେ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 3,250 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଅନେକ ରେଳ ଏବଂ ସଡ଼କ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ସହ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଚାରୋଟି ପ୍ରମୁଖ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି । ବାଲୁରଘାଟ-ହିଲି ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନ, ନ୍ୟୁ ଜଲପାଇଗୁଡ଼ିରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ମାଲ ପରିବହନ ସୁବିଧା, ସିଲିଗୁଡ଼ି ଲୋକୋ ସେଡର ଉନ୍ନତିକରଣ ଏବଂ ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସୁବିଧାର ଆଧୁନିକୀକରଣ ।

PM Modi interacts with the pilots ahead of the flag off.
ପତାକା ଦେଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପାଇଲଟମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। (PTI)

ଏହାସହ ନୂତନ କୁଚବିହାର-ବାମନହାଟ ଏବଂ ନୂତନ କୁଚବିହାର-ବକ୍ସିରହାଟ ରେଳ ସେକ୍ସନର ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣର ମଧ୍ଯ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ନ୍ୟୁ ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି ଏବଂ ଆଲିପୁରଦୁଆରକୁ ନାଗରକୋଇଲ, ତିରୁଚିରାପାଲି, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସହରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଚାରୋଟି ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ରାଧିକାପୁର ଏବଂ ବାଲୁରଘାଟରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ଦୁଇଟି LHB କୋଚ୍ ଟ୍ରେନକୁ ମଧ୍ୟ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।

ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ବିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଏକ ଡଜନରୁ ଅଧିକ ନୂତନ ଟ୍ରେନର ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି । ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନର ପ୍ରଥମ ସେବା ଗୌହାଟୀରୁ କୋଲକାତାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 101ଟି ଷ୍ଟେସନ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି । ଏହା ଅଧୀନରେ, ନୂତନ ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି (NJP) ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟେସନରେ ପରିଣତ କରାଯିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ନୂତନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯୋଡା ଯାଇଛି । ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏକାଠି କରାଯାଇ IT ହବ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରିବ ।"

