ଗଡ଼ିଲା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ଲିପର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ; ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଗୌହାଟୀରୁ ହାୱଡା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଟ୍ରନରେ ରହିବ ଏସବୁ ସୁବିଧା ।
Vande Bharat Sleeper କଲିକତା: ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଗୌହାଟୀରୁ ହାୱଡା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟ୍ରନକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମାଲଦା ଟାଉନ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର୍ ଟ୍ରେନ୍:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମାଲଦା ଟାଉନ୍ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ହାୱଡ଼ା-ଗୌହାଟୀ (କାମାକ୍ଷା) ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର୍ ଟ୍ରେନ୍କୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ AC ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର୍ ଟ୍ରେନ୍, ଯାହା ହାୱଡ଼ା-ଗୌହାଟୀ ରୁଟ୍ରେ ଯାତ୍ରା ସମୟକୁ ପ୍ରାୟ 2.5 ଘଣ୍ଟା ହ୍ରାସ କରିବା ସହ ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ କରିବ । ଏହି ଟ୍ରେନ ଚାଲିବା ଫଳରେ ଦୂର ଯାତ୍ରା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
Delighted to flag off India’s first Vande Bharat sleeper train from Malda. Several Amrit Bharat train services are also being introduced to boost connectivity.— Narendra Modi (@narendramodi) January 17, 2026
ଟ୍ରେନରେ କ'ଣ ରହିଛି ସୁବିଧା:
ହାୱଡା-କାମାକ୍ଷା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ପ୍ରାୟ 1,000 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବ । ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ଏସି, ଏସି 2-ଟାୟାର ଏବଂ ଏସି 3-ଟାୟାର ସମେତ 16ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ (Air-Conditioned) ସ୍ଲିପର କୋଚ୍ ରହିଛି । ଏହି ଟ୍ରେନରେ ମୋଟ 823 ଯାତ୍ରୀ ଯାତାୟତ କରିବା କ୍ଷମତା ରହିଛି । ଟ୍ରେନ୍ଟି ଏରଗୋନୋମିକ୍ ବର୍ଥ, ଅଟୋମେଟିକୋ ଡୋର, ଉନ୍ନତ ସସପେନସନ୍, ନଏଜ ରିଡକ୍ସନ ଫିଚର ଏବଂ କଭଚ୍ ଆଣ୍ଟି-କୋଲିଜନ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭଳି ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ରହିଛି । ଏହାର ଗତି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 130 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ।
ଏସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ:
ସେହିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାଲଦାରେ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 3,250 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଅନେକ ରେଳ ଏବଂ ସଡ଼କ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ସହ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଚାରୋଟି ପ୍ରମୁଖ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି । ବାଲୁରଘାଟ-ହିଲି ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନ, ନ୍ୟୁ ଜଲପାଇଗୁଡ଼ିରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ମାଲ ପରିବହନ ସୁବିଧା, ସିଲିଗୁଡ଼ି ଲୋକୋ ସେଡର ଉନ୍ନତିକରଣ ଏବଂ ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସୁବିଧାର ଆଧୁନିକୀକରଣ ।
ଏହାସହ ନୂତନ କୁଚବିହାର-ବାମନହାଟ ଏବଂ ନୂତନ କୁଚବିହାର-ବକ୍ସିରହାଟ ରେଳ ସେକ୍ସନର ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣର ମଧ୍ଯ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ନ୍ୟୁ ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି ଏବଂ ଆଲିପୁରଦୁଆରକୁ ନାଗରକୋଇଲ, ତିରୁଚିରାପାଲି, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସହରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଚାରୋଟି ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ରାଧିକାପୁର ଏବଂ ବାଲୁରଘାଟରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ଦୁଇଟି LHB କୋଚ୍ ଟ୍ରେନକୁ ମଧ୍ୟ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ବିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଏକ ଡଜନରୁ ଅଧିକ ନୂତନ ଟ୍ରେନର ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି । ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନର ପ୍ରଥମ ସେବା ଗୌହାଟୀରୁ କୋଲକାତାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 101ଟି ଷ୍ଟେସନ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି । ଏହା ଅଧୀନରେ, ନୂତନ ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି (NJP) ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟେସନରେ ପରିଣତ କରାଯିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ନୂତନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯୋଡା ଯାଇଛି । ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏକାଠି କରାଯାଇ IT ହବ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରିବ ।"