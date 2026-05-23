ରୋଜଗାର ମେଳାରେ 51,000 ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମସ୍ତ ନିଯୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ଯୁବକମାନେ ଦେଶର ବିକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶୀଦାର ହେଉଛନ୍ତି । 18ଟି ରୋଜଗାର ମେଳା ମାଧ୍ୟମରେ 12ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ବଣ୍ଟନ ହୋଇସାରିଲାଣି ।
Published : May 23, 2026 at 3:12 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୋଜଗାର ମେଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 51,000 ଯୁବକଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି । ସରକାର ସମୁଦାୟ 18ଟି ରୋଜଗାର ମେଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଖାପାଖି 12ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ଏଯାବତ୍ ବଣ୍ଟନ କରିସାରିଲେଣି ।
୫୧,୦୦୦ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ବଣ୍ଟନ:
ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ସାରା ଦେଶର ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ । ଆଜି ୫୧,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପାଇଛନ୍ତି ।" ଆଜି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଦେଶର ବିକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବେ ।" ରେଳବାଇ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଓ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଯୁବପିଢି ନୂତନ ଦାୟିତ୍ବ ନିର୍ବାହ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ।
ବିକଶିତ ଭାରତ:
"ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷରେ ଆମେ ଦେଶ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବା । ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି," ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ଦିଗରେ ଭାରତୀୟ ଯୁବପିଢି ଗତି ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ।
ରୋଜଗାର ମେଳା ସରକାରଙ୍କ 'ଯୁବଶକ୍ତି'କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ସହିତ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । ସାରା ବିଶ୍ବ ଭାରତୀୟ ଯୁବଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଜ୍ଞାନ କୌଶଳକୁ ଦେଖୁଛି । ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବ ଭାରତର ବିକାଶର ଅଂଶ ହେବାକୁ ଚାହୁଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ।
ଆଜି ଦେଶର 47ଟି ସ୍ଥାନରେ ରୋଜଗାର ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ସାରା ଭାରତରୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଯଥା; ରେଳବାଇ, ଗୃହ ବ୍ୟାପାର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ, ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସେବା ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଆଦିରେ ଯୋଗ ଦେବେ ।