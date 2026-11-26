‘ସମ୍ବିଧାନ ଆମର ଅମୂଲ୍ୟ ଐତିହ୍ୟ’: ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
Constitution Day: 1949 ନଭେମ୍ବର 26ରେ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା । ଏହାପରେ 1950 ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା ସମ୍ବିଧାନ ।
Published : November 26, 2026 at 10:43 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ/ଭୁବନେଶ୍ବର: ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅସଲ ପରିଚୟ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ନୁହେଁ, ଲୋକେ କିପରି ରହୁଛନ୍ତି, ନିଜ କଥା କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କିପରି ସ୍ବାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଛି । ନ୍ୟାୟ କିପରି ମିଳୁଛି...ଏହାହିଁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହିସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ । ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ପ୍ରତିଟି ନାଗରିକକୁ ସମାନ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରେ । ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ । ଆଜିର ଦିନରେ ଅର୍ଥାତ 1949 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 26ରେ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ।
ଏହାର ଠିକ୍ ଦୁଇ ମାସ ପରେ 1950 ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା ସମ୍ବିଧାନ । ଆଜିର ଦିନକୁ ଦେଶ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିଆସୁଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ଅବସରରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଏଥିସହ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ନେତାମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସକୁ ନେଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପ୍ରଣିତ ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ' କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାମଦାସ ଆଠାୱାଲେ, ଭୋଟ୍ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ
ବାବାସାହେବଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ:
सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर पूज्य बाबासाहेब एवं संविधान सभा की समस्त महान विभूतियों को मेरा नमन और वंदन। संविधान के रूप में उनके द्वारा दी गई सौगात भारतीय लोकतंत्र की अनमोल धरोहर है, जो विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। Greetings on Constitution Day, a day to pay homage to the makers of our Constitution and an occasion to reaffirm our commitment to strengthening the values enshrined in it. बहुधा बहुभिः सार्धं चिन्तिताः सुनिरूपिताः। कथञ्चिन्न विलीयन्ते विद्वद्भिश्चिन्तिता नयाः॥— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2026
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ Xରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା । ଏହି ଅବସରରେ ପୂଜ୍ୟ ବାବାସାହେବ ଓ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ସମସ୍ତ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୋର ସାଦର ପ୍ରଣାମ । ସମ୍ବିଧାନ ରୂପରେ ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସେମାନେ ଦେଇଥିବା ଏହି ଉପହାର ଅମୂଲ୍ୟ ଐତିହ୍ୟ ଅଟେ । ଯାହାକି ବିକଶିତ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନ କରିଆସୁଛି ।
କେବେଠୁ ପାଳନ ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ?
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 19 ନଭେମ୍ବର 2015ରେ ଭାରତ ସରକାର ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବିଧାନର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 26କୁ ‘ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ’ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯିବ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଜେପିର ‘ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚାଅ, ଅରାଜକତା ହଟାଅ’ ବିଶାଳ ପଦଯାତ୍ରା: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଯୋଗଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ
ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:
୧୯୪୯ ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ଆମ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା । ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ସମସ୍ତ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ, ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମାନତା ଓ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଆସନ୍ତୁ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧକୁ ପାଥେୟ କରି ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ଦିଗରେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବା । #ConstitutionDay— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) November 26, 2026
ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ମୁଖ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘1949 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ଆମ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା । ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ସମସ୍ତ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି । ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ, ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମାନତା ଓ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧକୁ ପାଥେୟ କରି ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ଦିଗରେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବା ।’
ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ନବୀନ:
Solemn tributes to the visionary architects of Indian Constitution whose wisdom gifted the guiding document of the largest democracy and bound a diverse nation in a shared destiny. On #ConstitutionDay, let us renew our pledge to uphold the values of democracy, justice, equality enshrined in the Constitution and perform the fundamental duties diligently.— Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) November 26, 2026
ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରଣେତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି । ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ସର୍ବବୃହତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଦିଗଦର୍ଶନ ଦସ୍ତାବିଜକୁ ଉପହାର ସ୍ବରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଆମେ ସମ୍ବିଧାନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ନ୍ୟାୟ, ସମାନତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିବା ।’