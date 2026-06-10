ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ରେକର୍ଡ, ଲଗାତାର ୪୩୯୯ ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରେ ରହି ରଚିଲେ ଇତିହାସ
ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ରହିବାର ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି ।
Published : June 10, 2026 at 12:00 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଇତିହାସରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ ଜୁନ 10 ତାରିଖ । ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ପ୍ରାୟ 6 ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଆଜି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଲଗାତାର 4,399 ଦିନ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି । ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଲଗାତାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 4,398 ଦିନ ଥିଲା । ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇତିହାସ ଏବଂ ଅବଦାନକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରୁଥିବା Pradhanmantri Sangrahalayaର ରେକର୍ଡରେ ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ଭାବରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି ।
ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ 14 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦେଶର ନେତୃତ୍ବ ନେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଲଗାତାର ନଥିଲା ।
ନେହେରୁଙ୍କ 72 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବେ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 26 ମେ' 2014ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗାତାର 4,399 ଦିନ ଧରି ଏହି ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ।
ନିର୍ବାଚିତ ଶାସକ ହୋଇ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି:
ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ରେକର୍ଡ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ସରକାର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଅତୁଳନୀୟ । ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 8,931 ଦିନ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ଶାସକ କରିଛି ।
ଲଗାତାର 6ଟି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ:
ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ନେତା ଯିଏ ବିଜେପିକୁ ଲଗାତାର ଛଅଟି ପ୍ରମୁଖ ନିର୍ବାଚନରେ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି: ଗୁଜୁରାଟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ତିନିଥର (2002, 2007, 2012) ଏବଂ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ତିନିଥର (2014, 2019 ଓ 2014)।
Pradhanmantri Sangrahalayaର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟର Prime Ministers of India ପେଜ୍ରେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ, ସେମାନଙ୍କର ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି...
ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ (1947-1964)
ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତ ଜବାହାରଲାଲ ନେହେରୁ । ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ପ୍ରାୟ 17 ବର୍ଷ ଧରି ଦେଶର ନେତୃତ୍ୱ ନେଥିଲେ (15 ଅଗଷ୍ଟ 1947ରୁ 27 ମେ' 1964 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) । 1947 ରୁ 1952 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେହେରୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଥିଲା କାରଣ 1952 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇନଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ଭାରତର ପ୍ରଣେତା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିକାଶର ଏକ ଯୁଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା । ତାଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀକୁ ସାରା ଭାରତରେ ଶିଶୁ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ।
ଗୁଲଜାରି ଲାଲ ନନ୍ଦ (ଦୁଇଥର: 1964 ଏବଂ 1966)
ଗୁଲଜାରୀ ଲାଲ ନନ୍ଦ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଯିଏ ଦୁଇଟି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ ଦେଶର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 27 ମେ' 1964ରୁ 9 ଜୁନ୍ 1964 ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 11 ଜାନୁଆରୀ 1966ରୁ 24 ଜାନୁଆରୀ 1966 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା । ସେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଘ କଂଗ୍ରେସ ଗଠନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ 1997 ମସିହାରେ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ପୁରସ୍କାର ଭାରତ ରତ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଲାଲ ବାହାଦୂର ଶାସ୍ତ୍ରୀ (1964 - 1966)
ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଭାରତର ତୃତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 9 ଜୁନ୍ 1964ରୁ 11 ଜାନୁଆରୀ 1966 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା । ସେ ଶ୍ବେତ ବିପ୍ଳବ(White Revolution)ଏବଂ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ (Green Revolution) ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ । ସେ "ଜୟ ଜବାନ, ଜୟ କିଷାନ" ଲୋକପ୍ରିୟ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ । ସେ 1965 ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ ।
ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ (1966-1977 ଏବଂ 1980-1984)
ଆଇରନ ଲେଡି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ । ସେ ଦୁଇଥର ଦେଶର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 24 ଜାନୁଆରୀ 1966ରୁ 24 ମାର୍ଚ୍ଚ 1977 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା । ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 14 ଜାନୁଆରୀ , 1980ରୁ 31 ଅକ୍ଟୋବର 1987 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା । ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତ-ପାକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା । 1971ରେ ବାଂଲାଦେଶ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା । ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ 1975ରୁ 1977 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି କରିଥିଲେ ।
ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ (1977-1979)
ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ 24 ମାର୍ଚ୍ଚ 1977 ରୁ 28 ଜୁଲାଇ 1979 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ସମୟରେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ୪୪ତମ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ 99 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଦେହାନ୍ତ କରିଥିଲେ ।
ଚୌଧୁରୀ ଚରଣ ସିଂହ (1979-1980)
ଚୌଧୁରୀ ଚରଣ ସିଂହ 28 ଜୁଲାଇ 1979ରୁ 14 ଜାନୁଆରୀ 1980 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସେ 170 ଦିନ ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଚୌଧୁରୀ ଚରଣ ସିଂହ ତାଙ୍କ ଜୀବନସାରା କୃଷକମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ଡିସେମ୍ବର 23କୁ କୃଷକ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ।
ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ (1984-1989 )
ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଯୁବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ । ସେ 31 ଅକ୍ଟୋବର 1984ରୁ 2 ଡିସେମ୍ବର 1989 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ । ଦେଶରେ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ସମ୍ପର୍କିତ ଟେକ୍ନିକ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଗତ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଶ୍ରେୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ।
ବିଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରତାପ ସିଂ (1989-1990)
ବିଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରତାପ ସିଂହ 2 ଡିସେମ୍ବର 1989ରୁ 10 ନଭେମ୍ବର 1990 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତି ଆଇନ, 1989 ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ।
ଚନ୍ଦ୍ର ଶେଖର (1990-1991)
ଚନ୍ଦ୍ର ଶେଖର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ମିଳିତ ସରକାରର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ । ସେ 10 ନଭେମ୍ବର 1990ରୁ 21 ଜୁନ୍ 1991 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସେ ଭାରତକୁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରୁ ବାହାର କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ "ଯୁବ ତୁର୍କ" ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ।
ପି. ଭି. ନରସିଂହ ରାଓ (1991-1996 )
ପାମୁଲାପତି ଭେଙ୍କଟ ନରସିଂହ ରାଓ 21 ଜୁନ୍ 1991ରୁ 16 ମଇ 1996 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ, ଉଦାରୀକରଣ ଏବଂ ବିଶ୍ୱୀକରଣ ଭଳି ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏଚ. ଡି. ଦେବେଗୌଡ଼ା (1996–1997)
ହରଦନହଲ୍ଲି ଡୋଡ୍ଡେଗୌଡା ଦେବେଗୌଡା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଦେଶର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 1 ଜୁନ୍ 1996ରୁ 21 ଏପ୍ରିଲ୍ 1997 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା । ସେ ଦେଶର କୃଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ । ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦିଆଯାଇଛି । କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ "ମାଟିର ପୁଅ" ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା ।
ଇନ୍ଦର କୁମାର ଗୁଜରାଲ (1997–1998)
ଇନ୍ଦର କୁମାର ଗୁଜରାଲ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଦେଶର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 21 ଏପ୍ରିଲ 1997 ରୁ 19 ମାର୍ଚ୍ଚ 1998 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା । ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ଅନେକ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁଜରାଲ ନୀତି ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, ଯାହା ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତିରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ।
ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ (1996, 1998–1999 ଏବଂ 1999–2004)
ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ 1996ରେ 13 ଦିନ ପାଇଁ ଏବଂ ତା'ପରେ 1998ରୁ 2004 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଥର ଦେଶର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 16 ମେ' 1996ରୁ 1 ଜୁନ୍ 1996 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା । ପରେ ସେ, 19 ମାର୍ଚ୍ଚ 1998ରୁ 29 ଏପ୍ରିଲ୍ 1999 ଏବଂ 3 ଅକ୍ଟୋବର 1999ରୁ 10 ମେ' 2004 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଥର ଦେଶର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ । ଅପରେସନ୍ ବିଜୟ, ଯାହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ କାର୍ଗିଲ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେ ଏହାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିଥିଲେ । ସେ ଭାରତକୁ ଏକ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଗଢ଼ିଥିଲେ ।
ଡ଼. ମନମୋହନ ସିଂ (2004–2014)
ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂହ 2004ରୁ 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 22 ମେ 2004ରୁ 24 ମେ' 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା । ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଇନ (NREGA) ଏବଂ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା । ଦେଶରେ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍କାରକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂହଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଏ । ସେ ଆମେରିକା ସହିତ ପରମାଣୁ ନାଗରିକ ଚୁକ୍ତିନାମା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ ।
ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି: (2014-ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2014ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । 2014 ପରଠାରୁ (କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 3 ଥର) ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦେଶର ନେତୃତ୍ବ ନେଉଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ନୂତନ ସଂସଦ ଭବନ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଭିସ୍ତାରା ପୁନଃବିକାଶ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ, ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍, ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି, ଆଇଏନଏସ ବିକ୍ରାନ୍ତ, କାଶ୍ମୀର ରେଳ ଲିଙ୍କ୍, ନୋଏଡା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର, ନମୋ ଭାରତ ଆରଆରଟିଏସ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ସମେତ ଅନେକ ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।