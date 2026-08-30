ନିଶାମୁକ୍ତ ଯୁବ-ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ଏକାଠି ହେବାକୁ ମନ କି ବାତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ବାନ
୧୩୭ ତମ 'ମନ କି ବାତ'ରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ନିଶା ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଏବଂ ଭୋକାଲ୍ ଫର୍ ଲୋକାଲ୍ ଆହ୍ବାନକୁ ପ୍ରଧାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ବ ।
Published : August 30, 2026 at 2:19 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିଶା ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଆହ୍ବାନ ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ 'ମନ କି ବାତ' ୧୩୭ ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହି ଅବସରରେ ନିଶାମୁକ୍ତ ଯୁବ-ବିକଶିତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାନିଧି ଯୋଜନାର 46% ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀ, ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ ଏବଂ ଭୋକାଲ୍ ଫର୍ ଲୋକାଲ୍ ଭଳି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି।
In the 137th episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, "'Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat' Campaign is currently gaining momentum across the country. Its goal is clear: drug-free youth, drug-free India. Many people, particularly the youth, have become a large… pic.twitter.com/qRuTBrCmwm— ANI (@ANI) August 30, 2026
ନିଶା ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ:
ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଉଦବୋଧନ ଦେଇ ପ୍ରଧାମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି,"ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ନିଶାମୁକ୍ତ ଯୁବ ଅଭିଯାନ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ।ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ, ନିଶାମୁକ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ି, ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ । ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହେବା । ନିଶା ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ' (NMBA) ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ, ଯାହା ଅଗଷ୍ଟ 15, 2020ରେ ନିଶା ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା (NAPDDR) ଅଧୀନରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି, ଚିକିତ୍ସା, ପୁନର୍ବାସ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯତ୍ନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପୁନଃସଂଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଅପବ୍ୟବହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି ।"
In the 137th episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, " this month is special due to national handloom day, the anniversary of the quit india movement, and partition horrors remembrance day. occasions like independence day and national space day fill every… pic.twitter.com/YG04NoclHx— ANI (@ANI) August 30, 2026
ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି," ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ, ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ବାର୍ଷିକୀ ଏବଂ ବିଭାଜନ ଭୟଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦିବସ ହେତୁ ଏହି ମାସଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର । ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଦିବସ ଭଳି ଅବସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗର୍ବର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଏହାସହ 'ହର ଘର୍ ତ୍ରିରଙ୍ଗା' ଅଭିଯାନ ଏହି ଭାବନାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଥିଲା । ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍'ର ୧୫୦ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଏହି ବର୍ଷକୁ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି । 'ସୂର୍ଯ୍ୟପଥ ତିରଙ୍ଗା' ମାଧ୍ୟମରେ ୮ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ସେଲ୍ଫି ଅପଲୋଡ୍ ହୋଇଥିଲା । "
In the 137th episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, " nearly 46% of the beneficiaries of the pm svanidhi scheme are women, meaning almost 35 lakh women across the country are advancing their businesses through this initiative. babita sharma from ghaziabad is a… pic.twitter.com/ONIfRLXl17— ANI (@ANI) August 30, 2026
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱନିଧି ଯୋଜନା:
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱନିଧି ଯୋଜନାର ପ୍ରାୟ ୪୬ ପ୍ରତିଶତ ହିତାଧିକାରୀ ମହିଳା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରାୟ ୩୫ ଲକ୍ଷ ମହିଳା ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି । ଗାଜିଆବାଦର ବବିତା ଶର୍ମା ଏହାର ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଉଦାହରଣ । ସେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ଷ୍ଟଲ୍ ଚଲାଉଥିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱନିଧି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଥିଲା। ସେହିପରି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଟି.ଏସ୍. ନିଙ୍ଗାମ୍ମାଙ୍କ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ । ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଇଡଲି ଏବଂ ଦୋସା ବିକ୍ରୟ କରି ଏକ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଞ୍ଜିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା । ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାନିଧିଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ।"
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି,"ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ପରିବାରର ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ହୁଏ । ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣେ, ଘରର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହି ସବୁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ । ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିବା ମୋର ସମସ୍ତ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରେ। "
In the 137th episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, " during this year's amarnath yatra, we saw inspiring examples of cleanliness and public participation as thousands of sanitation workers served day and night on difficult routes. over 400 metric tons of… pic.twitter.com/2KgvW11Cz6— ANI (@ANI) August 30, 2026
ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା:
"ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ହୋଇଯାଏ,ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଆଖପାଖର ସଫା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନଥାଏ । ଏହା ସମଗ୍ର ସ୍ଥାନର ପରିଚୟ ଏବଂ ଚରିତ୍ରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ । ଆମେ ଏହି ବର୍ଷର ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଜନଭାଗୀଦାରୀର ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲୁ, ଯେଉଁଠାରେ ହଜାର ହଜାର ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ କଷ୍ଟକର ରାସ୍ତାରେ ଦିନ ରାତି ସେବା କରିଥିଲେ । ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ୪୦୦ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।
'ମିଶନ ଶକ୍ତିସାଟ୍'
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ଆମର ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୃଥିବୀ ପାର ହୋଇ ମହାକାଶକୁ ଉଡୁଛି, ଏବଂ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବିତ ଯେ ଭାରତ 'ମିଶନ ଶକ୍ତିସାଟ୍' ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ହଜାର ହଜାର ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଝିଅଙ୍କୁ ଏକାଠି କରୁଛି । ଏହି ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ 108 ଟି ଦେଶର 12,000 ଝିଅଙ୍କୁ ସାଟେଲାଇଟ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ହେବା ଏବଂ ମହାକାଶ ନବସୃଜନରେ ନୂତନ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ।"
In the 137th episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, " his effort will not only be beneficial for students of history, but it will also help us learn history in an interesting manner." https://t.co/KtXzi4ceca pic.twitter.com/MgbN368JIq— ANI (@ANI) August 30, 2026
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି,"ଆମର ପର୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ସବ ଆମକୁ ଆମର ପରମ୍ପରା ସହିତ ଯୋଡେ ଏବଂ ଏକାଠି ହେବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ । ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପର୍ବ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ରେ ଏବଂ ଏହି ମାସରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବୁ । ଏହି ଅବସରରେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ କାରିଗର, କାରିଗର ଏବଂ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଉଚିତ।"
'ଭୋକାଲ ଫର୍ ଲୋକାଲ'
"ଏହି ଉତ୍ସବ ଋତୁରେ ମୁଁ 'ଭୋକାଲ ଫର୍ ଲୋକାଲ' ଆହ୍ୱାନକୁ ପୁନର୍ବାର ଦୋହରାଉଛି । ଏହା କେବଳ ମାଟି ଦୀପ କିଣିବା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ହେଉ । ଆମେ ଆମର ଘର ପାଇଁ ଯାହା କିଣୁ, ତାହା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ, ତାହା ଭାରତରେ ତିଆରି, କାରଣ ଏକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବାର ପଥ ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଗର୍ବ କରିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ।