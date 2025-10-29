ETV Bharat / bharat

ବିଶ୍ବ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏକାଠି କାମ କରିବେ ଭାରତ-ଜାପାନ, ଆଲୋଚନା କଲେ ଦୁଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନା ତାକାଇଚିଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି । ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ କାମ କରିବାକୁ ସହମତ ଉଭୟ ନେତା ।

File photo of Prime Minister Narendra Modi
File photo of Prime Minister Narendra Modi (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 29, 2025 at 5:11 PM IST

1 Min Read
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି (ବୁଧବାର) ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନା ତାକାଇଚିଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି । ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଓ ସହଭାଗିତା ଆହୁରୀ ସୁଦୃଢ ହେବା ନେଇ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ମୋଦି । 2 ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସହଭାଗିତାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବାର ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଓ ବିଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି, ସ୍ଥିରତା ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଭାରତ- ଜାପାନ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଲି ଉଭୟ ନେତା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।

ଭାରତ ଓ ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା:

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଏହି ଫୋନ କଲ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, "ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନା ତାକାଇଚିଙ୍କ ସହ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲି ଏବଂ ଭାରତ- ଜାପାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୈତିକ ଓ ବିଶ୍ୱ ସହଭାଗିତାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଆମର ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ । ଯାହା ଅର୍ଥନୈତିକ ନିରାପତ୍ତା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଓବଂ ପ୍ରତିଭା ଗତିଶୀଳତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ । ଆମେ ସହମତ ହୋଇଛୁ ଯେ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି, ସ୍ଥିରତା ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଭାରତ ଓ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଢ ସମ୍ପର୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ଭାରତ- ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ:

ଏହାପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ଟୋବର 21ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଜାପାନର ନବ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନା ତାକାଇଚିଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ଓ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦିଗରେ ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୋଦି ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ଜଣାଇଥିଲେ । ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ସହ ଭାରତ-ଜାପାନ ବୈଶ୍ୱିକ ସହଭାଗୀତା ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୈତିକକୁ ଆହୁରି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା କହିଥିଲେ ।

ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତାର ଏକ ଦୀର୍ଘ ଇତିହାସ ରହିଛି । 1952 ମସିହାରେ ଉଭୟ ଦେଶମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା । ଭାରତ ଓ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ରଣନୈତିକ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସହଭାଗିତା ରହିଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

