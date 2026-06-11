CJP ପୁଣେ ବିକ୍ଷୋଭ ପୂର୍ବରୁ ସଞ୍ଜୟ ସିଂଙ୍କ ବଡ ଦାବି, 'ଆମେରିକାରେ ଭେଟିଛନ୍ତି ମୋଦି-ଦୀପକେ'
କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସାଂସଦଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିନାହିଁ ।
Published : June 11, 2026 at 2:47 PM IST
ମୁମ୍ବାଇ (ମହାରାଷ୍ଟ୍ର): କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (ସିଜେପି) ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ପୁଣେରେ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଆୟୋଜନ କରିବ । ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦଳ ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ଅମ୍ରିତସର ଏବଂ ଜୟପୁରରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ । ତେବେ ଶିବସେନା (UBT) ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ସିଜେପିର ପୁଣେ ବିକ୍ଷୋଭ ପୂର୍ବରୁ ବଡ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ସିଜେପି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାରେ ଭେଟଘାଟ ହୋଇଛି । ଏହି ବୈଠକ ପରେ ଦୀପକେ ଭାରତ ଫେରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସାଂସଦ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି । ରାଉତଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ପରେ ରାଜନୈତିକ ମହଲ ସରଗରମ ରହିଛି । ନିଟ୍ (NEET-UG) ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ସିଜେପି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ କିଛି ଦନ ତଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା । ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଅନିୟମିତତା ମାମଲାର ସିବିଆଇ (CBI) ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।
ମୋଦି-ଦୀପକେ ସାକ୍ଷାତକାର ?
ସାଂସଦ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୀପକେ ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷାତକାର ଏକ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ସେ ପାଇଛନ୍ତି । "ମୋଦିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପରେ ଦୀପକେ ଭାରତ ଫେରି ଆସିଥିବା କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି । ଆମେ ଏହି ଦାବିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବୁ," ବୋଲି ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ।
କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିବାଦ –
କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ଦଳ NEET ପେପର ଲିକ୍ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା । ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଅନେକ ଯୁବକ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା । NEET ପେପର ଲିକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି, ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିଲେ। । ପ୍ରଶାସନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରତିବାଦ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ 'କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ଦଳ'କୁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଣିଥିଲା । ଯୁବ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଭବିଷ୍ୟତ ଦିଗ ବିଷୟରେ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ମଧ୍ୟରେ, ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଦାବି କରିଛନ୍ତି । କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହିଁ ।
କୋକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି ପୁଣେ ପ୍ରତିବାଦ-
କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ଦଳ' NEET ପେପର୍ ଲିକ୍ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛି । ଦଳ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାବିତ୍ରୀବାଇ ଫୁଲେ ପୁଣେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ୍ ଦୀପକେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ପେପର୍ ଲିକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ।
ଏହି ବି ପଢନ୍ତୁ- ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି 'କକ୍ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି'; ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ