Monsoon Session: ‘ଦେଶ ରିଫର୍ମ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି’, ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଫଳପ୍ରଦ ନେଇ ଆଶାବାଦୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଦୁନିଆର କୌଣ ଅନୁକୋଣରେ ଲୋକେ ଚିନ୍ତିତ । ଦେଶ ଏବେ ସଫଳତାର ସହ ଆଗକୁ ବଢୁଛି । ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ ।
Published : July 20, 2026 at 12:57 PM IST
Parliament monsoon Session ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଲୋକସଭାରେ ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଦିନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ ରଖିଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା । ସେପଟେ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଚଳିତ ଅଧିବେଶନକୁ ଐତିହାସିକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଯେଉଁଠି ତଥ୍ୟ ଓ ତର୍କ ଅଛି ସେଠାରେ ଝଡ଼ର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।
Prime Minister Narendra Modi addressed the media during the first day of the Monsoon Session of Parliament in New Delhi— ANI (@ANI) July 20, 2026
Union Minister of Parliamentary Affairs Kiren Rijiju, Union Minister of State (I/C) for Law & Justice Arjun Ram Meghwal and MoS Jitendra Singh were also… pic.twitter.com/DAnWxPkB0k
‘ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଐତିହାସିକ’:
ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଐତିହାସିକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧେୟକ ଆଗତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏଥିସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗୁଡିକୁ ନିବେଦନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମସ୍ତେ ସକରାତ୍ମକ ରୁହନ୍ତୁ, ଚଳିତ ଅଧିବେଶନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୂ ରୂପେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ । ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଦେଶ ପାଇଁ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ । ଯଦି ଦୁଇ ତରଫରୁ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ, ତାହା ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ଦେଶର କଲ୍ୟାଣ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
#WATCH | Delhi: On the Monsoon session of Parliament, PM Narendra Modi says, " i am firmly convinced that where there are facts and logic, there is no room for a storm."— ANI (@ANI) July 20, 2026
"positive spirit is essential for achieving the nation's goals. our house has very experienced members of… pic.twitter.com/IzFWB4NoTI
ଯେବେ ତର୍କ ଓ ତଥ୍ୟ ସଠିକ୍ ରୁହେ...
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ତର୍କ ଓ ତଥ୍ୟ ସଠିକ୍ ଅଟେ, ତେବେ କିଏ ବି ଶାନ୍ତ ରହି ନିଜ କଥା କହିପାରିବ । ମୋତେ ବିଶ୍ବାସ ଅଛି ଯେ, ସଂସଦରେ ଆଲୋଚନା ଏପରି ଭାବେ ଭଲ ହୋଇପାରିବ । ପ୍ରତିଟି ସ୍ବରକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁ, ପ୍ରତିଟି ବିଚାରକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁ । ପ୍ରତିଟି ସାଂସଦ ଉତ୍ସାହର ସହ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ।’
ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି...
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, ମୋର ଦୃଢ ବିଶ୍ବାସ ଅଛି, ତର୍କ ଓ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ସେଠାରେ ଝଡର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସକରାତ୍ମକ ଭାବନା ଆବଶ୍ୟକ । ଆମ ସଂସଦରେ ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି । ସେ କୌଣସି ଦଳରୁ ହୋଇଥିଲେ ବି ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି । ଏପରି ସମୟରେ ସଂସଦ ଓ ଦେଶକୁ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ମୁଁ ଭାବୁଛି, ସଂସଦକୁ ଚଲାଇବା, ଭଲ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଦେଶ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସାମୁହିକ ସଂକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା ।
#WATCH | Delhi: On the Monsoon session of Parliament, PM Narendra Modi says, " when arguments and facts are sound, one can make one's voice heard effectively even with a calm demeanour. i hope that the house's deliberations will be enriched by such arguments and facts. may every… pic.twitter.com/FRqxSLuQCv— ANI (@ANI) July 20, 2026
ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ଲୋକେ:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ‘ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ, ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଲୋକେ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି । ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ଭାରତ ଭଳି ଦେଶ ଗୁଡିକ ପାଇଁ ଅନେକ ସଙ୍କଟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଟନ୍ତି । ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ, ଏଲପିଜି, ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଓ କେମିକାଲ୍ସ ଆସିବାରେ ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି 7.7 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ।
ରିଫର୍ମ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି ଦେଶ...
ଦେଶ ରିଫର୍ମ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଚଢିବାର ଏହା ହେଉଛି ଫଳ । ଦେଶ ସାହାସ ଦେଖାଇ ପାରୁଛି, ସଫଳତା ହାସଲ କରି ଆଗକୁ ବଢିପାରୁଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶକୁ ଗ୍ରୀନ ହୋଇଡ୍ରୋଜେନ ଚାଳିତ ଟ୍ରେନ ଦିଆଯାଇଛି । ଦୁନିଆରେ ବହୁତ କମ୍ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ସୁବିଧା ରହିଛି ।
ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଦେଶର ଯୁବବର୍ଗ ମହାକାଶର ନୂଆ ଯାତ୍ରାରେ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି । ଏହି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ରେ କାମ କରୁଥିବା ଟିମର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବୟସ ପାଖାପାଖି 28 ବର୍ଷ । ମୁଁ କୌଣସି 56 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ କଥା କହୁ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏକ ମାସରେ ଅନେକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ପ୍ରତିଟି ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ।