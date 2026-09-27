ETV Bharat / bharat

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ କି ବାତ; ସର୍ଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକକୁ ୧୦ ବର୍ଷ, ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି

'ମନ କି ବାତ'ରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି । କହିଲେ ଏବେ ଭାରତ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ।

PM MODI MANN KI BAAT
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ୧୩୮ ତମ 'ମନ କି ବାତ' (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 27, 2026 at 2:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: "ଆଉ ଦିନକ ପରେ ସର୍ଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକକୁ ପୂରିବ ୧୦ ବର୍ଷ । ଆମର ସୈନିକମାନେ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ପାର କରି ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତାହା ଦେଖି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।" ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ୧୩୮ ତମ 'ମନ କି ବାତ'ରେ ଏପରି କହି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଆତଙ୍କବାଦ, ଜନଗଣନା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ପରିବେଶ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପରେ କହିଛନ୍ତି ।

ସର୍ଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକକୁ ପୂରିବ ୧୦ ବର୍ଷ:

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, "ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ସର୍ଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକକୁ ଦିନକ ପରେ 10 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବ । ୨୮-୨୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୧୬ରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ପାକିସ୍ତାନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ସର୍ଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲା । ଆମର ସାହସୀ ସୈନିକମାନେ କିପରି ବାସ୍ତବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା (LoC) ପାର କରି ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାହା ଦେଖି ବିଶ୍ୱ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।"

"ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଭାରତକୁ ସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି । ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ସିରିଏଲ ବିସ୍ଫୋରଣ ସାଧାରଣ ଥିଲା । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13, 2008ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସିରିଏଲ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଅନେକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଏହାର କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ ମୁମ୍ବାଇରେ 26/11ରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉନଥିଲା । ଏବେ ଭାରତ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଆମେ ଏହାର ଫଳାଫଳ ଦେଖୁଛୁ"ବୋଲି କହିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।

ଜନଗଣନା:

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି,"ଆଜିକାଲି ଦେଶର ଏକ ବିରାଟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଆପଣ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନଗଣନା ବିଷୟରେ କହୁଛି । ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି । 320 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ପରିବାରର ସୂଚନା ପୂର୍ବରୁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଏହି କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଦାଖ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କଷ୍ଟକର ଏବଂ ବରଫ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଛି । ଆମେ ସେଠାରୁ ଅନେକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେଖିଛୁ । ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଜନଗଣନା ଚାମୋଲିର ମାନା ଗାଁରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ମାନାରେ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଥମେ 83 ବର୍ଷୀୟା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାୱତଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି ଉତ୍ତରକାଶୀର ବାଗୋରୀ ଗାଁରେ ଏକ ହୋମଷ୍ଟେ ଚଳାଉଥିବା ହରଦେବ ସିଂହ ରାଣା ଡିଜିଟାଲ୍ ଭାବରେ ନିଜର ସୂଚନା ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । "

ଅଶୋକ ସିଂହଲଙ୍କ ୧୦୦ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ:

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି," ଆଜି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖ,ଏହି ଦିନଟି ଏକ ବିଶେଷ କାରଣ ପାଇଁ ଆହୁରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର । ଆଜି ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ୧୦୦ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ସଂସ୍କୃତି, ସମାଜ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ । ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ପୂର୍ବତନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ସ୍ୱର୍ଗତ, ସମ୍ମାନନୀୟ ଅଶୋକ ସିଂହଲଙ୍କ କଥା କହୁଛି । ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ୧୯୨୬ ମସିହାରେ ଆଗ୍ରାରେ ହୋଇଥିଲା । ସମାଜରେ ରହି ସେ ଜଣେ ତପସ୍ୱୀର ଜୀବନଯାପନ କରିଥିଲେ । ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସେ ଯେଉଁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖୁଛୁ । ମୁଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନିକଟରୁ ଦେଖିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛି ଏବଂ ଏହି ମିଶନରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଦେବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି ।"

'ସୋମନାଥ ସ୍ୱାଭିମାନ ପର୍ବ':

'ମନ କି ବାତ'ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଥିଲେ,"ଆମେ ଏହି ବର୍ଷ ସ୍ୱାଭିମାନର ଏକ ବଡ଼ ଉତ୍ସବ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ । ଏହି ଉତ୍ସବ ଥିଲା 'ସୋମନାଥ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ମହୋତ୍ସବ'। ଏକ ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, 1026 ମସିହାରେ, ଗଜନୀର ମହମୁଦ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସୋମନାଥକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଏବଂ ଭାରତର ପରିଚୟକୁ ଲିଭାଇ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ଆଉ ନାହାନ୍ତି । ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ତାର ସମସ୍ତ ଗୌରବ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛି, ଭାରତକୁ ଅମରତ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛି । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହି ବର୍ଷ "ସୋମନାଥ ସ୍ୱାଭିମାନ ପର୍ବ"କୁ ବହୁତ ଗର୍ବର ସହିତ ପାଳନ କରିଛୁ ।"

"ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି "ମନ କି ବାତ" ରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଏକ ବିଶେଷ କାରଣ ଅଛି । ଯେତେବେଳେ ଗଜନୀ ସୋମନାଥକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା, ସେହି ବର୍ଷ ଗୁଜରାଟର ମୋଧେରାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ବର୍ଷ ମୋଧେରା ମନ୍ଦିର ଧ୍ୱଂସର ୧୦୦୦ତମ ବାର୍ଷିକୀ । କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ମନ୍ଦିରଟି କେବଳ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜା ଭୀମଦେବ ୧୦୨୫ ମସିହାରେ ମନ୍ଦିରଟି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ।" ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛୁ, ଆମେ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉନାହୁଁ । ଆମେ ଜୀବନକୁ ବଜାୟ ରଖୁଥିବା ସମଗ୍ର ପରିସଂସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରୁଛୁ । ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ପ୍ରୟାସ ଏହି ଭାବନାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି । ଆସାମରେ ସୋନାଇ ରୂପାଇ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଛି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ପୂର୍ବରୁ ହାତୀମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ, ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ମଣିଷଙ୍କ ଜବରଦଖଲ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ଫଳରେ ହାତୀମାନେ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ । ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ଏହି ଜମି ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ହାତୀମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ନମାମି ଭାରତମ୍‌ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଧନୁପାଲି ସରସ୍ବତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ଗାୟନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ସେମିକନ ଇଣ୍ଡିଆର ଉଦଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ବଦଳିବ ଦେଶର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭବିଷ୍ୟତ !

TAGGED:

MANN KI BAAT 138TH EPISODE
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି
ମନ କି ବାତ
ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ
PM MODI MANN KI BAAT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.