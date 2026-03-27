ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ବୈଠକ: ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର 'ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଯୋଜନା'ର ସମୀକ୍ଷା
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ବିବାଦ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଏପରି ବୈଠକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ।
Published : March 27, 2026 at 9:34 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ବିବାଦ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଥିବା ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।
ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ବିବାଦ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ବୈଠକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । 'ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ' ଭାବନାରେ ପ୍ରୟାସର ସମନ୍ୱୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ଏହି ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ବୈଠକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ।
ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍. ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ, ତେଲଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେୱନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ, ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନ, ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂହ ସୁଖୁ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପେମା ଖଣ୍ଡୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ବୈଠକରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ସଂହିତା (MCC) ଯୋଗୁଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏହି ବୈଠକରେ ସାମିଲ ନଥିଲେ । ଏପରିସ୍ଥଳେ କ୍ୟାବିନେଟ ସଚିବାଳୟ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ତାମିଲନାଡୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ, କେରଳ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶ ପୁଡୁଚେରୀର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପୃଥକ ବୈଠକ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।
ମାର୍ଚ୍ଚ 25 ତାରିଖ ସରକାର ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ତାରିଖରେ ଲୋକସଭାରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଦେବା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କଷ୍ଟକର ବିଶ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଏପରିସ୍ଥଳେ ଦେଶକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଏକ ରହିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ, ଯେପରି ଏହା COVID-19 ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଏକାଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ।
ମୋଦି ସଙ୍କଟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଗୃହର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, କିଛି ଉପାଦାନ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିକୁ ସଜାଗ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷା, ଉପକୂଳ, ସୀମା, ସାଇବର ଏବଂ ରଣନୈତିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରାଯାଉଛି ।
ଧର୍ଯ୍ୟ, ସଂଯମ ଏବଂ ସତର୍କତାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରି, କଳାବଜାରୀ କିମ୍ବା ଜମାକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ଥିତିର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତର୍କ କରାଇ, ମୋଦି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏପରି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ଦେଶର ସାମୂହିକ ସଂକଳ୍ପ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକସଭାରେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାର ଏବଂ ଏହି ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଏକାଠି ଚାଲିବେ, "ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବା, ଏହା ଆମର ପରିଚୟ ଏବଂ ଏହା ଆମର ଶକ୍ତି"।
ସେହି ଦିନ ପରେ ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ, କୋଭିଡ-19 ମହାମାରୀ ପରେ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏପରି କୌଣସି ବର୍ଷ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଭାରତ ଏବଂ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିନାହିଁ । "କିନ୍ତୁ 140 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ, ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ନୂତନ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଭାରତ ସେଗୁଡ଼ିକର ମୁକାବିଲା କରୁଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ