ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଉଦବେଗ; ଆଲୋଚନା ଏବଂ କୂଟନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଇରାନ ସଙ୍କଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଫସି ରହିଥିବା ନାଗରିକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ।
Published : March 2, 2026 at 3:02 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନରେ ଚାଲିଥିବା ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ କୂଟନୀତି ସପକ୍ଷରେ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, "ବିଶ୍ୱରେ ଚାଲିଥିବା ଅନେକ ଉତ୍ତେଜନା ଉପରେ ଭାରତର ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ । ଆମେ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ ଏକାଠି ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ୱର ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହୁଏ । ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ପାଇଁ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ । ଭାରତ ସମସ୍ତ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଏବଂ କୂଟନୀତିକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଦେଶ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ କାମ କରିବୁ ।"
#WATCH | Delhi: PM Narendra Modi says, " india's position on the many ongoing tensions in the world is clear. we have always called for maintaining peace and stability, and when two democracies stand together, the voice for peace becomes even stronger. the current situation in… pic.twitter.com/lG7FDgPYWe— ANI (@ANI) March 2, 2026
ସୋମବାର କାନାଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଏକ ପ୍ରେସ ବ୍ରିଫିଂ ସମୟରେ ସେ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସୋମବାର ଦିନ ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ । ସେମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତର ଚିନ୍ତାକୁ ଜଣାଇଥିଲେ । କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ।
X-ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ, ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହୋଇଥିଲି । ମୁଁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲି ଏବଂ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲି । ଭାରତ ଶତ୍ରୁତା ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୋହରାଉଛି ।"
କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଜୋଶୀ ସୋମବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଦେଶରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ମିଶନ୍ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛି । ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଯୋଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସଂଘର୍ଷ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେମାନଙ୍କର ନିରାପଦ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ । ପୂର୍ବରୁ, ଆମେ ୟୁକ୍ରେନରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲୁ । ଭାରତୀୟମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ।" ଯୋଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ବିବାଦର ଗମ୍ଭୀରତା ଯୋଗୁଁ, ସଙ୍କଟରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
ଚିନ୍ତିତ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏବଂ ସରକାର ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ।
ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି । ଆମେରିକା ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଧାର୍ମିକ ନେତା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି । ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଇରାନୀ କମାଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆମେରିକା ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ B-52 ବଙ୍କର ବଷ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରି ଇରାନ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି ।
ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଭାରତୀୟ-ଆମେରିକୀୟ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ମାର୍ଗ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । "ଭୌଗୋଳିକ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେକୌଣସି ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ସାମୁଦ୍ରିକ ଯୋଗାଣ ଶିଳ୍ପ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ," ବୋଲି ଡକ୍ଟର ଏସ.ଭି. ଅଞ୍ଚନ କହିଛନ୍ତି । ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ର କମ୍ପାନୀ ସେଫସି ଗ୍ରୁପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଞ୍ଚନ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ," ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ