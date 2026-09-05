ETV Bharat / bharat

ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ PM ମୋଦିଙ୍କ ଅପିଲ୍; ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡ୍ରଗ୍ସର କୁପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଅ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ କମାଇବାରେ ସହଯୋଗ କର

ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଏକାଡେମିକ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନଠାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ସେମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି।

TEACHERS DAY
n this screengrab from a video posted on Sept. 5, 2026, Prime Minister Narendra Modi interacts with National Teachers Awards winners at his official residence, in New Delhi (@NarendraModi/YT via PTI Photo)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 5, 2026 at 3:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଡ୍ରଗ୍ସର କୁପ୍ରଭାବ ଓ ଏହାର ବିପଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ କମାଇବାରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି।

ଶୁକ୍ରବାର ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଡ଼କୁ ନେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିକ୍ଷକମାନେ କେବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ରହିବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଯୌଥ ପରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କମିଯାଉଥିବାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଡ୍ରଗ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋଦି କହିଥିଲେ, କେତେକ ବଡ଼ ସହର ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ସମସ୍ୟାରେ କିଏ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ତାହା ଚିହ୍ନଟ କରିବା କଷ୍ଟକର। କାରଣ କିଏ କାହାକୁ କ’ଣ ଦେଉଛି, ତାହା ସହଜରେ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ।

ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଡ୍ରଗ୍ସ ବିରୋଧରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହ କୌଣସି ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆଚରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଲେ ତାହାକୁ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।

ମୋଦି କହିଥିଲେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶୈଶବକୁ ମରିଯିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୈଶବକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବାରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅବଦାନ ଦେଇପାରିବେ।

ସେହିପରି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍‌କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ କେତେ ସମୟ ମୋବାଇଲ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋବାଇଲ୍ ଚଳାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେନେଇ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ।

ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବ୍ୟବହାରରୁ ପିଲାମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରି ଆସିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା, ଶାରୀରିକ ଖେଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମୋଦି କହିଥିଲେ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି (NEP)ର ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଥିଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ବାହାରକୁ ନେଇଯିବା ଏବଂ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର କୌଶଳ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାମ ସହ ପରିଚିତ କରାଇବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ମୋଦି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନରେ ସୀମିତ ନରହି ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରମର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭଳି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ।

ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ ରୋଚକ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆପଣାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପାଠକୁ ସହଜରେ ବୁଝାଇବା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିନବ କୌଶଳଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିଜ ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟିଥିଲେ।

ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦାୟିତ୍ୱ ବାହାରେ ସମାଜ ପାଇଁ ସେମାନେ କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପଦକ୍ଷେପ, ବିଶେଷକରି ନିଜ ନିଜ ସମୁଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ।

ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଆସୁଥିବା ଅସାଧାରଣ ଉତ୍ସାହ ଓ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୋଦି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।

ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଓ ଅବଦାନକୁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଥିବା କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୁଭୂତି ଏବଂ ଜୀବନରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (PMO) ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ୮୨ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ୍‌ଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଏମାନେ ୩ଟି ବିଭାଗରୁ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସ୍କୁଲ୍ ଶିକ୍ଷା ଓ ସାକ୍ଷରତା ବିଭାଗର ୪୮ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍‌ର ୨୧ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ/ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ସଦସ୍ୟ ଏବଂ କୌଶଳ ବିକାଶ ଓ ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ୧୩ ଜଣ ସ୍କିଲ୍ ଟ୍ରେନର ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ; ଶନିବାର ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଆଲୋଚନାର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷ ଭାବେ ଗଢ଼ିବା: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

TAGGED:

NARENDRA MODI
DRUG AWARENESS
TEACHERS
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି
TEACHERS DAY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.