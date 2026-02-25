ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 2 ଦିନିଆ ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତ, ରଣନୈତିକ ଓ ସାମରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୁଦୃଢ଼ ଉପରେ ଦିଆଯିବ ଗୁରୁତ୍ବ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଭାରତ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ 'ବିଶେଷ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତା'ରେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
Published : February 25, 2026 at 8:43 AM IST|
Updated : February 25, 2026 at 9:10 AM IST
INDIA ISRAEL TIES ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ 2 ଦିନିଆ ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତ । ଏହି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି । ଭାରତ- ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ସଦୃଢଟ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବେ 2 ଦେଶ ମୁଖ୍ୟ । ବିଶେଷ କରି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କୃଷି, ବାଣିଜ୍ୟ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ବାକ୍ଷରିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ଉଭୟ ଦେଶ ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି।
