ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ କରିବେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଆଲୋଚନା

ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ସଂହିତା ବଳବତ୍ତର ଥିବାରୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବେ ନାହିଁ । ଅନାମିକା ରତ୍ନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।

A file photo of PM Narendra Modi. (PTI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 26, 2026 at 6:07 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଯୋଜନାର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ବିବାଦ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସେମାନେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ' ଭାବନାରେ ପ୍ରୟାସର ସମନ୍ୱୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉପରେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ବୈଠକରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ।

ତଥାପି ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ସଂହିତା ବଳବତ୍ତର ଥିବାରୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି । କ୍ୟାବିନେଟ ସଚିବାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପୃଥକ ବୈଠକ ହେବ।

କେନ୍ଦ୍ର ବୁଧବାର ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛି ଯେ, ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଅଧିକ ଜାହାଜ ଆସୁଛି ଏବଂ ଚିନ୍ତାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ । ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଙ୍କଟ ଉପରେ ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ, କେନ୍ଦ୍ର ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ କହିଛି ଯେ, ଭାରତ ଭୂରାଜନୀତିର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ରହିଛି । ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଚଳିତ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଶକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଏବଂ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ।

କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ ରିଜିଜୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାପକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଚରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି । ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଯୋଗାଣର ବିବରଣୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଯେ, ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ଚାରିଟି ଜାହାଜ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଣି ସାରିଛି ।

"ସମସ୍ତ ବିରୋଧୀ ସହଯୋଗୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସଙ୍କଟର ଘଡ଼ିରେ, ସରକାର ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ଭାବେ ସମର୍ଥନ କରିବେ । ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଏପରି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯାହା ଦାବି କରିଥିଲେ ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି," ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ।

ବୈଠକରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ ଜୟଶଙ୍କର ଏବଂ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ସମେତ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ କ୍ୟାବିନେଟ କମିଟିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

କଂଗ୍ରେସର ତାରିକ ଅନୱର ଏବଂ ମୁକୁଲ ୱାସନିକ୍, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି (ସପା)ର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି)ର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ।

"ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ ବୈଠକ ଶେଷରେ ପରିପକ୍ୱତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଯେ, ଯେକୌଣସି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ ଠିଆ ହେବେ... ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୟାସରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ," ବୋଲି ରିଜିଜୁ କହିଛନ୍ତି ।

ତଥାପି କଂଗ୍ରେସର ତାରିକ ଅନୱର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବୈଠକ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନଥିଲା । "ନିୟମ ୧୯୩ ଏବଂ ୧୭୦ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଏବଂ ଲୋକସଭା ଉଭୟରେ ବିତର୍କ କରାଯାଉ ବୋଲି ଆମର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ରହିଛି । ତେବେ ହିଁ ଲୋକମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ । ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି । ପାକିସ୍ତାନ, ଯାହା ଆମଠାରୁ ଛୋଟ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ବଳ, ଆଜି ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ସେହି ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୀରବ ଦର୍ଶକ ହୋଇ ରହିଛୁ," ବୋଲି ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ।

ସିପିଏମ୍ ସାଂସଦ ଜନ୍ ବ୍ରିଟାସ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହା ସମସ୍ତ ଦେଶ ସହିତ କଥା ହେଉଛି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେଉ ବୋଲି କାମନା କରୁଛି ।

ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ପାଇଁ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।" ସରକାରଙ୍କ ମତ ଥିଲା ଯେ, ଆମେ ଘରୋଇ ଭାବେ 60% ଏଲପିଜି ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଗ୍ୟାସର କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ । ଆମ ପାଖରେ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି," ବୋଲି ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ।

-ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

