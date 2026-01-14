ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆହତଙ୍କ ପାଇଁ 'କ୍ୟାସଲେସ ଚିକିତ୍ସା' ଯୋଜନା, ସରକାର ଦେବେ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ

ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆହତଙ୍କ ପାଇଁ 'କ୍ୟାସଲେସ ଚିକିତ୍ସା' ଯୋଜନା, ସରକାର ଦେବେ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ
ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କେହି ଆହତ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଘରୋଇ ଓ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯିବ। ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାସଲେସ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।
Published : January 14, 2026 at 4:49 PM IST
Cashless Treatment ହାଇଦ୍ରବାଦ: ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏକ ବଡ଼ ଯୋଜନା । ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ, PM ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ବୀମା ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ବୀମା ଯୋଜନା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ବଡ଼ ଯୋଜନାକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହି ଯୋଜନା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ବସ୍ତି ଦେବ । ଏହା ଅଧିନରେ, ଦର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାସଲେସ (Cashless) ବା ନଗଦବିହୀନ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।
देश में जल्द ही शुरु होगी 'कैशलेस ट्रीटमेंट' योजना : रोड एक्सिडेंट घटना में जान बचाने के लिए होगी मददगार।#RoadSafety #SadakSurakshaAbhiyaan #सड़कसुरक्षाअभियान pic.twitter.com/p357UO8IHO— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) January 9, 2026
କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନା ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେବ । ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଅଭାବରୁ ହେଉଥିବା ମୃତ୍ୟୁକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏହି ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ ବରଂ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଦେଶରେ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର 'କ୍ୟାସଲେସ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ' ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟଣାରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ ।"
କ୍ୟାସଲେସ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଜନା:
ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 14 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2024ରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଏକ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାବରେ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାସଲେସ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ । ଏହି ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ସଫଳତା ପରେ, ଏହାକୁ ଆହୁରି 6ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇଥିଲା ।
କେତେ ଜଣ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ?
2024 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 80% ଘଟଣାରେ କ୍ୟାସଲେସ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ମୋଟ 6,833 ଆବେଦନ ମଧ୍ୟରୁ 5,480 ଜଣ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି । ବାକି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଲିସ ଖାରଜ କରିଦେଇଛି । ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 73,88,848 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ଯୋଜନାର ଲାଭ କିପରି ପାଇବେ:
ଏହି ଯୋଜନା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମୋଟର ଯାନ ସହିତ ଜଡିତ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ । ଯାନ ଯେକୌଣସି ହେଉ, ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କ୍ୟାସଲେସ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବାକୁ ହକଦାର ହେବେ । ଏହି ସୁବିଧା ଆହତମାନଙ୍କୁ ସଠିକ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି କରିବ ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳେରେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହଯୋଗରେ ଶୀଘ୍ର ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ, ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବେ । ଏହାଦ୍ବାର ଗୁରୁତର ଆହାତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିପାରିବ । ଫଳରେ ମୃତ୍ୟୁର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ ।
- ଦୁର୍ଘଟଣାର 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କ୍ୟାସଲେସ ଚିକିତ୍ସା।
- ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମୋଟର ଯାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଲାଗୁ ।
- ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବାର ଅଧିକାର ଅଛି ।
- ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
