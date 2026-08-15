Gen Zଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା; ୧ କୋଟି ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ AI ତାଲିମ, ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମାଗଣା କୋଚିଂ
ଏକ କୋଟି ଯୁବକଙ୍କୁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା କୌଶଳ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
Published : August 15, 2026 at 11:41 AM IST
Independence Day ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: 80ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଲାଲକିଲ୍ଲାରରୁ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ Gen-Zଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ସରକାର ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର କାମ କରୁଛି । ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଏକ କୋଟି ଯୁବକଙ୍କୁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) କୌଶଳ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
ଏକ କୋଟି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ AI ଦକ୍ଷତା ତାଲିମ:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶର ଛୋଟ ସହର ଏବଂ ଗାଁର ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କୋଚିଂ ଫି' ପାଇଁ ଆଉ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ଏବଂ ଅନ-ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟପ୍ ଫାକଲ୍ଟି ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ ସାମଗ୍ରୀ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏକ କୋଟି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ଦକ୍ଷତା ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ ।
ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହଣ୍ଟ୍:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିକାଶର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ 'ସପ୍ତଧାରା' (ଶକ୍ତିର ସାତ ଧାରା) ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ । ସେ 80ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ 'ଇଣ୍ଡିଆ AI ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମ୍ମିଳନୀ' ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ବଢୁଥିବା ସୁରକ୍ଷା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ତାଲିମ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ଷମତା ସହିତ ନାଗରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷାକୁ ପୁନର୍ବାର ସଜାଡୁଛନ୍ତି । ସେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ଉଭୟରେ 5ରୁ 15 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହଣ୍ଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
ଲାଲକିଲ୍ଲାରରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଆଜି ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ଆମେ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ନାଗରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ନେଟୱାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରିବୁ । ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବୁ । ଆଜିର ସଙ୍କଟରୁ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କ’ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ? ଆମେ ଆଜିର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଏକ ବିଶାଳ, ଆଧୁନିକ ନାଗରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ବାହିନୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ।
ଦେଶ ନିର୍ମାଣରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଅବଦାନ ମହାନ:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜି ଦେଶ ନିର୍ମାଣରେ ଆମର ଭଉଣୀ ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କ ଅବଦାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଏକ ମହାନ ଉତ୍ସ । ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ହେଉ କିମ୍ବା ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ, ଆମର ଝିଅମାନେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି । କ୍ରୀଡା କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା STEM ଶିକ୍ଷା, ଝିଅମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି । ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀରେ ମଧ୍ୟ, NDAରୁ ସ୍ନାତକ ହୋଇଥିବା ଝିଅମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ସହିତ ଦେଶର ସେନାକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ।
2047 ସୁଦ୍ଧା 100 GW ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ କିମ୍ବା ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସାତରୁ ଆଠଟି ନୂତନ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ସେ ଆହୁରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ 2047 ସୁଦ୍ଧା 100 GW ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଛଅରୁ ସାତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚଟି ନୂତନ ରିଆକ୍ଟର ଅନଲାଇନ୍ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ, ଦେଶକୁ ଉତ୍ପାଦନ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ନବସୃଜନ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସମେତ ସାତଟି ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ସେ ଉତ୍ପାଦନରେ ମୂଲ୍ୟ, ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ସ୍କେଲର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 'ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ' କଥା ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ଏବେ, ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ, ଆମକୁ ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି । 'ସପ୍ତ ଧାରା'ର ପ୍ରଥମ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ର । ଏଥିପାଇଁ, ଆମକୁ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ: ମୂଲ୍ୟ, ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ପରିମାଣ । ଗୁଣବତ୍ତା ସହିତ କୌଣସି ସାଲିସ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଏହା ଆମର ବ୍ରାଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟ ହେବ । ଦ୍ୱିତୀୟ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ । ନୂତନ FTA ସହିତ, ଆମେ ଏବେ ଏକ ବୃହତ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଛୁ । ତୃତୀୟ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ନବସୃଜନ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ।"
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସପ୍ତଧାରାର ତୃତୀୟ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ନବସୃଜନ । ଏହା ରୋବୋଟିକ୍ସ, ଏଆଇ, କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଏବଂ ଡାଟା ସେଣ୍ଟରର ଯୁଗ । ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ନୂତନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ଏବଂ ଆମକୁ ନବସୃଜନର ଏକ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କେନ୍ଦ୍ର ହେବାକୁ ପଡିବ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ UPI ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ସାର୍ବଜନୀନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଶକ୍ତି ପ୍ରମାଣିତ କରିସାରିଛୁ। ଏବେ ଆମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡିବ ।"
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ବିକଶିତ ଭାରତ"ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ଏବଂ ଦେଶକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ନେବା ବିଷୟରେ କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ି -ଦେଶର ଯୁବଶକ୍ତି -ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ହିଁ ଏହାକୁ ସାକାର କରିବେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯୁବପିଢ଼ି ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତର ପ୍ରାଥମିକ ଲାଭାର୍ଥୀ ହେବେ । ତେଣୁ, ଆମକୁ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆମ ଯୁବପିଢ଼ି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢାଇବାକୁ ପଡିବ ।