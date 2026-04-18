ରାତି 8:30ରେ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି: ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ
ଲୋକସଭାରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ କାଟ୍ ଖାଇବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
Published : April 18, 2026 at 5:49 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ରାତି 8ଟା 30ରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (PMO) ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି । ତଥାପି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି । କାରଣ ଶୁକ୍ରବାର ଲୋକସଭାରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଶନିବାର ସକାଳେ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ କ୍ୟାବିନେଟ କମିଟି (CCS)ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ।
ପୂର୍ବରୁ ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ କ୍ୟାବିନେଟ କମିଟିର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନିଆଯିବାକୁ ଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।
ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, କ୍ୟାବିନେଟ ସଚିବ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ, ବିଶେଷକରି LNG/LPG ଯୋଗାଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ଉପଲବ୍ଧତା ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ସେ ଦେଶରେ ସାରର ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ଖରିଫ ଏବଂ ରବି ଋତୁରେ ଏହାର ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।
ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ଇରାନ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିହତ ହେବା ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ଯାହା ପରେ ତେହେରାନ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ।
ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷର ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଗଭୀର କ୍ଷଣିକ, ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ । ଭାରତ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ।
ଖାଦ୍ୟ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ସୁରକ୍ଷା ସମେତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଆବଶ୍ୟକତାର ଉପଲବ୍ଧତା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଥିଲା । ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ସ୍ଥିର ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷଣିକ, ମଧ୍ୟମକାଳୀନ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ।
ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ଚାଷୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଥିଲା । ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସାର ଷ୍ଟକ୍ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ସମୟୋଚିତ ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ । ଭବିଷ୍ୟତରେ ସ୍ଥିର ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସାରର ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ସ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କୋଇଲା ଭଣ୍ଡାରର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଯୋଗାଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ଭାରତରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ଶେଷ: ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ କାଟ୍ ଖାଇବା ପରେ ସଂସଦ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ମୁଲତବୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 'ସଂଘୀୟ ଢାଞ୍ଚା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବିଫଳ': ବିରୋଧୀ ଏକତାର ବିଜୟ କହିଲେ ପ୍ରିୟଙ୍କା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଲୋକସଭାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଲା ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସଂସଦର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ: ଆସିବ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍, ବିରୋଧ କରିବ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ