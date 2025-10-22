ଦୀପାବଳି ଶୁଭେଚ୍ଛା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ମୋଦି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତିଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ହ୍ୱାଇଟ ହାଉସରେ ଦୀପାବଳି ପାଳିଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । କହିଲେ 'ଏହି ପର୍ବ ଅନ୍ଧାର ଉପରେ ଆଲୋକ, ଅଜ୍ଞାନତା ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଖରାପ ଉପରେ ଭଲର ବିଜୟ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ।'
Published : October 22, 2025 at 10:40 AM IST|
Updated : October 22, 2025 at 11:35 AM IST
PM MODI THANKS TRUMP FOR PHONE CALL ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଫୋନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଦୀପାବଳିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ମୋଦି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ସହ ଦୀପାବଳିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଟୁଇଟର ହାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି । ମୋଦି ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ କଲ୍ ଏବଂ ଦୀପାବଳିର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପାଇଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ । ଏହି ଆଲୋକର ପର୍ବରେ ଆମର ଦୁଇ ମହାନ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ ବିଶ୍ୱକୁ ଆଲୋକିତ କରିବାର ଆଶା ରଖିବା ସହ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ।’
ହ୍ୱାଇଟ ହାଉସରେ ଦୀପାବଳି ପାଳିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ
ମଙ୍ଗଳବାର (ଅକ୍ଟୋବର 21) ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥଲେ, ' ସେ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ । ବ୍ୟାବସାୟିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ।’ ଟ୍ରମ୍ପ ହ୍ୱାଇଟ ହାଉସରେ ଆୟୋଜିତ ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ସେ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଆମେରିକୀୟଙ୍କୁ ଦୀପାବଳିର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ ।
ଏହି ଅବସରରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, ‘ ମୁଁ ଭାରତର ଲୋକଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି । ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସହ କଥା ହୋଇଛି । ଆଲୋଚନା ଖୁବ ଭଲ ଥିଲା । ଆମେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ । ସେ ଏଥିପ୍ରତି ଖୁବ ଆଗ୍ରହୀ । ଯଦିଓ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଥା ହୋଇ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ନ ହେବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ । ଏଥିରେ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି । ଆମର ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଭାରତ କାହା ସହ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ନାହିଁ । ଏହା ବହୁତ ଭଲ କଥା ।’
Thank you, President Trump, for your phone call and warm Diwali greetings. On this festival of lights, may our two great democracies continue to illuminate the world with hope and stand united against terrorism in all its forms.@realDonaldTrump @POTUS— Narendra Modi (@narendramodi) October 22, 2025
ମୋଦି ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ମୋର ଭଲ ବନ୍ଧୁ: ଟ୍ରମ୍ପ
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ‘ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି’ ଏବଂ ‘ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ’ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଏଥି ସହିତ ସେ ଭାରତ-ଅମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ । ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ମୋଦି ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ମୋର ମହାନ ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ରହି ଆସିଛନ୍ତି ।
ସ୍ୱର ବଦଳାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ: କହିଲେ, ମୋଦି ମହାନ, ରୁଷରୁ ତେଲ କିିଣିବେନି ବୋଲି ମତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି
ଦୀପାବଳି ଅନ୍ଧାର ଉପରେ ଆଲୋକର ବିଜୟର ପ୍ରତୀକ
#WATCH | Washington DC | US President Donald Trump lights lamps at the White House on the occassion of Diwali— ANI (@ANI) October 21, 2025
(Source: The White House) pic.twitter.com/fFBTU5KyMl
ଦୀପାବଳି ପର୍ବର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ମହତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, ‘କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦୀପ ଲଗାଇବୁ । ଏହି ଦୀପ ଅନ୍ଧାର ଉପରେ ଆଲୋକର ବିଜୟର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ । ଏହା ଅଜ୍ଞାନତା ଉପରେ ଜ୍ଞାନର ଏବଂ ଖରାପ ଉପରେ ଭଲର ବିଜୟ ।’
ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ଦୀପର ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ପଥ ଦେଖାଇଥାଏ । କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ଥାଏ ଏବଂ ଆମକୁ ମିଳୁଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ମନେ ପକେଇଥାଏ । ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ପରେ ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ହ୍ୱାଇଟ ହାଉସରେ ଦୀପ ଜାଳି ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ 2025: ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପାଟନା ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ, ଏହି ସ୍ଥାନ ରୋଜଗାର ଦିଏ-ବିହାର ହାଲଚାଲ ସୂଚାଏ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ‘ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଆମର’, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ପାକ୍ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା