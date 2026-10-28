MLC ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସର ଶୋଚନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ PM ମୋଦିଙ୍କ କଟାକ୍ଷ, ‘ମୋଦି କହିଁ ନହିଁ ଯାଏଗା’ ଗୀତ ରିଲିଜ୍ କଲା ବିଜେପି
୪ ରାଜ୍ୟର ୨୮ଟି ବିଧାନ ପରିଷଦ ଆସନରେ ବାଲଟ୍ ପେପରରେ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଖାତା ଖୋଲିପାରିନି କଂଗ୍ରେସ। ଅନ୍ୟପଟେ, ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ‘ବାପ୍’ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଗୀତ ରିଲିଜ୍
Published : October 28, 2026 at 8:28 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଲଟ୍ ପେପରରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଧାନ ପରିଷଦ (ଏମ୍ଏଲ୍ସି) ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସର ଶୋଚନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଇଭିଏମ୍ ବଦଳରେ ବାଲଟ୍ ପେପରରେ ନିର୍ବାଚନ କରାଇବାକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଦାବି କରୁଥିବାବେଳେ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ମୋଦି।
୪ଟି ରାଜ୍ୟର ୨୮ଟି ବିଧାନ ପରିଷଦ ଆସନ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱିବାର୍ଷିକ ନିର୍ବାଚନରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟିଏ ବି ଆସନ ଜିତିପାରିନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବିଜେପି ୫ଟି ଏବଂ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ୩ଟି ବିଧାନ ପରିଷଦ ଆସନ ଜିତିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ଏହି ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବାବେଳେ କେତେକ ଆସନରେ ଗଣତି ଜାରି ରହିଥିଲା।
MLC elections in 28 seats across 4 big states - Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar and Karnataka. Elections held using ballot papers. Guess how many seats Congress won? 🧐— Narendra Modi (@narendramodi) October 28, 2026
ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, “୪ଟି ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ; ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ବିହାର ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ୨୮ଟି ଆସନରେ ଏମ୍ଏଲ୍ସି ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ବାଲଟ୍ ପେପରରେ ହୋଇଛି। ତେବେ କଂଗ୍ରେସ କେତୋଟି ଆସନ ଜିତିଛି, ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ।”
ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଅକ୍ଟୋବର ୨୩ରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ୬ଟି ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ୫ଟି ସ୍ନାତକ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ, ବିହାରର ୪ଟି, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ୨ଟି ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ୩ଟି ସ୍ନାତକ ଓ ୨ଟି ଶିକ୍ଷକ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଶାସକ ମହାୟୁତି ମେଣ୍ଟ ୩ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଥିବାବେଳେ ବିରୋଧୀ ଏନ୍ସିପି (ଶରଦଚନ୍ଦ୍ର ପୱାର) ୨ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଥିଲା।
ବିହାରରେ ଜନ ସୁରାଜ ପାର୍ଟି ଖାତା ଖୋଲିଛି। ବିଜେପି, ଜେଡି(ୟୁ), ଆର୍ଜେଡି ଏବଂ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଆସନ ଜିତିଛନ୍ତି।
କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଦଳ ୪ଟି ଯାକ ଆସନ ହରାଇଛି। ବିରୋଧୀ ଜେଡି(ଏସ୍) ଶାସକ କଂଗ୍ରେସଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଆସନ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିବାବେଳେ ଏହାର ସହଯୋଗୀ ବିଜେପି ୩ଟି ଆସନ ବଜାୟ ରଖିଛି। ଇଭିଏମ୍ ବଦଳରେ ବାଲଟ୍ ପେପର ବ୍ୟବହାର କରି ନିର୍ବାଚନ କରାଇବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ଅନେକ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି।
तुम गाली देते रहो, वह सपनों के भारत को आगे बढ़ा रहा है। मोदी देश के साथ खड़ा है, और देश मोदी के! 🇮🇳 #ModiKahinNahiJayega— BJP (@BJP4India) October 27, 2026
- ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ‘ବାପ୍’ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ବିବାଦ, ‘ମୋଦି କହିଁ ନହିଁ ଯାଏଗା’ ଗୀତ ରିଲିଜ୍ କଲା ବିଜେପି
କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ‘ବାପ୍’ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଜେପି ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଅଭିଯାନକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଏକ ଗୀତ ରିଲିଜ୍ କରିଛି ଦଳ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ନେତା ଭାବେ ମୋଦି କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏହି ଗୀତରେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରାଯାଇଛି।
ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଦଳର ବହୁ ପଦାଧିକାରୀ ଏକ୍ସ ଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭଳି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଗୀତର ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ମୋଦୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଫଟୋ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି।
ବିଜେପି ନେତା ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର, ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ, ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ ନିଜ ନିଜ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏହି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।
ଗୀତରେ କୁହାଯାଇଛି, “ଆଖି ନୁଆଁଇ ଦିଅ, କାନ ଖୋଲି ଶୁଣିନିଅ, ମୋଦୀ କହିଁ ନହିଁ ଯାଏଗା, ମୋଦୀ କହିଁ ନହିଁ ଯାଏଗା।” ଅର୍ଥାତ୍ ବିରୋଧୀ ଆଖି ନୁଆଁଇ ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋଦି କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବେ ନାହିଁ।
ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଗୀତରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି, “ତୁମେ ଭାବିଥିଲ ତାଙ୍କୁ ନୁଆଁଇ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ସିଂହ କେବେ ନୁଆଁଏ ନାହିଁ। ଯାହା ସହିତ ଜନତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହିଛି, ସେ କେବେ ଅଟକେ ନାହିଁ।”
ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଅପଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଗୀତରେ କୁହାଯାଇଛି, “ତୁମେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗାଳି ଦିଅ, ସେ ନିଜ କାମ ଦେଖାଏ। ସ୍ୱପ୍ନର ଭାରତକୁ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଏ।”
ଗୀତର ଶେଷ ଭାଗରେ କୁହାଯାଇଛି, “କାନ ଖୋଲି ଶୁଣ, ଏହି ଦେଶ ମୋଦିଙ୍କର, ମୋଦି କହିଁ ନହିଁ ଯାଏଗା।”
ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆକ୍ରମଣ-ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି। ଉଭୟ ଦଳ ପରସ୍ପରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡିଓ, ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଏବଂ ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି।
- ପାଟନାରେ ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବିବାଦ
ରବିବାର ବିହାରର ପାଟନାରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଖଡ଼ଗେ ଏହି ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଣେ ଦର୍ଶକ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବେ ନାହିଁ। ଏହାର ଜବାବରେ ଖଡ଼ଗେ କହିଥିଲେ, “ମୋଦି କା ବାପ୍ ଭି ଯାଏଗା।”
ବିହାରର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସିଂହଙ୍କ ୧୩୯ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଖଡ଼ଗେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।
ଅନ୍ୟପଟେ, କଂଗ୍ରେସ ନିଜର ଅଫିସିଆଲ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛି। ଏଥିରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ (ସିଇସି) ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଦେଶରେ “ଭୋଟ୍ ଚୋରି”ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ଧରାପଡ଼ିବେ। କଂଗ୍ରେସ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରମାଣ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଛି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ କେଉଁଆଡ଼େ ଖସି ପଳାଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ କଂଗ୍ରେସ ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛି। ଏଥିରେ ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ହରିୟାଣା, ବିହାର ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି।
ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରାଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ପଦାରେ ପକାଯିବ ଏବଂ ଜେଲ୍ ପଠାଯିବ ବୋଲି ଖଡ଼ଗେ କହିଛନ୍ତି।
- ନଭେମ୍ବର ୧ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ‘ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ’ ରାଲି
ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବାକ୍ଯୁଦ୍ଧ ଏପରି ସମୟରେ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ନଭେମ୍ବର ୧ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀର ରାମଲୀଳା ମୈଦାନରେ ‘ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ’ ରାଲି ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି।
ଭୋଟ୍ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ଏହି ରାଲିକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ନିଜର “ସବୁଠାରୁ ବଡ଼” ପ୍ରତିବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ (ଏସ୍ଆଇଆର୍) ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଚଳାଇଥିବା ପ୍ରତିବାଦର ଏହା ଏକ ଅଂଶ।
ଏମ୍ଏଲ୍ସି ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳକୁ ଆଧାର କରି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସର ବାଲଟ୍ ପେପର ଦାବି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଥିବାବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନୀ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇ ଏବେ ନିର୍ବାଚନୀ ମଞ୍ଚରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି।