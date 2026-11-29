'ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷା ଆଗରେ ନିଶା ସାଜୁଛି ବଡ଼ ବାଧକ', ମନ କି ବାତ୍ରେ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
Mann Ki Baat: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 'ମନ କି ବାତ୍'ର 140ତମ ଏପିସୋଡ୍ରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶ ପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ି ନିଶା ଏବଂ ନିଶା ସେବନ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
Published : November 29, 2026 at 12:52 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ମନ୍ କି ବାତ୍ର 140 ତମ ଏପିସୋଡରେ ଦେଶରେ ନିଶାସକ୍ତି ଓ ସେବନ କିପରି ଯୁବପିଢିଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷା ଆଗରେ ବାଧକ ସାଜିଛି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ନିଶାମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ ଦିଗରେ ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନତା ଓ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆମ ଦେଶର ଯୁବପିଢି ନିଶା ସେବନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରିଛନ୍ତି ।
Today's #MannKiBaat brings inspiring efforts of people making a difference across India. Do hear! https://t.co/XVWNJaKgQm— PMO India (@PMOIndia) November 29, 2026
ମାସିକ ରେଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ମୁଁ ଆଜି ନିଶା ସେବନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଭାରତୀୟ ଯୁବକଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଉଛି । ଆମ ଯୁବପିଢି ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ସ୍ବପ୍ନକୁ ନେଇ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ହେଲେ ଏହି ସ୍ବପ୍ନକୁ ସତରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ଦିଗରେ ନିଶାସକ୍ତି ଏକ ବିରାଟ ବାଧକ ସାଜିଛି ।’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 'ମନ୍ କି ବାତ୍' ଶୁଣିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ - CM Mohan Listens Mann Ki Baat
‘ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରେ, ଦେଶରେ ଏନେଇ ବହୁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି । ନିଶାମୁକ୍ତ ଯୁବ ଅଭିଯାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଛି । ନିଜର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ ଯୁବକମାନେ ନିଶାଶକ୍ତି ଅବସ୍ଥାରୁ ବାହାରକୁ ଆସିପାରିଥିବା ଅନେକ ଉଦାହରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସେମାନେ ନିଜ ସହିତ ଏକ ବିରାଟ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢି ଶେଷରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିଛନ୍ତି । ପରିଶେଷରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିଛନ୍ତି ।’ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ।
ଜଣେ ନିଶାଶକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କ ନିଶାମୁକ୍ତି ଯାତ୍ରାର କାହାଣୀ କହିବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପିଲାବେଳୁ ମୁଁ ଆଈଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିଲି । ସେଠାରେ ମୋତେ ନିଶା ସେବନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ମୋ ଠାରୁ ବହୁ ଆଶା ଥିଲା । ମାତ୍ର ନିଶା ସେବନ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କରି ପାରି ନଥିଲି । ଏହା ପରେ ମୋ ମା'ଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ଓ ପରେ ମୋ ଆଈ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲେ । ଏହା ପରେ ମୋ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ କେହି ନଥିଲେ । ଖାଇବାକୁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା । ପ୍ରସାଦ ସେବନ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲି । ନିଶା ସେବନ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ନିକୃଷ୍ଠ ଦିନ ଦେଖିଥିଲି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଭାରତର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ୧୦ କୋଟି ଟନ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି
‘ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିରହିଥିଲି । ମାତ୍ର ଏହା ହୋଇନଥିଲା । ଏହା ପରେ ଯୁବକଜଣକ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରର ସହାୟତାରେ ନିଶା ଅଭ୍ୟାସରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସମୟ ସହିତ ମୋ ନିଶା ଅଭ୍ୟାସରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲି,’ ବୋଲି ଯୁବକଙ୍କ କାହାଣୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ।
‘ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶାକୁ ହରାଇଥିବା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏବଂ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ନିଶା ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି କାମନା କରୁଛି । ଏହି ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯାହାଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ପଥ ଭୁଲ,’ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଆପଣ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ସହିତ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନେକ ଯୁବକଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ । ପରିବାର ପାଇଁ, ଦେଶ ପାଇଁ, ଯୁବକମାନେ ନିଶା ସେବନରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।’