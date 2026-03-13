ETV Bharat / bharat

ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ଭାରତୀୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ

ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପେଜେଶକିୟାନଙ୍କ ସହ ଟେଲିଫୋନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଆଲୋଚନା । ଇରାନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।

PM Modi spoke to Iranian president over west asia conflict prioritize safety of Indian People in Iran
ଇରାନରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା, ଭାରତୀୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ (File/ ANI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 13, 2026 at 9:25 AM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ-ଇରାନ ମଧ୍ଯରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) 14 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଦିନକୁ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ଘନେଇବାରେ ଲାଗିଛି । ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଫସି ରହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଇରାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମସୁଦ ପେଜେଶକିୟାନଙ୍କ ସହିତ ଟେଲିଫୋନ ଯୋଗେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବଢୁଥିବା ଅଶାନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଭାବିତ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଓ ଅନେକ ନୀରିହ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଇରାନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପରିବହନର ଆବଶ୍ୟକତା ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା । ଏନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରୋନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଜ X ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ମାସୁଦ ପେଜେଶକିୟାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛି । ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନହାନି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିର କ୍ଷତି ଉପରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।"

ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଉପରେ ଭାରତର ଗୁରୁତ୍ବ:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରତିଭାରତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦୋଇଥିଲେ । ଏପରି ସଙ୍କଟର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଏବଂ କୂଟନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି । ଏକ ଆଧିକାରିକ ବୟାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମସୁଦ ପେଜେଶକିୟାନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଇରାନର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଜାହିର କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଦୁଇ ନେତା ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବରୋଧ:
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେଇରାନ ବିଶ୍ବର ପ୍ରମୁଖ ବାଣିଜ୍ୟ ପଥ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବନ୍ଦ ରଖିଛି । ଏହା ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା । ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଭାରତକୁ ବୃହତ୍ତ ପରିମାଣରେ ଇନ୍ଧନ ଓ ଗ୍ୟାସ ପ୍ରଭୃତି ପରିବହନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ବନ୍ଦ ହେବା ଫଳରେ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି । 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତକୁ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ଏକ ତୈଳ ପରିବହନକାରୀ ଜାହାଜ ଉପରେ ଇରାନୀ ସେନା ଗୁଳି କରି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ।

ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଦେଶ ସହିତ ଆଲୋଚନା:
ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲରଆକ୍ରମଣ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଗତ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଦେଶର ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଓମାନ, କୁଏତ, ବାହାରିନ, ସାଉଦି ଆରବ, ୟୁଏଇ, ଜୋର୍ଡାନ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ କତାର ଆଦି ଦେଶର ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଦେଶ ଗୁଡିକର ଅଖଣ୍ଡତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଏହି ସବୁ ଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି ।

ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି:
ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରଥମିକତା ଦିଆଯିବା ସହିତ ସ୍ଥିରତା ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନରେ ଥିବା 9000 ନାଗିରକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାରତ କାମ କରୁଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଛାତ୍ର, ନାବିକ ଏବଂ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ।

ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରୁ ଇନ୍ଧନ ପରିବହନ ନେଇ ଆଲୋଚନା:
ଗୁରୁବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରୁ ଇନ୍ଧନ ପରିବହନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭାରତର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ ଜୟଶଙ୍କର, ଇରାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାଘଚିଙ୍କ ସହ 3 ଥର ଟେଲିଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । "ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 3 ଥର ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଶେଷ ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ ଜାହାଜର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭାରତର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା" ବୋଲି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ।

28 ଫେବୃଆରୀରେ ଆମେରିକାର ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଇରାନ ସୁପ୍ରିମ ଲିଡର ଆୟାତୋଲ୍ଲାହ ଖାମେନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଏନେଇ ଇରାନ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଥିବା ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ଥିବା ଆମେରିକା ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଦୁବାଇ ଓ ଦୋହାର ବିଶ୍ବ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଆଦି ରହିଥିଲା । ଏହା ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

