ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ଭାରତୀୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ
ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପେଜେଶକିୟାନଙ୍କ ସହ ଟେଲିଫୋନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଆଲୋଚନା । ଇରାନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।
Published : March 13, 2026 at 9:25 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ-ଇରାନ ମଧ୍ଯରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) 14 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଦିନକୁ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ଘନେଇବାରେ ଲାଗିଛି । ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଫସି ରହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଇରାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମସୁଦ ପେଜେଶକିୟାନଙ୍କ ସହିତ ଟେଲିଫୋନ ଯୋଗେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବଢୁଥିବା ଅଶାନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଭାବିତ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଓ ଅନେକ ନୀରିହ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଇରାନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି ।
Had a conversation with Iranian President, Dr. Masoud Pezeshkian, to discuss the serious situation in the region.— Narendra Modi (@narendramodi) March 12, 2026
Expressed deep concern over the escalation of tensions and the loss of civilian lives as well as damage to civilian infrastructure.
The safety and security of…
ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପରିବହନର ଆବଶ୍ୟକତା ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା । ଏନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରୋନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଜ X ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ମାସୁଦ ପେଜେଶକିୟାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛି । ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନହାନି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିର କ୍ଷତି ଉପରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।"
ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଉପରେ ଭାରତର ଗୁରୁତ୍ବ:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରତିଭାରତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦୋଇଥିଲେ । ଏପରି ସଙ୍କଟର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଏବଂ କୂଟନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି । ଏକ ଆଧିକାରିକ ବୟାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମସୁଦ ପେଜେଶକିୟାନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଇରାନର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଜାହିର କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଦୁଇ ନେତା ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବରୋଧ:
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେଇରାନ ବିଶ୍ବର ପ୍ରମୁଖ ବାଣିଜ୍ୟ ପଥ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବନ୍ଦ ରଖିଛି । ଏହା ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା । ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଭାରତକୁ ବୃହତ୍ତ ପରିମାଣରେ ଇନ୍ଧନ ଓ ଗ୍ୟାସ ପ୍ରଭୃତି ପରିବହନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ବନ୍ଦ ହେବା ଫଳରେ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି । 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତକୁ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ଏକ ତୈଳ ପରିବହନକାରୀ ଜାହାଜ ଉପରେ ଇରାନୀ ସେନା ଗୁଳି କରି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ।
ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଦେଶ ସହିତ ଆଲୋଚନା:
ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲରଆକ୍ରମଣ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଗତ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଦେଶର ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଓମାନ, କୁଏତ, ବାହାରିନ, ସାଉଦି ଆରବ, ୟୁଏଇ, ଜୋର୍ଡାନ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ କତାର ଆଦି ଦେଶର ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଦେଶ ଗୁଡିକର ଅଖଣ୍ଡତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଏହି ସବୁ ଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି ।
ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି:
ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରଥମିକତା ଦିଆଯିବା ସହିତ ସ୍ଥିରତା ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନରେ ଥିବା 9000 ନାଗିରକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାରତ କାମ କରୁଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଛାତ୍ର, ନାବିକ ଏବଂ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ।
ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରୁ ଇନ୍ଧନ ପରିବହନ ନେଇ ଆଲୋଚନା:
ଗୁରୁବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରୁ ଇନ୍ଧନ ପରିବହନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭାରତର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ ଜୟଶଙ୍କର, ଇରାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାଘଚିଙ୍କ ସହ 3 ଥର ଟେଲିଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । "ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 3 ଥର ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଶେଷ ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ ଜାହାଜର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭାରତର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା" ବୋଲି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ।
28 ଫେବୃଆରୀରେ ଆମେରିକାର ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଇରାନ ସୁପ୍ରିମ ଲିଡର ଆୟାତୋଲ୍ଲାହ ଖାମେନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଏନେଇ ଇରାନ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଥିବା ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ଥିବା ଆମେରିକା ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଦୁବାଇ ଓ ଦୋହାର ବିଶ୍ବ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଆଦି ରହିଥିଲା । ଏହା ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।