ସାଉଦି ଆରବର ଯୁବରାଜଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ବିଷୟରେ ସାଉଦି ଆରବର ଯୁବରାଜଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଜାହାଜ ଚଳାଚଳକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ସହମତ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଦୁଇ ଦେଶ।
Published : March 28, 2026 at 8:18 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାଉଦି ଆରବର ଯୁବରାଜ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିନ୍ସ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ସଲମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି । ଉଭୟେ ଦେଶ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ସହମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଏକ୍ସରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସାଉଦି ଆରବର ଯୁବରାଜଙ୍କ ସହ ଟେଲିଫୋନରେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ଭାରତର ନିନ୍ଦାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୋହରାଇଥିଲେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନିଜ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି," ସାଉଦି ଆରବର ଯୁବରାଜ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଚ୍ଆରଏଚ୍ ପ୍ରିନ୍ସ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ସଲମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲି ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲି । ମୁଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ଭାରତର ନିନ୍ଦାକୁ ପୁନର୍ବାର ଦୋହରାଇଲି । ଆମେ ନୌଚାଳନା ସ୍ୱାଧୀନତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଲାଇନ୍ ଖୋଲା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ସହମତ ହୋଇଥିଲୁ । ସାଉଦି ଆରବରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନିରନ୍ତର ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲି ।"
Spoke with Crown Prince and PM of Saudi Arabia, HRH Prince Mohammed bin Salman and discussed the ongoing conflict in West Asia.— Narendra Modi (@narendramodi) March 28, 2026
I reiterated India’s condemnation of attacks on regional energy infrastructure.
We agreed on the need to ensure freedom of navigation and keeping…
ଫେବୃଆରୀ 28 ରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବର ଯୁବରାଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଲିଫୋନ୍ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ପାରସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏହାର ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା ।
ଇରାନ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ଯାହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଜାହାଜ ମାର୍ଗ ଅଟେ । ଏହି ମାର୍ଗ ଦେଇ ବିଶ୍ୱର 20 ପ୍ରତିଶତ ଶକ୍ତି ପରିବହନ କରାଯାଏ । ସଂଘର୍ଷ ପରଠାରୁ, ଇରାନ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କମ୍ ଜାହାଜକୁ ଏହାକୁ ପାର୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ମୋଦି ଅନେକ ବିଶ୍ୱ ନେତାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୟୁଏଇ, କତାର, ବାହାରିନ, କୁଏତ, ଜୋର୍ଡାନ, ଇରାନ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ମାଲେସିଆର ନେତାମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ମୋଦିଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ "ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଉପଯୋଗୀ ମତ ବିନିମୟ ହୋଇଛି ।