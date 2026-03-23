ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ସରକାରର ମୁଖ୍ୟ: 8,931 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରଣ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ରେକର୍ଡ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆହୁରି ଅନେକ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଗୁଜୁରାଟର ସର୍ବାଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି ।
Published : March 23, 2026 at 10:37 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ଏକ ନିର୍ବାଚିତ ସରକାରଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ସହିତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପବନ କୁମାର ଚାମଲିଙ୍ଗଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ସିକିମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ 8,930 ଦିନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ମୋଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ 8,931 ଦିନ ପୂରଣ କରିବା ସହ ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ମିଶାଇ, ନେତୃତ୍ୱ ଭୂମିକାରେ ତାଙ୍କର 25ତମ ବର୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟକୁ ଏକ ବିରଳ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଜନସେବା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି । ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଅନେକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଗୁଜରାଟର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 2014, 2019 ଏବଂ 2024ରେ ଲଗାତାର ତିନିଟି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଏକ ସଫଳତା ଯାହା ରାଜନୈତିକ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀତା ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜନାଦେଶକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ।
Today marks a historic milestone in Indian politics.— Amit Malviya (@amitmalviya) March 22, 2026
Prime Minister Narendra Modi has surpassed former Sikkim Chief Minister Pawan Kumar Chamling to become the longest-serving head of a government in India.
Pawan Kumar Chamling served as CM for 8,930 days.
ମୋଦି ପ୍ରଥମେ ଅକ୍ଟୋବର 7, 2001ରେ ଗୁଜୁରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 21 ମେ 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭୂମିକାରେ ରହି ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ 13 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ସେ 26 ମେ 2014ରେ ଭାରତର 14ତମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଲୋକସଭାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁମତ ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଅଣ-କଂଗ୍ରେସ ନେତା ହୋଇଥିଲେ ମୋଦି ।
ପରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଅଣ-କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ, ଯିଏ ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ ଫେରିଥିଲେ। ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏହି ବର୍ଷ ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନଦଣ୍ଡ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ମାସର ଆରମ୍ଭରେ, ସେ ତାଙ୍କ YouTube ଚ୍ୟାନେଲରେ 30 ନିୟୁତ ସବସ୍କ୍ରାଇବରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସର୍ବାଧିକ ଅନୁସରଣ କରାଯାଉଥିବା ବିଶ୍ୱ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭାବେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆଧାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସରକାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ।
ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ 100 ନିୟୁତ ଫଲୋୟର୍ସ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ସେବାକାରୀ ବିଶ୍ୱ ନେତା ଏବଂ ରାଜନେତା ହୋଇଥିଲେ । 2014ରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପରଠାରୁ, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବିଶ୍ୱ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ବହୁଳ ଭାବେ ଅନୁସରଣ କରାଯାଉଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଭାରତ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରସାର ରଣନୀତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ତାଙ୍କର 101 ନିୟୁତ ଫଲୋୟର୍ସ ଅଛନ୍ତି । Xରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର 106.4 ନିୟୁତ ଫଲୋୟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ।
Heartiest congratulations to Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji on achieving the historic milestone of becoming the longest-serving head of government in India’s history, completing 8,931 days in service to the nation.— N Chandrababu Naidu (@ncbn) March 22, 2026
ଏହି ଅବସରରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ହେବାର ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ନାଇଡୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋଦି ଦେଶ ପାଇଁ 8,931 ଦିନ ସେବା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି ଏକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ।
"ଭାରତ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ହେବାର ଐତିହାସିକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ । 8,931 ଦିନ ଦେଶ ପାଇଁ ସେବା କରିଛନ୍ତି," ନାଇଡୁ 'X' ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ