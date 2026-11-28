ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ: PM ମୋଦି
ମହିଳାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଭାଗିଦାରି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ। ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୂର ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି PM ମୋଦି କହିଛନ୍ତି।
Published : November 28, 2026 at 3:21 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଂସଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ଆଜି(ଶନିବାର) କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏଥିସହ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଂସଦ ଓ ବିଧାନସଭାରେ ଅଧିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପାଇବାରୁ ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ସୋମବାରଠାରୁ ସଂସଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏହା ଡିସେମ୍ବର ୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ସରକାର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍କୁ ପୁଣି ଆଗତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିସହ ଲୋକସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସର୍ବାଧିକ ୮୫୦କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
ଏନେଇସୋସିଆଲ ମିଡିଆ 'X'ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଓ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଏପରି ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯାହାକୁ ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଉଠାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅନେକ ମହିଳା ଏହି ଦାବି ଉଠାଇ ଆସିଛନ୍ତି।
We had made a promise to our Nari Shakti and we remain committed to fulfilling it... https://t.co/ZT3TK71Psh— Narendra Modi (@narendramodi) November 28, 2026
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଆମର ନାରୀଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ତାହା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ।"
ଜାରି ଭିଡିଓରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଏକ ଲଢ଼େଇ, ଯାହା ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଲଢ଼ି ଆସୁଛି। ଅନେକ ମହିଳା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଦେଶର ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ସହ ରହିଛି। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଆମେ ପରାସ୍ତ କରିବୁ। ଯେଉଁ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେହେଲେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ।"
ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନାକୁ ମନେ ପକାଇ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ମହିଳା ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅବଗତ କରାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ମହିଳା ଚିଠି ଲେଖି ନିଜ ଚିନ୍ତା ଓ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଦେଶର ଶତ ପ୍ରତିଶତ ନାରୀଶକ୍ତିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସରକାରଙ୍କ ସହ ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ପଥରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବାଧା ଦୂର କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼, ଆମର ସାହସ ଅଟଳ ଏବଂ ଆମର ସଂକଳ୍ପ ଅବିଚଳିତ।"
- ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଏନ୍ଡିଏର ସମର୍ଥନ
ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଲାଗୁ କରିବା ଦିଗରେ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଥିବା ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଶନିବାର କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଅନୁମୋଦନକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି।
नारी शक्ति को जनप्रतिनिधित्व में भी मजबूत भागीदारी दिलाना मोदी सरकार का संकल्प रहा है। कल मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 132वें संविधान संशोधन विधेयक को दी गई मंजूरी के साथ ही देश की महिलाओं की दशकों पुरानी प्रतीक्षा समाप्त होने जा रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को लोकसभा व विधानसभाओं में जो 33% आरक्षण दिया गया था, वह अब साकार होगा। विधानसभाओं में महिलाओं की कम से कम एक-तिहाई भागीदारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की योजनाओं को और अधिक समावेशी बनाएगी, वहीं लोकसभा में उनकी उपस्थिति नीति निर्माण, कानून निर्माण और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के निर्धारण में एक नया आयाम जोड़ेगी। महिलाओं को शासन में मजबूत भागीदार बनाने वाली इस ऐतिहासिक पहल का सभी दल समर्थन करें।— Amit Shah (@AmitShah) November 28, 2026
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ 'X'ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଶାହ କହିଛନ୍ତି, ନାରୀଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାଗୁଡ଼ିକରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବେ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ଲୋକସଭାରେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ନୀତି ପ୍ରଣୟନ, ଆଇନ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଜାତୀୟ ପ୍ରାଥମିକତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଯୋଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜନୀତିରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଅଂଶୀଦାରିତ୍ୱକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ଓ ସମାନ ଭାବେ ବଢ଼ାଇବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ 'ବିକଶିତ ଭାରତ'ର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
प्रधानमंत्री @NarendraModi जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने महिला आरक्षण को सुनिश्चित किया है। इस ऐतिहासिक निर्णय का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। इससे हमारी माताओं-बहनों का राजनीति में प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और देश के सभी राज्यों की हिस्सेदारी सामान्य तरीके से बढ़ेगी। यह कदम विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में बड़ा योगदान देगा।— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) November 28, 2026
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ନୂଆ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ପୁନର୍ଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଆହୁରି ନିକଟତର ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ନାରୀଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମହିଳାଙ୍କୁ ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ମିଳିବ ଏବଂ ସଂସଦରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ୍ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଓ ସ୍ୱର ମିଳିବ ବୋଲି ସେ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସଂସ୍କାରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କୁ ମତଭେଦ ଭୁଲି ଏକାଠି ହେବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
A New Golden Era in Indian Democracy True democracy must reach the last citizen at the grassroots. The restructuring of constituencies will make them more manageable, bring representatives closer to the people, and double the pace of development. Crucially, with a 50% increase in seats across all states, this reform ensures complete fairness and justice for every state without exception. Alongside this, the historic Nari Shakti Vandan Adhiniyam will be implemented, guaranteeing 33% reservation for women and giving them their rightful voice in Parliament. This is not just a political decision. It is a revolution to empower women, ensure equitable representation, and strengthen democracy under the firm leadership of Hon’ble PM Shri @narendramodi Ji. Let us rise above politics. Nation First. Let us unanimously support this historic reform. #EknathShinde #Shivsena #NarendraModi— Eknath Shinde - एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) November 28, 2026
ରାଜସ୍ଥାନ ବିଜେପି ସଭାପତି ମଦନ ରାଠୋର କହିଛନ୍ତି, ସମାଜର ପ୍ରାୟ ଅଧା ଜନସଂଖ୍ୟା ମହିଳା ହୋଇଥିବାରୁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ୍ ଭାଗ ମିଳିବା ଦରକାର। ମହିଳାମାନେ ବିମାନ ଚାଳକ, ଆଇଏଏସ୍ ଓ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସହ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ପଦବିରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଇନ ନିର୍ମାଣରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ବହୁମତ ମିଳିବା ପରେ ଏହି ବିଲ୍ ପାରିତ ହେବ ବୋଲି ସେ ଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟି (ଟିଡିପି) ମୁଖ୍ୟ ଏନ୍. ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଏବଂ ଜେଡି(ଏସ୍)ର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସଭାପତି ଏଚ୍.ଡି. କୁମାରସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ, ବିଶେଷକରି କଂଗ୍ରେସକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ ଲୋକସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ମିଳିବା ଦରକାର।
ଜେଡି(ୟୁ)ର ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ଝା ମଧ୍ୟ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୧୯୭୧-୭୨ ମସିହାରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ପାଞ୍ଚ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବାରୁ ନୂଆ କରି ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଲୋକସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧିକୁ ସେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି (ବିଏସ୍ପି) ମୁଖ୍ୟ ମାୟାବତୀ, ସଂସଦ ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାଗୁଡ଼ିକରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି (ଏସ୍ସି) ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ଏସ୍ଟି) ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ୍ କୋଟା ରଖିବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଏସ୍ସି ଓ ଏସ୍ଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ଯେଉଁମାନେ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଶୋଷଣ, ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଅବହେଳାର ଶିକାର ହୋଇଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏକ ଭଲ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ହୋଇଥାନ୍ତା।"
ଆବଶ୍ୟକ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ବହୁମତ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ଆହୁରି ବଳ ମିଳିଛି। ଡିଏମ୍କେ ଏବଂ ଏନ୍ସିପି-ଏସ୍ପି ସଂଶୋଧିତ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାର ସଙ୍କେତ ଦେବା ପରେ ଏହି ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଛି। ୨୨ ଜଣ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଥିବା ଡିଏମ୍କେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ସଂସଦୀୟ ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ତାମିଲନାଡୁର ବର୍ତ୍ତମାନର ଲୋକସଭା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଅଂଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଉପରେ ଦଳ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି।
ଶାସକ ମେଣ୍ଟର ସମର୍ଥନ ଆକଳନ ପ୍ରାୟ ୩୨୦ ସାଂସଦଙ୍କଠାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୩୫୦ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତଥାପି ଲୋକସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ୫୪୦ ସଦସ୍ୟ ଭୋଟ୍ ଦେଲେ ବିଲ୍ ପାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ୩୬୦ ଭୋଟ୍ଠାରୁ ଶାସକ ମେଣ୍ଟ ଏବେ ବି ୧୦ଟି ଭୋଟ୍ ପଛରେ ରହିଛି।