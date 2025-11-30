ETV Bharat / bharat

ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଭାରତର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ୧୦ କୋଟି ଟନ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆଜି ୧୨୮ତମ ମନ କି ବାତ୍ ରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆଜି ୧୨୮ତମ ମନ କି ବାତ୍ ରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆଜି ୧୨୮ତମ ମନ କି ବାତ୍ ରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 30, 2025 at 1:00 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି (ରବିବାର) ମନ କି ବାତର 128ତମ ଏପିସୋଡ୍ ରେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ରେଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କାହାଣୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିକାଶରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା।

ମନ କି ବାତର 128 ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କହିଥିଲେ, "ନଭେମ୍ବର ମାସ ବହୁତ ଆଶା ଆଣିଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ, ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ଅବସରରେ ସଂସଦର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହଲରେ ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବନ୍ଦେ ମାତରମର 150 ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନଭେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଧର୍ମ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ଦିନ, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ଜ୍ୟୋତିସାରରେ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ସ୍ମାରକୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା।"

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ମରାମତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ, ମୁମ୍ବାଇରେ INS ମାହେକୁ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ସ୍କାଏରୁଟର ଇନଫିନିଟି କ୍ୟାମ୍ପସ ଭାରତର ମହାକାଶ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଛି। ଏସବୁ ଭାରତର ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା, ନବସୃଜନ ଏବଂ ଯୁବଶକ୍ତିର ପ୍ରତିଫଳନ ହୋଇଛି।"

ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଭାରତ ୩୫୭ ନିୟୁତ ଟନ୍ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଏକ ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଭାରତର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ୧୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ୧୦୦ ନିୟୁତ ଟନ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।" ସେ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, "ଭାରତ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରଗତି କରୁଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଭାରତ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ କରିବ। ଏହି ସଫଳତା ଦେଶ ଏବଂ ଏହାର ନାଗରିକମାନଙ୍କର।"

ସେ ଜେନ୍-ଜି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଥିଲେ, "କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ଏହା ଇସ୍ରୋର ୟୁନିକ୍ ଡ୍ରୋନ୍ କମ୍ପିଟେସନ୍ ଥିଲା। ଏହି ଭିଡିଓରେ, ଆମ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ି, ବିଶେଷକରି ଆମର ଜେନ୍-ଜି, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ।

ଡ୍ରୋନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବେ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ରହିବେ ଏବଂ ତା'ପରେ ହଠାତ୍ ଭୂମିରେ ଖସିଯିବେ। କାରଣ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି GPS ସମର୍ଥନ ନଥିଲା। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ GPS ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଡ୍ରୋନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ସଙ୍କେତ କିମ୍ବା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଡ୍ରୋନ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଉଡ଼ାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।"

ଏହି କାରଣରୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିଥିଲା। ପୁଣେର ଏକ ଦଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଜିତିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଡ୍ରୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ପଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହାର ମାନି ନଥିଲେ। ବହୁତ ପ୍ରୟାସ ପରେ, ସେମାନଙ୍କର ଡ୍ରୋନ୍ ଶେଷରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉଡ଼ିପାରିଲା। ଏହି ଭିଡିଓ ମୋତେ ସେହି ଦିନର କଥା ମନେ ପକାଇଦେଲା ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ ନେଟୱାର୍କ କଭରେଜ୍ ବାହାରେ ଥିଲା। ସମଗ୍ର ଦେଶ, ବିଶେଷକରି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସେହି ଦିନ ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରିନଥିଲା। ସେହି ଦିନ ସେମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ -3 ର ସଫଳତାର କାହାଣୀ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି।

ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଛଠ୍ ମୟାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ପର୍ବର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ସେ ଛଠ୍ ପର୍ବର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ।

