ଦେଶବ୍ୟାପୀ HPV ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରାଜସ୍ଥାନର ଆଜମେରରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସର ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ମାନବ ପାପିଲୋମାଭାଇରସ୍ (HPV) ଟୀକାକରଣ ଅଭିଯାନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ।

ଦେଶବ୍ୟାପୀ HPV ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 28, 2026 at 9:10 AM IST

HPV Vaccination ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତିରୋଧକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ମହିଳାମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଆଜି ୧୪ ବର୍ଷୀୟ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନବ ପାପିଲୋମାଭାଇରସ୍ (HPV) ଟୀକାକରଣ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ । ଏହି ଅଭିଯାନର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରେ ହେଉଥିବା, ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟକୁ ଦୂର କରିବା । ରାଜସ୍ଥାନର ଆଜମେରରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଏହି ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।

HPV ଟିକା ଶୁଭାରମ୍ଭ

ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସାରା ଦେଶରେ 14 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନବ ପାପିଲୋମାଭାଇରସ (HPV) ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ । ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରେ ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ରୋଗ ରୋକିବାରେ ଏହି ଟିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 11.5 କୋଟି 14 ବର୍ଷ ବୟସର ଝିଅ ମାଗଣା ଟୀକାକରଣ ପାଇବେ । ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲର ଓ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜମାନଙ୍କରେ ଏହି ଟିକା ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି "ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାରତର ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାତ୍ରାରେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି । ଏହି ଟୀକାକରଣ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର (ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର), ସାମୁଦାୟିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଉପ-ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟୀକାକରଣ କରାଯିବ ।"

ପିତାମାତାଙ୍କ ସମ୍ମତି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, HPV ଟୀକାକରଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ହେବ ଏବଂ ଝିଅକୁ ଟୀକାକରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାବକ କିମ୍ବା ପିତାମାତାଙ୍କ ସମ୍ମତି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ । ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ତିନି ମାସ ପାଇଁ ଚାଲିବ, ଏହି ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଯୋଗ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କଭର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ HPV ଟୀକାକରଣ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହା ପରେ, ନିୟମିତ ଟୀକାକରଣ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହି ଟୀକାକରଣ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।

ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀମାନେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଭାବରେ ସଂଯୋଗ କରିବେ

ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଆଜମେରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜାତୀୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଭାବରେ ଯୋଗଦେବେ । ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଶାସକ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ HPV ଟୀକାକରଣ ଉପରେ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଟୀକା ଡୋଜ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

ତେବେ ଗ୍ଲୋବୋକାନ୍ (GLOBOCAN) 2022 ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ କର୍କଟ ରୋଗ ଭାବରେ ରହିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 1 ଲକ୍ଷ 20 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ନୂତନ ମାମଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ 80 ହଜାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି ।

