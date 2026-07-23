ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା; ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ କୋର୍ଟରେ ହେବ ଶୁଣାଣି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପେପର ଲିକ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଉଚିତ । ଏ ନେଇ ମୋଦି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
Published : July 23, 2026 at 2:12 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବ୍ୟାକଫୁଟକୁ ଆସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ବିରୋଧୀ ଲଗାତାର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି । ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଚଳ ହୋଇ ପଡିଛି । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଗୁରବାର ଏକ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏହି ମାମଲାରେ କଡା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କହିଛନ୍ତି, 'ଏହି ମାମଲା ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ କୋର୍ଟକୁ ଯିବ ।' ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଉଚିତ । ଏ ନେଇ ମୋଦି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଏନଡିଏର ମଙ୍ଗଳ ମିଳନ ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଟ ପେପର ମାମଲାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ମୁହଁ ଖୋଲିଥିଲେ । ମୋଦି କହିଥିଲେ, 'ଦେଶର ଯୁବପିଢିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷା ଆମ ସରକାରର ପ୍ରାଥମିକ ଦାୟିତ୍ୱ ।'
ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଓ ଭବିଷ୍ୟତଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ । ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଓ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ-ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦୌ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ ।"
ମୋଦି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ଏ ନେଇ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଥା ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ କୋର୍ଟ ନେବେ ଏବଂ କୌଣସି ଛାତ୍ରଙ୍କ କ୍ଷତି ହେବନାହିଁ ।' ସ୍ପଷ୍ଚ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୁନର୍ବାର କହିଛନ୍ତି, 'ଦେଶର ଯୁବଶକ୍ତିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ । ସରକାର ଏହି ଦାୟିତ୍ୱରୁ ପଛକୁ ହଟିବେ ନାହିଁ । ଏହି ମାମଲାରେ ଯେଉଁମାନେ ସଂପୃକ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କଠାର ସଜା ମିଳିବ ।'
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 'ଛାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି... ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ,' ଜେପି ନଡ୍ଡା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସଂସଦ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ତୃତୀୟ ଦିନ; ସରକାର ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି କହିଲେ ରିଜିଜୁ