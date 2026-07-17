ETV Bharat / bharat

ହରିୟାଣାର ଜିନ୍ଦରୁ ଗଡ଼ିଲା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଚାଳିତ ଟ୍ରେନ, ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି

ଜିନ୍ଦ-ସୋନିପତ ରୁଟ୍‌ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରେଳ ସେବା; ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ସହ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ରେଳ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଦେଶଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହେଲା ଭାରତ

INDIA FIRST HYDROGEN TRAIN
ଜିନ୍ଦ-ସୋନିପତ ରୁଟ୍‌ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରେଳ ସେବା; ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ସହ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ରେଳ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଦେଶଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହେଲା ଭାରତ (YT/Narendra Modi)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 17, 2026 at 1:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଜିନ୍ଦ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି(ଆଜି) ଶୁକ୍ରବାର ହରିୟାଣାର ଜିନ୍ଦ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଜିନ୍ଦ-ସୋନିପତ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଚାଳିତ ଟ୍ରେନକୁ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଚାଳିତ ଟ୍ରେନ୍ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଭାରତ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ରେଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ ଦିଗରେ ଏହାକୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

ଜିନ୍ଦରୁ ସୋନିପତ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ୮୯ କିଲୋମିଟର ଦୂରତାକୁ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ମଧ୍ୟରେ ୧୨ଟି ଷ୍ଟେସନରେ ଏହାର ରହଣି ରହିଛି। ଟ୍ରେନ୍‌ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ, ହରିୟାଣା ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଶିମ କୁମାର ଘୋଷ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାୟବ ସିଂହ ସାଇନୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ରେନ୍‌କୁ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇବା ସହ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ବହୁ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ନଜର ଆସିଥିଲା । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦିନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାମାଜିକ ମାଧ୍ୟମ 'X'ରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍‌ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଦେଶର ସ୍ଥାୟୀ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଗଠନରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ।

ଏଥିୁସହ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, "ଆଜି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍‌ର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ। ଏହି ସଫଳତା ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ।" ଏହାସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ବଡ଼ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଓ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ସହ କାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସିଂହଠାରୁ ମଣିଷ ଏହି ଗୁଣ ଶିଖିବା ଉଚିତ।

ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏହି ଶୁଭାରମ୍ଭକୁ ଭାରତୀୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଏକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଟ୍ରେନ୍‌ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରପଲ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଭାରତରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଭାବେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ଭାରତରେ ବିକଶିତ କରିବା ଏବଂ 'ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ' ଅଧୀନରେ ଏହାକୁ ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିବରଣୀ ଦେଇ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଜର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣିରୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ପରେ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ସେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍‌କୁ ବିଦ୍ୟୁତରେ ପରିଣତ କରାଯାଇ ଟ୍ରେନ୍‌ର ମୋଟରକୁ ଚଳାଯାଏ। ପାଣିରୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଉତ୍ପାଦନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟ୍ରେନ୍ ମୋଟରରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରପଲ୍ସନ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାର (IP Rights) ଭାରତ ପାଖରେ ରହିଛି।

ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁସାରେ, ସ୍ୱଦେଶୀ ଭାବେ ବିକଶିତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ସେଲ୍ ଟ୍ରେନସେଟ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଓ ଅକ୍ସିଜେନ୍‌ର ବ୍ୟବହାରରେ ଟ୍ରେନ୍‌ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଉପ-ଉତ୍ପାଦ ଭାବେ କେବଳ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଓ ଉତ୍ତାପ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଫଳରେ ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଶୂନ୍ୟ କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନ ହୁଏ।

ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନ୍‌ର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସୁରକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସଂସ୍ଥା TÜV SÜD ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ସୁରକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଚାଳିତ ଟ୍ରେନ୍‌ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଭାରତର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଆଧାରିତ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନ ପ୍ରୟାସରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଶର ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ ନବସୃଜନ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି।

ଜିନ୍ଦ-ସୋନିପତ ରୁଟ୍‌ରେ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଭାବେ ବିବେଚିତ ହେଉଛି। ଏହା ନବସୃଜନ, ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ଓ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବହନ ପ୍ରତି ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ନେଟ୍-ଜିରୋ କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିବ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଚାଳିତ ଟ୍ରେନ୍‌ର ପରିଚାଳନା ସହ ଭାରତ ଜର୍ମାନୀ, ଜାପାନ, ଚୀନ ଓ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି ଦେଶମାନଙ୍କ ସହ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଧାରିତ ରେଳ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ବିବୃତି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଏବେ ବିକାଶଶୀଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବାରୁ ବିଶ୍ୱର ଅଳ୍ପ କେତେକ ଦେଶ ମାତ୍ର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଚାଳିତ ଟ୍ରେନ୍‌ର ପରିଚାଳନା କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି।

ଜିନ୍ଦ-ସୋନିପତ ରୁଟ୍‌କୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍‌ର ପାଇଲଟ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାରତୀୟ ରେଳ ନେଟୱର୍କରେ ବିକଳ୍ପ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନ ଭାବେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍‌ର ସମ୍ଭାବନାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ୯ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ତୃତୀୟ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମ ରାୟ: ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ CBSEକୁ ପରାମର୍ଶ

TAGGED:

PM MODI HYDROGEN TRAIN
JIND SONIPAT
INDIAN RAILWAYS
INDIA FIRST HYDROGEN TRAIN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.