କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ 2026କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା; କହିଲେ, ଭାରତର ସଂସ୍କାର ଯାତ୍ରାକୁ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଗତି ଦେବ
ବଜେଟ୍ କୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସମାଲୋଚନା। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି କହିଲେ,"ବଜେଟ ଦେଶର ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛି ।"
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ସଂସଦରେ ତାଙ୍କର କ୍ରମାଗତ ନବମ ବଜେଟ୍ ଭାଷଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବଜେଟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତାମାନେ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି । ବିରୋଧୀ ଦଳ ବଜେଟକୁ ନେଇ ନିରାଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ 2026 ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ଭୂରାଜନୈତିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଆହୁରି ଗଭୀର ହୋଇଛି ଏବଂ ମୋଦି ସରକାର ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଅନେକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ତଥାପି ଏହି ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ନୀତିର ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ 2026 ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ଏହାକୁ ଐତିହାସିକ ବୋଲି କହି କହିଛନ୍ତି । ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ "ଐତିହାସିକ" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ସଂସ୍କାର ଯାତ୍ରାକୁ ମଜବୁତ କରିଛି ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ।
ବଜେଟ ଉପରେ ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବଜେଟ୍ ଏକ "ଅପାର ସୁଯୋଗର ରାଜପଥ"। "ଆଜିର ବଜେଟ୍ ଐତିହାସିକ। ଏହା ୧୪୦ କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ । ଏହା ସଂସ୍କାର ଯାତ୍ରାକୁ ମଜବୁତ କରେ ଏବଂ ବିକାଶ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ । ଏହି ବଜେଟ୍ ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ବିକାଶିତ ଭାରତ ଆଡକୁ ଆମର ଯାତ୍ରାର ମୂଳଦୁଆ" ବୋଲି ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ।
The Union Budget reflects the aspirations of 140 crore Indians. It strengthens the reform journey and charts a clear roadmap for Viksit Bharat.
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବଜେଟ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ । ସୀତାରମଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ 'ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ' ଏବଂ 'ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ' ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ନୂତନ ଗତି ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ । ଏହା ଆଜିର ଆଶାକୁ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ କରେ ଏବଂ ଭାରତର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତର ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କରେ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବଜେଟ୍ ଦେଶର ନାରୀ ଶକ୍ତିର ସଶକ୍ତ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସୀତାରମଣ ଲଗାତାର ନବମ ଥର ପାଇଁ ଦେଶର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଏକ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତର ୧୪୦ କୋଟି ନାଗରିକ କେବଳ ଦ୍ରୁତତମ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ଅର୍ଥନୀତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି; ଆମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ । ବଜେଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବଜେଟ୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଏ ଏବଂ ଦେଶକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ କେବଳ ଦ୍ରୁତତମ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ଅର୍ଥନୀତି ହୋଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ବଜେଟ୍ ଭାରତର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତର ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କରେ ।
"ଏହି ବଜେଟ୍ ଭାରତର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭୂମିକାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରୁଛି । ଭାରତର ୧୪୦ କୋଟି ନାଗରିକ କେବଳ ଦ୍ରୁତତମ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ଅର୍ଥନୀତି ହେବାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି । ଆମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ । ଏହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ," ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବଜେଟ୍ ବିଶ୍ୱାସ-ଭିତ୍ତିକ ଶାସନ ଏବଂ ମାନବ-କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଢାଞ୍ଚାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ, ଏବଂ ଏହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଜେଟ୍ ଯାହା ଆର୍ଥିକ ନିଅଣ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହିତ ଉଚ୍ଚ ପୁଞ୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଦୃଢ଼ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା ଉପରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଏ । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବର୍ଷର ବଜେଟରେ MSME ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଳିଥିବା ସମର୍ଥନ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଦେବ ।
ବଜେଟ୍ ଦେଶର ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛି- ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି
ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ବଜେଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ସେ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚାକିରି ବିନା ଯୁବକଯୁବତୀ, ଉତ୍ପାଦନରେ ହ୍ରାସ, ନିବେଶକମାନେ ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା, ଘରୋଇ ସଞ୍ଚୟରେ ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ, ସମସ୍ୟାରେ ଚାଷୀ ଏବଂ ଆସନ୍ନ ବିଶ୍ୱ ଝଟକା- ଏସବୁକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି । ରାହୁଲ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ମନା କରେ ତାହା ଭାରତର ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟାକୁ ଅଣଦେଖା କରେ ।
Youth without jobs.
Falling manufacturing.
Investors pulling out capital.
Household savings plummeting.
Farmers in distress.
Looming global shocks - all ignored.
A Budget that refuses course correction, blind to India’s real crises.
କୌଣସି ନୀତିଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନାହିଁ- ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖର୍ଗେ
କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖର୍ଗେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବଜେଟ୍ ଭାରତର ଅନେକ ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରୁନାହିଁ । ଖର୍ଗେ Xରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି, "ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ସରିଯାଇଛି । ବଜେଟ୍ 2026 ଭାରତର ଅନେକ ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ । "ମିଶନ ମୋଡ୍" ଏବେ "ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରୁଟ୍"ରେ ପରିଣତ । ଏପରିସ୍ଥଳେ "ରିଫର୍ମ ଏକ୍ସପ୍ରେସ" କ୍ବଚିତ କୌଣସି "ରିଫର୍ମ ଜଙ୍କସନ" ରେ ଅଟକିଯାଏ । ନେଟ୍ ଫଳାଫଳ: କୌଣସି ନୀତିଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନାହିଁ, କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ନାହିଁ । ଆମର ଅନ୍ନଦାତା ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ବି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସମର୍ଥନ କିମ୍ବା ଆୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।"
"ବ୍ରିଟିଶ ରାଜ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ସ୍ତରକୁ ଅସମାନତା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ବଜେଟରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ କିମ୍ବା SC, ST, OBC, EWS ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ କୌଣସି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଅର୍ଥ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କୌଣସି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁତର ଆର୍ଥିକ ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି," ବୋଲି ଖର୍ଗେ କହିଛନ୍ତି ।
ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜୟରାମ ରମେଶ ବଜେଟକୁ "ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ" ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି । କଂଗ୍ରେସ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରମେଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବଜେଟ୍ ଭାଷଣ ମଧ୍ୟ "ଅସ୍ପଷ୍ଟ" ଥିଲା କାରଣ ଏଥିରେ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଯୋଜନା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଧାରଣା ଦିଆଯାଇନଥିଲା । Xରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତାରେ ରମେଶ କହିଛନ୍ତି, "ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ 90 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ବଜେଟ୍ 2026/27 ଏବିଷୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପ୍ରଚାରଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି । ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଥିଲା।"
While the documents need to be studied in detail, it is clear after 90 mins that Budget 2026/27 falls woefully short of the hype that was generated about it. It was totally lacklustre. The speech was also non-transparent since it gave no idea whatsoever of budgetary allocations…
ବିଶ୍ୱ ଅନିଶ୍ଚିତତା, ବାଣିଜ୍ୟ ତିକ୍ତତା ଏବଂ ଆମେରିକାର ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ରପ୍ତାନିରେ ମନ୍ଥରତା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହି ବଜେଟ୍ ଆସିଛି । ଏହା ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନଡିଏ ସରକାରଙ୍କ ତୃତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ତୃତୀୟ ବଜେଟ୍ ।
