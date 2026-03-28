ମୋଦିଙ୍କୁ ଜୟରାମ ରମେଶଙ୍କ କଡା ସମାଲୋଚନା; କହିଲେ, ବନ୍ଧୁ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ସତ କହିବାର ସାହସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାହିଁ
Published : March 28, 2026 at 1:31 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଭାରତର ନୀରବତାକୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ଶନିବାର କଂଗ୍ରେସ କହିଛି, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଯୁଦ୍ଧ ବାହନାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏକ ହୃହତ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲ ଗଠନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଗକୁ ବଢୁଛି, ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନର ସମସ୍ତ ଆଶା ଶେଷ କରି ଦେଇଛି । ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଚଲାଇଥିବା ଏପରି କାମ ଉପରେ ଭାରତ ମୁହଁ ଖୋଲୁ ନ ଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ।
आज ईरान पर अमेरिका-इजरायल की हवाई बमबारी और ईरान की जवाबी कार्रवाई का 28वां दिन है।— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) March 28, 2026
पिछले चार हफ्तों में, जब दुनिया की नजर होरमुज स्ट्रेट और खाड़ी देशों के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर टिकी रही, तब इजरायल ने
(i) गाज़ा के लोगों पर अपनी क्रूर कार्रवाई जारी रखी;
(ii) दक्षिणी लेबनान…
କଂଗ୍ରେସ ସଞ୍ଚାର ପ୍ରଭାରୀ ଜୟରାମ ରମେଶ କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ 28 ଦିନ ଧରି ଇରାନ ଉପରେ ବୋମା ବର୍ଷା କରିଆସୁଛି । ଇରାନ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରତିଜାବାବ ଦେଉଛି । ରମେଶ ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମି଼ଡିଆ ଏକ୍ସରେ କହିଛନ୍ତି, 'ବିଗତ 4 ସପ୍ତାହ ହେଲାଣି ସାରା ବିଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଚି ଯେତେବେଳେ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶରେ ହର୍ମୁଜ ଷ୍ଟ୍ରିଟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ରହିଛି ସେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଗାଜାର ନୀରିହ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ତାର ବର୍ବରତା ଜାରି ରଖିଛି । ଦକ୍ଷଣ ଲେବାନନରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ବ଼ଡ ବଫର ଜୋନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏଥିସହିତ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ତାର ମିଶ୍ରଣକୁ ନିଜ ଦଖଲକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦୃଢ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ।'
ଜୟରାମ ରମେଶ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ପଛରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଗ୍ରେଟର ଇସ୍ରାଏଲ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ଯେଉଁଠି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଷ୍ଟେଟ ସବୁ ଆଶା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛ । ମୋଦି ଇସ୍ରାଏଲ ଛାଡିବାର ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ବୋମାମାଡ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ନ ଥିଲା ତାହା ହେଉଛି, ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାର ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ରାଏଲୀ କ୍ୟାବିନେଟ 1967 ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଧିକୃତ ପଶ୍ଚିମ କୂଳର ପ୍ରାୟ ଅଧା ଜମି ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜୟରାମ ରମେଶ କହିଛନ୍ତି।
ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ନିଜର ଅଧିକାର ହରେଇବେ । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଉଠାଇବାକୁ ସାହାସ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବେଞ୍ଜମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ସତ କିବିବାକୁ ସାହାସ ରରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ଗତ ମାସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଢ ନିନ୍ଦା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ।
