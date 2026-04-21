ବିଜେପି-AIADMK ମହାମେଣ୍ଟକୁ ଖଡଗେଙ୍କ କଟାକ୍ଷ: କହିଲେ, ଜନତା ଓ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଭୟଭୀତ କରୁଛନ୍ତି ମୋଦି
ତାମିଳନାଡୁରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କଲେ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ । ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗକୁ ମଧ୍ୟ କଲେ ଦାୟୀ ।
Published : April 21, 2026 at 5:51 PM IST
ଚେନ୍ନାଇ: କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରି କହିଛନ୍ତି, ସେ ସରକାରୀ କଳ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକର ଦୁରୁପଯୋଗ କରି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ “ଭୟଭୀତ” କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବିଜେପି ସହ ଏଆଇଏଡିଏମକେର ମହାମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
ତାମିଳନାଡୁରେ ଏପ୍ରିଲ ୨୧ରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରେସ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏଆଇସିସି ସାଧାରଣ ସଚିବ (ସଂଗଠନ) କେସି ଭେଣୁଗୋପାଳଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତରେ ସେ ଏହି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ତାମିଲନାଡୁରେ ଏପ୍ରିଲ ୨୩ରେ ମତଦାନ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ମେ ୪ରେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ।
#WATCH | Chennai, Tamil Nadu | Congress President Mallikarjun Kharge says, " how these aiadmk people, who themselves put the photo of annadurai, how can they join modi? he is a terrorist. his party won't believe in equality and justice. these people are joining with them; it means…
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ “ଭୟଭୀତ” କରୁଛନ୍ତି-ଖଡଗେ
ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ “ଆତଙ୍କବାଦୀ” ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ପରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଚାହିଁବା ପରେ ସେ କହିଥିଲେ, ସେ ଶାବ୍ଦିକ ଅର୍ଥରେ “ଟେରରିଷ୍ଟ” ବୋଲି କହିନଥିଲେ । ବରଂ ସେ କହିବାର ଅର୍ଥ ଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ “ଭୟଭୀତ” କରୁଛନ୍ତି । “ସେ ଜନତା ଓ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଭୟଭୀତ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶାବ୍ଦିକ ଅର୍ଥରେ ଟେରରିଷ୍ଟ ବୋଲି କହିନଥିଲି। ସେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଓ ସରକାରୀ କଳର ଦୁରୁପଯୋଗ କରି ବିପକ୍ଷ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ କରୁଛନ୍ତି,” ବୋଲି ଖଡଗେ କହିଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ଆରୋପ ଲଗାଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧିର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି।
'ଲୋକସଭାରେ ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ଆସନ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ରଖନ୍ତୁ'
ଖଡଗେ କହିଥିଲେ, ସିବିଆଇ, ଇଡି ଓ ଆୟକର ବିଭାଗ ଭଳି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜନୈତିକ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି।' ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଂବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ କଟାକ୍ଷ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିପକ୍ଷ ଦଳମାନେ ବିଲ୍କୁ ପରାଜିତ କରିଥିବା କହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ , ଏହି ବିଲ୍ ୨୦୨୩ରେ ସର୍ବସମ୍ମତିରେ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ସେ ସତରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକରୀ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ୫୪୩ ଲୋକସଭା ଆସନ ମଧ୍ୟରେ ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏହା ସେ କାହିଁକି ଏହା କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଖଡଗେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ।
ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ (ଡିଲିମିଟେସନ୍) ଯୋଜନା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ସହ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ “ଦଣ୍ଡିତ” କରିବ। ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଓ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର କମାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଡିଏମକେ-କଂଗ୍ରେସ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ମଜବୁତ ଥିବା କଥା ପୁନରୁଚ୍ଚାରଣ କରି ଖଡଗେ ଓ ଭେଣୁଗୋପାଳ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍.କେ. ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଥିବା ଖବରକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଦୁହେଁ “ଭାଇମାନଙ୍କ ଭଳି” ଅଟନ୍ତି।
ଖଡଗେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମହାଗଠବନ୍ଧନର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମହିଳା ଓ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିମାସ ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା ସହାୟତା, ପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିମାସ ୨,୫୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୩୦୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଖାଲି ପଦ ପୂରଣ କରିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରହିଛି। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ କହିଥିଲେ ଯେ, 'ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଡେଲ୍ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିବାରୁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭଳି କାମ କରୁଛି ।'
